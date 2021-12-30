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Елка, оливье и… дедлайны. Как вернуть ощущение праздника?
Елка, оливье и… дедлайны. Как вернуть ощущение праздника? - РИА Новости, 30.12.2021
Елка, оливье и… дедлайны. Как вернуть ощущение праздника?
Кроме таких приятных аспектов Нового года, как встречи с близкими, праздничный стол и долгие выходные, есть и масса неприятных: очереди в магазинах, постоянное ощущение дедлайна и как итог — разрушенные ожидания. Кажется, будто до Нового года надо успеть сделать все, и в приготовлениях к празднику, и в работе.
2021-12-30T12:00
2021-12-30T12:07
яснопонятно
общество
праздник
новый год
психология
подкаст
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Елка, оливье и… дедлайны. Как вернуть ощущение праздника?
Кроме таких приятных аспектов Нового года, как встречи с близкими, праздничный стол и долгие выходные, есть и масса неприятных: очереди в магазинах, постоянное ощущение дедлайна и как итог — разрушенные ожидания. Кажется, будто до Нового года надо успеть сделать все, и в приготовлениях к празднику, и в работе.
audio/mpeg
Елка, оливье и… дедлайны. Как вернуть ощущение праздника?
Кроме таких приятных аспектов Нового года, как встречи с близкими, праздничный стол и долгие выходные, есть и масса неприятных: очереди в магазинах, постоянное ощущение дедлайна и как итог — разрушенные ожидания. Кажется, будто до Нового года надо успеть сделать все, и в приготовлениях к празднику, и в работе.
audio/mpeg
Как "почувствовать волшебство", не устать от Нового года еще до его прихода и получить от всего происходящего удовольствие? Обсуждаем и рассказываем о своих способах зарядиться праздником. А клинический психолог Гиоргий Нацвлишвили комментирует, почему мы придаем Новому году такое значение и как сделать суету приятной.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, МегаФон Подкасты, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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общество, праздник, новый год, психология, подкаст, аудио
12:00 30.12.2021 (обновлено: 12:07 30.12.2021)
 

Елка, оливье и… дедлайны. Как вернуть ощущение праздника?

ЯсноПонятно
Елка, оливье и… дедлайны. Как вернуть ощущение праздника?
12:00
Читать ria.ru в
Кроме таких приятных аспектов Нового года, как встречи с близкими, праздничный стол и долгие выходные, есть и масса неприятных: очереди в магазинах, постоянное ощущение дедлайна и как итог — разрушенные ожидания. Кажется, будто до Нового года надо успеть сделать все, и в приготовлениях к празднику, и в работе.
Как "почувствовать волшебство", не устать от Нового года еще до его прихода и получить от всего происходящего удовольствие? Обсуждаем и рассказываем о своих способах зарядиться праздником. А клинический психолог Гиоргий Нацвлишвили комментирует, почему мы придаем Новому году такое значение и как сделать суету приятной.
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