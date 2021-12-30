https://ria.ru/20211230/otnosheniya-1766213882.html
Мишустин отметил поступательное развитие отношений с Арменией
Мишустин отметил поступательное развитие отношений с Арменией - РИА Новости, 30.12.2021
Мишустин отметил поступательное развитие отношений с Арменией
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин в поздравительном послании премьеру Армении Николу Пашиняну по случаю новогодних праздников и Рождества заявил о... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T17:25
2021-12-30T17:25
2021-12-30T17:25
в мире
армения
михаил мишустин
евразийский экономический союз
никол пашинян
россия
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ЕРЕВАН, 30 дек - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин в поздравительном послании премьеру Армении Николу Пашиняну по случаю новогодних праздников и Рождества заявил о поступательном развитии армяно-российских отношений, сообщили в пресс-службе армянского кабмина."В уходящем году российско-армянские отношения, основанные на принципах дружбы, добрососедства и стратегического партнерства, поступательно развивались. Расширяется торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество, укрепляются межрегиональные и деловые контакты", - говорится в послании, текст которого размещен на сайте правительства.Мишустин выразил уверенность, что в 2022 году совместные усилия по правительственной линии обеспечат дальнейшее продвижение практического взаимодействия."Будем и впредь создавать благоприятные условия для реализации новых перспективных проектов и интеграционных инициатив в рамках Евразийского экономического союза. Это в полной мере отвечает интересам Российской Федерации и Республики Армения", - говорится в послании главы российского правительства.
https://ria.ru/20211229/granitsa-1765999769.html
https://ria.ru/20211229/sotrudnichestvo-1765997452.html
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в мире, армения, михаил мишустин, евразийский экономический союз, никол пашинян, россия
Мишустин отметил поступательное развитие отношений с Арменией
Премьер Мишустин отметил поступательное развитие отношений с Арменией