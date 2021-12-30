https://ria.ru/20211230/novogodnee-1766141318.html

Елка, оливье и… дедлайны. Как вернуть ощущение праздника?

Елка, оливье и… дедлайны. Как вернуть ощущение праздника? - РИА Новости, 30.12.2021

Елка, оливье и… дедлайны. Как вернуть ощущение праздника?

Кроме таких приятных аспектов Нового года, как встречи с близкими, праздничный стол и долгие выходные, есть и масса неприятных: очереди в магазинах, постоянное ощущение дедлайна и как итог — разрушенные ожидания. Кажется, будто до Нового года надо успеть сделать все, и в приготовлениях к празднику, и в работе.

2021-12-30T12:00

2021-12-30T12:00

2021-12-30T12:07

яснопонятно

общество

праздник

новый год

психология

подкаст

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Елка, оливье и… дедлайны. Как вернуть ощущение праздника? Кроме таких приятных аспектов Нового года, как встречи с близкими, праздничный стол и долгие выходные, есть и масса неприятных: очереди в магазинах, постоянное ощущение дедлайна и как итог — разрушенные ожидания. Кажется, будто до Нового года надо успеть сделать все, и в приготовлениях к празднику, и в работе. audio/mpeg

Елка, оливье и… дедлайны. Как вернуть ощущение праздника? Кроме таких приятных аспектов Нового года, как встречи с близкими, праздничный стол и долгие выходные, есть и масса неприятных: очереди в магазинах, постоянное ощущение дедлайна и как итог — разрушенные ожидания. Кажется, будто до Нового года надо успеть сделать все, и в приготовлениях к празднику, и в работе. audio/mpeg

Как "почувствовать волшебство", не устать от Нового года еще до его прихода и получить от всего происходящего удовольствие? Обсуждаем и рассказываем о своих способах зарядиться праздником. А клинический психолог Гиоргий Нацвлишвили комментирует, почему мы придаем Новому году такое значение и как сделать суету приятной.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, МегаФон Подкасты, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, праздник, новый год, психология, подкаст, аудио