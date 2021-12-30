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Россия придает большое значение отношениям с Израилем, заявил Путин
Россия придает большое значение отношениям с Израилем, заявил Путин - РИА Новости, 30.12.2021
Россия придает большое значение отношениям с Израилем, заявил Путин
Президент России Владимир Путин в поздравлении президенту Израиля Ицхаку Герцогу и премьеру страны Нафтали Беннету отметил, что РФ придает большое значение... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T12:24
2021-12-30T13:25
новый год — 2022
израиль
россия
в мире
владимир путин
ицхак герцог
нафтали беннет
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении президенту Израиля Ицхаку Герцогу и премьеру страны Нафтали Беннету отметил, что РФ придает большое значение отношениям с Израилем, совместная работа идёт в русле укрепления безопасности на Ближнем Востоке, сообщает пресс-служба Кремля."Путин подчеркнул, что в России придают большое значение отношениям с Израилем, основывающимся на добрых традициях дружбы и партнерства. Глава российского государства выразил надежду на продолжение конструктивной совместной работы по актуальным вопросам двусторонней, региональной и международной повестки дня, что, несомненно, отвечает коренным интересам народов двух государств, идет в русле укрепления стабильности и безопасности на Ближнем Востоке", - говорится в сообщении.
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израиль, россия, в мире, владимир путин, ицхак герцог, нафтали беннет
12:24 30.12.2021 (обновлено: 13:25 30.12.2021)
 
Россия придает большое значение отношениям с Израилем, заявил Путин

Президент Путин поздравил президента Израиля Герцога и премьера Беннета с Новым годом

© РИА Новости / Сергей Ильин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие в запуске Амурского газоперерабатывающего завода компании "Газпром"
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие в запуске Амурского газоперерабатывающего завода компании Газпром - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
© РИА Новости / Сергей Ильин
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении президенту Израиля Ицхаку Герцогу и премьеру страны Нафтали Беннету отметил, что РФ придает большое значение отношениям с Израилем, совместная работа идёт в русле укрепления безопасности на Ближнем Востоке, сообщает пресс-служба Кремля.
"Путин подчеркнул, что в России придают большое значение отношениям с Израилем, основывающимся на добрых традициях дружбы и партнерства. Глава российского государства выразил надежду на продолжение конструктивной совместной работы по актуальным вопросам двусторонней, региональной и международной повестки дня, что, несомненно, отвечает коренным интересам народов двух государств, идет в русле укрепления стабильности и безопасности на Ближнем Востоке", - говорится в сообщении.
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Новый год — 2022ИзраильРоссияВ миреВладимир ПутинИцхак ГерцогНафтали Беннет
 
 
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