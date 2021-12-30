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В столице появился первый в мире шахматный поезд метро
В столице появился первый в мире шахматный поезд метро - РИА Новости, 30.12.2021
В столице появился первый в мире шахматный поезд метро
На Сокольническую линию московского метро выходит новый брендированный поезд "Шахматы". Запуск состава состоялся в электродепо "Северное" 28 декабря и стал... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T13:10
2021-12-30T13:10
пресс-релизы
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МОСКВА, 30 дек - Пресс-служба "Бродвей Москва". На Сокольническую линию московского метро выходит новый брендированный поезд "Шахматы". Запуск состава состоялся в электродепо "Северное" 28 декабря и стал новой страницей в российской шахматной истории. Старт отправке поезда "Шахматы" дали двенадцатый чемпион мира по шахматам, международный гроссмейстер Анатолий Карпов, генеральный продюсер мюзикла "Шахматы", художественный руководитель Театра МДМ Дмитрий Богачев и генеральный директор "МТС Энтертейнмент" Михаил Минин.Новый тематический поезд Московского метрополитена создан при поддержке Международной шахматной федерации (ФИДЕ), Федерации шахмат России, театральной компании "Бродвей Москва" и "МТС Энтертейнмент".Каждый из пяти вагонов уникального состава, аналогов которому нет в мире, посвящен разным темам, связанным с шахматами — истории игры, развитию шахмат в Советском Союзе и России, главным именам в мировых шахматах, и, конечно, вдохновению, которое изящные фигуры на узнаваемых черно-белых полях дарят представителям творческих профессий. В поезде представлены любопытные факты о присутствии шахмат в кино, изобразительном искусстве, театре, литературе, а также в жизни знаменитостей.Догадывались ли вы о том, что Мадонна – заядлая шахматистка, а тренировал ее чемпион Шотландии? А о том, что у Мэрилин Монро была настоящая коллекция шахмат, в которую входили наборы из драгоценных металлов? Или что партию Светланы из легендарного мюзикла "Шахматы" композиторы ABBA писали в расчете на Аллу Пугачеву?Что касается непосредственно игры, то и тут каждый найдет интересную информацию. Например, классические шахматы, которыми мы их знаем сейчас, далеко не единственный вид этого древнего искусства. Какие же были еще? Пассажиры смогут узнать об этом в новом поезде, ведь он по сути является шахматной энциклопедией на рельсах. Словом, самое время спуститься в метро, на Сокольническую линию, сесть в шахматный поезд и – смотреть, читать, удивляться, восхищаться! И, конечно же, гордиться тем, насколько шахматы важны для истории нашей страны и тем, что наши гроссмейстеры являются мировыми звездами! Поезд "Шахматы" — настоящая передвижная галерея, ставшая подарком для москвичей и туристов: теперь для того, чтобы прикоснуться к шахматной истории не нужно покупать билет в музей — достаточно билета в метро!Шахматы можно встретить в книгах, фильмах, живописи и, конечно, театре. Ярчайший тому пример — легендарный мюзикла "Шахматы", который входит в число мировых хитов и пользуется огромной зрительской любовью вот уже 40 лет. Прежде всего, благодаря захватывающей размахом и красотой музыке, в которой виртуозно совмещаются самые разные стили — от рэпа и рока до оперы. В основе сюжета пронзительная история любви, фоном для которой служат политическое и спортивное противостояние двух сверхдержав — СССР и США. Российская постановка мюзикла "Шахматы" получила не только признание зрителей, но и высокую оценку профессионалов. Эксперты главной российской театральной премии "Золотая Маска" выдвинули спектакль на соискание награды в 11 номинациях, включая категорию "Оперетта/Мюзикл – Лучший спектакль". Это самое большое количество номинаций среди музыкальных спектаклей, попавших в шорт-лист "Золотой Маски" за сезон 2020-2021.Постановка и прокат мюзикла "Шахматы" стали первым инвестиционным проектом подразделения "МТС Энтертейнмент", в которое входят билетные сервисы, организация концертных и театральных выступлений и площадки для проведения мероприятий. МТС — первый в России крупный коммерческий бренд, который инвестировал в театральное событие.Шахматный поезд будет курсировать по Сокольнической линии столичного Метрополитена в течение полугода, поэтому каждый успеет насладиться стильной передвижной шахматной галереей.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
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пресс-релизы
13:10 30.12.2021
 

В столице появился первый в мире шахматный поезд метро

© Фото : пресс-служба "Бродвей Москва"Новый брендированный поезд Московского метрополитена "Шахматы"
Новый брендированный поезд Московского метрополитена Шахматы - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
© Фото : пресс-служба "Бродвей Москва"
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МОСКВА, 30 дек - Пресс-служба "Бродвей Москва". На Сокольническую линию московского метро выходит новый брендированный поезд "Шахматы". Запуск состава состоялся в электродепо "Северное" 28 декабря и стал новой страницей в российской шахматной истории. Старт отправке поезда "Шахматы" дали двенадцатый чемпион мира по шахматам, международный гроссмейстер Анатолий Карпов, генеральный продюсер мюзикла "Шахматы", художественный руководитель Театра МДМ Дмитрий Богачев и генеральный директор "МТС Энтертейнмент" Михаил Минин.
