https://ria.ru/20211230/otnosheniya-1766213882.html

Мишустин отметил поступательное развитие отношений с Арменией

Мишустин отметил поступательное развитие отношений с Арменией - РИА Новости, 30.12.2021

Мишустин отметил поступательное развитие отношений с Арменией

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин в поздравительном послании премьеру Армении Николу Пашиняну по случаю новогодних праздников и Рождества заявил о... РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T17:25

2021-12-30T17:25

2021-12-30T17:25

в мире

армения

михаил мишустин

евразийский экономический союз

никол пашинян

россия

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ЕРЕВАН, 30 дек - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин в поздравительном послании премьеру Армении Николу Пашиняну по случаю новогодних праздников и Рождества заявил о поступательном развитии армяно-российских отношений, сообщили в пресс-службе армянского кабмина."В уходящем году российско-армянские отношения, основанные на принципах дружбы, добрососедства и стратегического партнерства, поступательно развивались. Расширяется торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество, укрепляются межрегиональные и деловые контакты", - говорится в послании, текст которого размещен на сайте правительства.Мишустин выразил уверенность, что в 2022 году совместные усилия по правительственной линии обеспечат дальнейшее продвижение практического взаимодействия."Будем и впредь создавать благоприятные условия для реализации новых перспективных проектов и интеграционных инициатив в рамках Евразийского экономического союза. Это в полной мере отвечает интересам Российской Федерации и Республики Армения", - говорится в послании главы российского правительства.

https://ria.ru/20211229/granitsa-1765999769.html

https://ria.ru/20211229/sotrudnichestvo-1765997452.html

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в мире, армения, михаил мишустин, евразийский экономический союз, никол пашинян, россия