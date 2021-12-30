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Мишустин отметил поступательное развитие отношений с Арменией
Мишустин отметил поступательное развитие отношений с Арменией - РИА Новости, 30.12.2021
Мишустин отметил поступательное развитие отношений с Арменией
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин в поздравительном послании премьеру Армении Николу Пашиняну по случаю новогодних праздников и Рождества заявил о... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T17:25
2021-12-30T17:25
в мире
армения
михаил мишустин
евразийский экономический союз
никол пашинян
россия
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ЕРЕВАН, 30 дек - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин в поздравительном послании премьеру Армении Николу Пашиняну по случаю новогодних праздников и Рождества заявил о поступательном развитии армяно-российских отношений, сообщили в пресс-службе армянского кабмина."В уходящем году российско-армянские отношения, основанные на принципах дружбы, добрососедства и стратегического партнерства, поступательно развивались. Расширяется торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество, укрепляются межрегиональные и деловые контакты", - говорится в послании, текст которого размещен на сайте правительства.Мишустин выразил уверенность, что в 2022 году совместные усилия по правительственной линии обеспечат дальнейшее продвижение практического взаимодействия."Будем и впредь создавать благоприятные условия для реализации новых перспективных проектов и интеграционных инициатив в рамках Евразийского экономического союза. Это в полной мере отвечает интересам Российской Федерации и Республики Армения", - говорится в послании главы российского правительства.
https://ria.ru/20211229/granitsa-1765999769.html
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в мире, армения, михаил мишустин, евразийский экономический союз, никол пашинян, россия
17:25 30.12.2021
 
Мишустин отметил поступательное развитие отношений с Арменией

Премьер Мишустин отметил поступательное развитие отношений с Арменией

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 30 дек - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин в поздравительном послании премьеру Армении Николу Пашиняну по случаю новогодних праздников и Рождества заявил о поступательном развитии армяно-российских отношений, сообщили в пресс-службе армянского кабмина.
"В уходящем году российско-армянские отношения, основанные на принципах дружбы, добрососедства и стратегического партнерства, поступательно развивались. Расширяется торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество, укрепляются межрегиональные и деловые контакты", - говорится в послании, текст которого размещен на сайте правительства.
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"Будем и впредь создавать благоприятные условия для реализации новых перспективных проектов и интеграционных инициатив в рамках Евразийского экономического союза. Это в полной мере отвечает интересам Российской Федерации и Республики Армения", - говорится в послании главы российского правительства.
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В миреАрменияМихаил МишустинЕвразийский экономический союзНикол ПашинянРоссия
 
 
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