Новый тематический поезд Московского метрополитена создан при поддержке Международной шахматной федерации (ФИДЕ), Федерации шахмат России, театральной компании "Бродвей Москва" и "МТС Энтертейнмент".
© Фото : пресс-служба "Бродвей Москва"Новый брендированный поезд Московского метрополитена "Шахматы"
Новый брендированный поезд Московского метрополитена Шахматы - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
© Фото : пресс-служба "Бродвей Москва"
Новый брендированный поезд Московского метрополитена "Шахматы"
Каждый из пяти вагонов уникального состава, аналогов которому нет в мире, посвящен разным темам, связанным с шахматами — истории игры, развитию шахмат в Советском Союзе и России, главным именам в мировых шахматах, и, конечно, вдохновению, которое изящные фигуры на узнаваемых черно-белых полях дарят представителям творческих профессий. В поезде представлены любопытные факты о присутствии шахмат в кино, изобразительном искусстве, театре, литературе, а также в жизни знаменитостей.
Догадывались ли вы о том, что Мадонна – заядлая шахматистка, а тренировал ее чемпион Шотландии? А о том, что у Мэрилин Монро была настоящая коллекция шахмат, в которую входили наборы из драгоценных металлов? Или что партию Светланы из легендарного мюзикла "Шахматы" композиторы ABBA писали в расчете на Аллу Пугачеву?
Что касается непосредственно игры, то и тут каждый найдет интересную информацию. Например, классические шахматы, которыми мы их знаем сейчас, далеко не единственный вид этого древнего искусства. Какие же были еще? Пассажиры смогут узнать об этом в новом поезде, ведь он по сути является шахматной энциклопедией на рельсах. Словом, самое время спуститься в метро, на Сокольническую линию, сесть в шахматный поезд и – смотреть, читать, удивляться, восхищаться! И, конечно же, гордиться тем, насколько шахматы важны для истории нашей страны и тем, что наши гроссмейстеры являются мировыми звездами! Поезд "Шахматы" — настоящая передвижная галерея, ставшая подарком для москвичей и туристов: теперь для того, чтобы прикоснуться к шахматной истории не нужно покупать билет в музей — достаточно билета в метро!
Шахматы можно встретить в книгах, фильмах, живописи и, конечно, театре. Ярчайший тому пример — легендарный мюзикла "Шахматы", который входит в число мировых хитов и пользуется огромной зрительской любовью вот уже 40 лет. Прежде всего, благодаря захватывающей размахом и красотой музыке, в которой виртуозно совмещаются самые разные стили — от рэпа и рока до оперы. В основе сюжета пронзительная история любви, фоном для которой служат политическое и спортивное противостояние двух сверхдержав — СССР и США. Российская постановка мюзикла "Шахматы" получила не только признание зрителей, но и высокую оценку профессионалов. Эксперты главной российской театральной премии "Золотая Маска" выдвинули спектакль на соискание награды в 11 номинациях, включая категорию "Оперетта/Мюзикл – Лучший спектакль". Это самое большое количество номинаций среди музыкальных спектаклей, попавших в шорт-лист "Золотой Маски" за сезон 2020-2021.
Постановка и прокат мюзикла "Шахматы" стали первым инвестиционным проектом подразделения "МТС Энтертейнмент", в которое входят билетные сервисы, организация концертных и театральных выступлений и площадки для проведения мероприятий. МТС — первый в России крупный коммерческий бренд, который инвестировал в театральное событие.
Шахматный поезд будет курсировать по Сокольнической линии столичного Метрополитена в течение полугода, поэтому каждый успеет насладиться стильной передвижной шахматной галереей.
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
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