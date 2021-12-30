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СК обжалует приговор фигурантам дела о насилии над детьми в Петербурге

СК обжалует приговор фигурантам дела о насилии над детьми в Петербурге - РИА Новости, 30.12.2021

СК обжалует приговор фигурантам дела о насилии над детьми в Петербурге

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил обжаловать оправдательный приговор фигурантам дела о сексуальном насилии над воспитанниками детского РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T02:11

2021-12-30T02:11

2021-12-30T02:11

происшествия

санкт-петербург

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил обжаловать оправдательный приговор фигурантам дела о сексуальном насилии над воспитанниками детского дома в Санкт-Петербурге, сообщается на сайте СК.Кировский районный суд Петербурга 29 декабря оправдал бывшего директора школы №565 Станислава Виноградова, бывшего замдиректора детдома Михаила Елина, а также бывших воспитанников и учеников школы Павла Прикащикова, Кирилла Покалюка и Андрея Соловьева.По данным СК, дело в отношении фигурантов было завершено в декабре 2018 года. Им инкриминировалось 23 факта насильственных действий в отношении воспитанников детского дома - центра для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей "Центр содействия семейному воспитанию № 8" с 2002 по 2017 годы."Достаточная доказательственная база, собранная следствием, послужила основанием для утверждения обвинительного заключения и направления уголовного дела в суд для рассмотрения по существу. Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил Руководителю Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации изучить обстоятельства, которые послужили основанием для вынесения оправдательного приговора, и предоставить подробный доклад. Также Председатель СК России поручил подчиненным инициировать вопрос об обжаловании приговора суда", - говорится в сообщении СК.Отмечается, что к уголовной ответственности уже привлечен фотограф Александр Брыков. Суд приговорил его к четырем годам и семи месяцам колонии за создание и распространение детской порнографии, а также за сексуальное насилие над детьми-сиротами.

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происшествия, санкт-петербург, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия