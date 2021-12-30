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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211230/muzei-1766148135.html
Как работают и что показывают музеи Москвы в новогодние праздники
Как работают и что показывают музеи Москвы в новогодние праздники - РИА Новости, 30.12.2021
Как работают и что показывают музеи Москвы в новогодние праздники
В новогодние праздники будут открыты многие столичные музеи. Более подробно о графиках работы культурных учреждений на январских каникулах и о том, что в них... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T15:05
2021-12-30T15:05
культура
третьяковская галерея
гараж
государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина
музей русского импрессионизма (мри)
музеи
музей победы
новости культуры
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. В новогодние праздники будут открыты многие столичные музеи. Более подробно о графиках работы культурных учреждений на январских каникулах и о том, что в них сейчас показывают — рассказываем в подборке РИА Новости. Музеи Московского КремляБудут работать 31 декабря. В архитектурный ансамбль Соборной площади и Оружейную палату можно будет попасть до 16:00. Пойти в Музеи Московского Кремля получится и 1 января. Правда, работать они начнут с 12:00. Архитектурный ансамбль Соборной площади открыты до 17:00, а Оружейная палата до 18:00.До 9 января еще есть возможность попасть на выставку "Франция и Россия. Десять веков вместе", посвященная культурным и дипломатическим отношениям между двумя странами. Многовековую историю этого культурного диалога рассказывают более двухсот экспонатов: архивные документы, живописные работы из российских и зарубежных музеев и многое другое. До 12 января для посещения доступна экспозиция "Александр Невский. Имя, символ, легенда", приуроченная к празднованию 800-летия со дня рождения великого князя Александра Невского.Пушкинский музейПоследний день работы Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина в 2021 году – четверг, 30 декабря, с 11:00 до 21:00, а в пятницу 31 декабря Главное здание и Галерея будут закрыты для посетителей, сообщила РИА Новости представитель пресс-службы Агния Надеждина.При этом ГМИИ будет одним из немногих культурных учреждений, готовым принять гостей 1 января – в первый день 2022 года музей будет работать с 12:00 до 20:00. В период со 2 по5 января, а также 8 и 9 января музей будет работать с 11:00 до 20:00, а 6 и 7 – до 21:00.До 16 января в музее проходит выставка "Свободное искусство. Итальянский футуризм из коллекции Джанни Маттиоли", включающая 26 произведений итальянских мастеров из частного собрания Маттиоли. В число произведений вошли "Портрет художника Фрэнка Хэвиленда" Амадео Модильяни, "Динамизм велосипедиста" Умберто Боччини, "Голубая танцовщица" Джино Северини и другие.В Галерее искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков проходит выставка "Ксения Хауснер. Правдивая ложь", которая тоже продлится до 16 января. Здесь посетители могут ознакомиться с 30 живописными работами австрийской художницы и фотографии, которые она сделала, когда готовилась писать картины. До 6 февраля в Главном здании музея открыт грандиозный выставочный проект известного французского куратора Жан-Юбера Мартена "Бывают странные сближенья...". Масштабная экспозиция включает более четырехсот произведений искусства из более чем 50 отечественных и зарубежных музейных и частных коллекций.Третьяковская галереяТретьяковскую галерею в Лаврушинском переулке и здание Новой Третьяковки на Крымском валу посетить 31 декабря и 1 января не удастся – они будут закрыты. Тем не менее, всем, кто купил билеты на эти даты, техподдержка "автоматически осуществит возврат денежных средств".Постоянные экспозиции в обоих филиалах откроются для посещения со 2 по 5 января и с 7 по 9 января с 10:00 до 21:00. В четверг 6 января музеи закроются в 18:00. Дом-музей Виктора Васнецова и музей-квартира Апполинария Васнецова будут работать 2, 5, 6, 8 и 9 января с 10:00 до 17:00.В праздники в Новой Третьяковке идут последние дни персональной выставки работ Юрия Пименова, она продлится до 9 января – в экспозицию вошли живопись и графика художника, воспроизведения его несохранившихся работ, книги, мультимедийная инсталляция.Третьяковская галерея в Лаврушинском предлагает к просмотру выставку "Илья Репин: известный и неизвестный", которая включает в себя живописные и графические работы, ранее не участвовавшие в масштабной ретроспективе художника на Крымском Валу, проходившей в 2019 году.Сходить стоит и на масштабную передвижную выставку "Многообразие. Единство. Современное европейское искусство. Берлин. Москва. Париж", которая уже побывала в Берлине, и на время остановилась в столице. До 13 марта у посетителей есть возможность посмотреть на работы, созданные за последние 30 лет звездами современного искусства и молодыми авторами. Затем "Многообразие. Единство" отправится в Париж. Сразу три "Демона" ждут посетителей на выставке "Михаил Врубель", которая считается одним из важнейших событий в искусстве. В экспозицию вошло 300 работ из 14 российских и зарубежных музеев, которые разместили на трех этажах. Это первое столь масштабное собрание работ русского художника за последние 65 лет. В Третьяковской галерее также работают выставки "Александр Иванов. Библейские эскизы. Евангельские мотивы", "История российского дизайна. Избранное. 1917–2022", "Алексей Венецианов. Пространство, свет и тишина" и другие. Исторический музейГИМ будет закрыт 31 декабря и 1 января и возобновит работу 2 января. Исторический музей, Новый выставочный зал, Выставочный комплекс и Музей Отечественной войны 1812 года будут открыты с 10:00 до 21:00. В Покровский собор можно будет попасть с 11 до 18, а в Палаты бояр Романовых с 11 до 19. В эти дни можно записаться на обзорные экскурсии по музею или посетить выставочные проекты. Например, "Российская империя", посвященная этому важному периоду в истории нашей страны. В экспозицию вошло 400 предметов. Большая часть из них представлены публике впервые. Посмотреть можно будет и полную серию портретов Левицкого "Смолянки" из собрания Русского музея. В Москве портреты первых первых студенток Смольного института Благородных девиц выставляются впервые. Ранее они никогда полностью не покидали стен Русского музея в Санкт-Петербурге. Музей русского импрессионизмаВ пятницу 31 декабря можно будет посетить в сокращенном режиме – учреждение закроется в 17:00, а последний доступный сеанс начнется в 15:30, говорится на сайте.В субботу 1 января музей закрыт для посетителей, а со 2 по 9 января возвращается к работе в обычном режиме: по понедельникам, вторникам, пятницам, субботам и воскресеньям – с 11:00 до 20:00, а по средам и четвергам – с 12:00 до 21:00.До 16 января в Музее Русского импрессионизма проходит выставка "Другие берега. Русское искусство в Нью-Йорке.1924". В нее вошло более 100 произведений, ранее представленных в залах Большого Центрального дворца на Манхэттене. Среди полотен – "Молодая крестьянка" Абрама Архипова, "Чайки" Аркадия Рылова, "Мужской портрет" Ильи Машкова и другие.Вход в музей осуществляется по сеансам, которые можно забронировать на сайте.Музей ПобедыВ новогодние праздники Музей Победы увеличивает время работы, сообщили в его пресс-службе. Так, со 2 по 9 января музей открывается для посетителей на час раньше – в 09:00 утра. В пятницу 31 декабря главное здание и открытая площадка Музея Победы также будут работать – до 16:00, но в субботу 1 января учреждение будет закрыто.Доступ к некоторым экспозициям будет бесплатным для всех категорий гостей: Зал исторической правды, мультимедийный зал "Лица Победы", коллекция портретов героев войны в Зале Полководцев, светозвуковая инсталляция "Дорога к Победе" в Зале Славы, экспозиционные павильоны "Сопротивление фашизму" и "Мир после войны", а также выставки "Ленинград. Дорога жизни", "Парад, изменивший историю" и новогодняя выставка "Елка Победы". Две экспозиции – "Подвиг Народа" и "Битва за Москву" – можно посетить только в составе экскурсий."Гараж"Музей современного искусства "Гараж", как рассказала РИА Новости глава пресс-службы Александра Сербина, отдыхает и 31 декабря, и 1 января, но со 2 по 9 января будет работать по обычному графику. Сербина добавила, что часть мероприятий будет бесплатна для посетителей.В "Гараже" продолжатся и текущие проекты — выставка немецкого художника Томаса Деманда "Зеркало без памяти", посвященная осмыслению идей макетности и модели. Коллективный проект "Служба времени", в котором приняло участие более 30 авторов. Они исследуют и тематизирует протяженность времени. Обе экспозиции продлятся до 30 января.Мультимедиа Арт Музей, Москва (МАММ)Открыт все январский праздники, за исключением 31 декабря и 1 января. В декабре в Мультимедиа Арт Музей открылась первая международная биеннале "Искусство будущего/Art for the future". На ней представлены художественные проекты с использованием новейших технологий: нейросети, 3D-анимации, VR и других. Благодаря этому зрители становятся участниками творческого процесса. Все праздники в МАММ также будут работать новогодние творческие мастерские, а в отдельные дни состоится показ интерактивного спектакля Михаила Плутахина "Трусливый зайка в космосе". В постановке задействованы выпускники Школы-студии МХАТ Мастерской Брусникина. Представление будет интересно взрослым и детям. Московский музей современного искусства (ММОМА)Тоже будет "отдыхать" 31 декабря и 1 января. А вот во все остальные дни Московский музей современного искусства будет работать в обычном режиме — со вторника по воскресенье с 12:00 до 21:00 (понедельник — выходной). До 23 января гости могут попасть на выставку "Возвращение домой", созданного ММОМА и онлайн-галерей SAMPLE. В экспозицию вошли произведения десяти современных художников, работающих в разных техниках: от графики до инсталляции. Все они размышляют на тему "воссоединения" и "пути домой". В ММОМА также проходит показ проектов: "Маленькая иррациональная ретроспектива под руководством художника" Маркуса Люперца, "Ретроспективная выставка Ивана Плюща", "Вместе. Обозначаю" с работами 11 финских художников, "Зверобой" Любы Саутиной и Рины Вольных и другие.
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третьяковская галерея, гараж, государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина, музей русского импрессионизма (мри), музеи, музей победы, новости культуры, илья репин, виктор васнецов, мультимедиа арт музей, александр невский, новый год, россия, новый год: как встретить, куда пойти, что посмотреть, исторический музей, московский кремль (музей-заповедник), новости - туризм, туристы
15:05 30.12.2021
 
Как работают и что показывают музеи Москвы в новогодние праздники

Как работают и что показывают музеи Москвы в новогодние праздники

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкПраздничное украшение Москвы к Новому году
Праздничное украшение Москвы к Новому году - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. В новогодние праздники будут открыты многие столичные музеи. Более подробно о графиках работы культурных учреждений на январских каникулах и о том, что в них сейчас показывают — рассказываем в подборке РИА Новости.

Музеи Московского Кремля

Будут работать 31 декабря. В архитектурный ансамбль Соборной площади и Оружейную палату можно будет попасть до 16:00. Пойти в Музеи Московского Кремля получится и 1 января. Правда, работать они начнут с 12:00. Архитектурный ансамбль Соборной площади открыты до 17:00, а Оружейная палата до 18:00.

"В остальные дни новогодних праздников Музеи Кремля работают в обычном режиме", — говорится на сайте учреждения.

До 9 января еще есть возможность попасть на выставку "Франция и Россия. Десять веков вместе", посвященная культурным и дипломатическим отношениям между двумя странами. Многовековую историю этого культурного диалога рассказывают более двухсот экспонатов: архивные документы, живописные работы из российских и зарубежных музеев и многое другое.
Посетители у работы Элизабет Луизы Виже-Лебрен Портрет Антуанетты Элизабер дАгессо, графини де Сегюр (1785 г.) - экспонат выставки Франция и Россия. Десять веков вместе в выставочном зале Успенской звонницы - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
21 сентября, 08:00Культура
Цари и короли. Какие секреты России и Франции открывают Музеи Кремля
До 12 января для посещения доступна экспозиция "Александр Невский. Имя, символ, легенда", приуроченная к празднованию 800-летия со дня рождения великого князя Александра Невского.

Пушкинский музей

Последний день работы Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина в 2021 году – четверг, 30 декабря, с 11:00 до 21:00, а в пятницу 31 декабря Главное здание и Галерея будут закрыты для посетителей, сообщила РИА Новости представитель пресс-службы Агния Надеждина.
При этом ГМИИ будет одним из немногих культурных учреждений, готовым принять гостей 1 января – в первый день 2022 года музей будет работать с 12:00 до 20:00. В период со 2 по5 января, а также 8 и 9 января музей будет работать с 11:00 до 20:00, а 6 и 7 – до 21:00.
До 16 января в музее проходит выставка "Свободное искусство. Итальянский футуризм из коллекции Джанни Маттиоли", включающая 26 произведений итальянских мастеров из частного собрания Маттиоли. В число произведений вошли "Портрет художника Фрэнка Хэвиленда" Амадео Модильяни, "Динамизм велосипедиста" Умберто Боччини, "Голубая танцовщица" Джино Северини и другие.
Куратор Елена Степкина возле картины художника Амедео Модильяни Портрет художника Фрэнка Хэвиленда (1914 г.) на выставке Свободное искусство. Итальянский футуризм из коллекции Джанни Маттиоли в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
20 октября, 08:00Культура
Модильяни и итальянские футуристы встретились в Москве
В Галерее искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков проходит выставка "Ксения Хауснер. Правдивая ложь", которая тоже продлится до 16 января. Здесь посетители могут ознакомиться с 30 живописными работами австрийской художницы и фотографии, которые она сделала, когда готовилась писать картины.
Выставка Ксения Хауснер. Правдивая ложь - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
28 сентября, 10:44Культура
В Пушкинском музее открылась выставка "Ксения Хауснер. Правдивая ложь"
До 6 февраля в Главном здании музея открыт грандиозный выставочный проект известного французского куратора Жан-Юбера Мартена "Бывают странные сближенья...". Масштабная экспозиция включает более четырехсот произведений искусства из более чем 50 отечественных и зарубежных музейных и частных коллекций.
Главные залы ГМИИ им. А. С. Пушкина после реэкспозиции - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
9 ноября, 08:00Культура
Марина Лошак: на нашу новую выставку выбирали вещи буквально пинцетом

Третьяковская галерея

Третьяковскую галерею в Лаврушинском переулке и здание Новой Третьяковки на Крымском валу посетить 31 декабря и 1 января не удастся – они будут закрыты. Тем не менее, всем, кто купил билеты на эти даты, техподдержка "автоматически осуществит возврат денежных средств".
Постоянные экспозиции в обоих филиалах откроются для посещения со 2 по 5 января и с 7 по 9 января с 10:00 до 21:00. В четверг 6 января музеи закроются в 18:00. Дом-музей Виктора Васнецова и музей-квартира Апполинария Васнецова будут работать 2, 5, 6, 8 и 9 января с 10:00 до 17:00.
В праздники в Новой Третьяковке идут последние дни персональной выставки работ Юрия Пименова, она продлится до 9 января – в экспозицию вошли живопись и графика художника, воспроизведения его несохранившихся работ, книги, мультимедийная инсталляция.
Девушка у картины Юрия Пименова Новая Москва (1937 г.) в Третьяковской галерее на Крымском Валу в Москве - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
9 сентября, 08:00Культура
Что видит настоящий москвич: Третьяковка начала осенний сезон с блокбастера
Третьяковская галерея в Лаврушинском предлагает к просмотру выставку "Илья Репин: известный и неизвестный", которая включает в себя живописные и графические работы, ранее не участвовавшие в масштабной ретроспективе художника на Крымском Валу, проходившей в 2019 году.
Работа скульптора Михаила Блоха Портрет И. Е. Репина (бюст, бронза) на выставке Илья Репин: известный и неизвестный в Третьяковской галерее в Москве. - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
30 марта, 10:25Культура
Выставка "Илья Репин: известный и неизвестный" открылась в Третьяковке
Сходить стоит и на масштабную передвижную выставку "Многообразие. Единство. Современное европейское искусство. Берлин. Москва. Париж", которая уже побывала в Берлине, и на время остановилась в столице. До 13 марта у посетителей есть возможность посмотреть на работы, созданные за последние 30 лет звездами современного искусства и молодыми авторами. Затем "Многообразие. Единство" отправится в Париж.
Посетитель у работы Яэли Бартаны, представленной на выставке Многообразие. Единство. Современное искусство Европы. Берлин. Москва. Париж в западном крыле Новой Третьяковки на Крымском валу в Москве - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
23 ноября, 11:53Культура
Как Евровидение, но для художников: в Третьяковке — новый блокбастер
Сразу три "Демона" ждут посетителей на выставке "Михаил Врубель", которая считается одним из важнейших событий в искусстве. В экспозицию вошло 300 работ из 14 российских и зарубежных музеев, которые разместили на трех этажах. Это первое столь масштабное собрание работ русского художника за последние 65 лет.
Картина Михаила Врубеля Царевна-лебедь (1900 г.) на выставке Михаил Врубель, приуроченной к 165-летию со дня рождения художника, в Новой Третьяковке на Крымском Валу в Москве. - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
3 ноября, 10:26Культура
Главная выставка сезона. В Третьяковке собрали всех демонов Врубеля
В Третьяковской галерее также работают выставки "Александр Иванов. Библейские эскизы. Евангельские мотивы", "История российского дизайна. Избранное. 1917–2022", "Алексей Венецианов. Пространство, свет и тишина" и другие.

Исторический музей

ГИМ будет закрыт 31 декабря и 1 января и возобновит работу 2 января. Исторический музей, Новый выставочный зал, Выставочный комплекс и Музей Отечественной войны 1812 года будут открыты с 10:00 до 21:00. В Покровский собор можно будет попасть с 11 до 18, а в Палаты бояр Романовых с 11 до 19.
В эти дни можно записаться на обзорные экскурсии по музею или посетить выставочные проекты. Например, "Российская империя", посвященная этому важному периоду в истории нашей страны. В экспозицию вошло 400 предметов. Большая часть из них представлены публике впервые.
Выставка Шедевры Русского музея. Смолянки Дмитрия Левицкого - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
17 ноября, 11:34Культура
В Москве впервые представили полную серию портретов Левицкого "Смолянки"
Посмотреть можно будет и полную серию портретов Левицкого "Смолянки" из собрания Русского музея. В Москве портреты первых первых студенток Смольного института Благородных девиц выставляются впервые. Ранее они никогда полностью не покидали стен Русского музея в Санкт-Петербурге.

Музей русского импрессионизма

В пятницу 31 декабря можно будет посетить в сокращенном режиме – учреждение закроется в 17:00, а последний доступный сеанс начнется в 15:30, говорится на сайте.
В субботу 1 января музей закрыт для посетителей, а со 2 по 9 января возвращается к работе в обычном режиме: по понедельникам, вторникам, пятницам, субботам и воскресеньям – с 11:00 до 20:00, а по средам и четвергам – с 12:00 до 21:00.
Выставка в Музее Русского импрессионизма - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
16 сентября, 11:08Культура
В Музее русского импрессионизма открылась выставка-детективное исследование
До 16 января в Музее Русского импрессионизма проходит выставка "Другие берега. Русское искусство в Нью-Йорке.1924". В нее вошло более 100 произведений, ранее представленных в залах Большого Центрального дворца на Манхэттене. Среди полотен – "Молодая крестьянка" Абрама Архипова, "Чайки" Аркадия Рылова, "Мужской портрет" Ильи Машкова и другие.
Вход в музей осуществляется по сеансам, которые можно забронировать на сайте.

Музей Победы

В новогодние праздники Музей Победы увеличивает время работы, сообщили в его пресс-службе. Так, со 2 по 9 января музей открывается для посетителей на час раньше – в 09:00 утра. В пятницу 31 декабря главное здание и открытая площадка Музея Победы также будут работать – до 16:00, но в субботу 1 января учреждение будет закрыто.
Музей Победы в Москве - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
9 декабря, 14:33
В Музее Победы появилась новая постоянная экспозиция о Битве за Москву
Доступ к некоторым экспозициям будет бесплатным для всех категорий гостей: Зал исторической правды, мультимедийный зал "Лица Победы", коллекция портретов героев войны в Зале Полководцев, светозвуковая инсталляция "Дорога к Победе" в Зале Славы, экспозиционные павильоны "Сопротивление фашизму" и "Мир после войны", а также выставки "Ленинград. Дорога жизни", "Парад, изменивший историю" и новогодняя выставка "Елка Победы". Две экспозиции – "Подвиг Народа" и "Битва за Москву" – можно посетить только в составе экскурсий.

"Гараж"

Музей современного искусства "Гараж", как рассказала РИА Новости глава пресс-службы Александра Сербина, отдыхает и 31 декабря, и 1 января, но со 2 по 9 января будет работать по обычному графику. Сербина добавила, что часть мероприятий будет бесплатна для посетителей.
"Все публичные события у нас бесплатные, включая экскурсии в будущее здание Музея – павильон "Шестигранник", — отметила Сербина.
В "Гараже" продолжатся и текущие проекты — выставка немецкого художника Томаса Деманда "Зеркало без памяти", посвященная осмыслению идей макетности и модели. Коллективный проект "Служба времени", в котором приняло участие более 30 авторов. Они исследуют и тематизирует протяженность времени. Обе экспозиции продлятся до 30 января.

Мультимедиа Арт Музей, Москва (МАММ)

Открыт все январский праздники, за исключением 31 декабря и 1 января.
"Со 2 по 9 января ждем вас каждый день с 12:00 до 21:00", — говорится на сайте МАММ.
В декабре в Мультимедиа Арт Музей открылась первая международная биеннале "Искусство будущего/Art for the future". На ней представлены художественные проекты с использованием новейших технологий: нейросети, 3D-анимации, VR и других. Благодаря этому зрители становятся участниками творческого процесса.
© Фото : предоставлено пресс-службой Мультимедиа Арт МузейAES+F. Турандот 2070. 2020. Одноканальный cтоп-кадр
AES+F. Турандот 2070. 2020. Одноканальный cтоп-кадр
1 из 3
AES+F. Турандот 2070. 2020. Одноканальный cтоп-кадр
© Фото : предоставлено пресс-службой Мультимедиа Арт Музей
© Фото : предоставлено пресс-службой Мультимедиа Арт МузейСофия Креспо. Нейронный зоопарк
София Креспо. Нейронный зоопарк
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София Креспо. Нейронный зоопарк
© Фото : предоставлено пресс-службой Мультимедиа Арт Музей
© Фото : предоставлено пресс-службой Мультимедиа Арт Музей/ teamLab, courtesy Pace GalleryteamLab "Жизнь и увядание в текущий момент вечности II", 2019, цифровое 12-канальное бесконечное произведение
teamLab Жизнь и увядание в текущий момент вечности II, 2019, цифровое 12-канальное бесконечное произведение
3 из 3
teamLab "Жизнь и увядание в текущий момент вечности II", 2019, цифровое 12-канальное бесконечное произведение
© Фото : предоставлено пресс-службой Мультимедиа Арт Музей/ teamLab, courtesy Pace Gallery
1 из 3
AES+F. Турандот 2070. 2020. Одноканальный cтоп-кадр
© Фото : предоставлено пресс-службой Мультимедиа Арт Музей
2 из 3
София Креспо. Нейронный зоопарк
© Фото : предоставлено пресс-службой Мультимедиа Арт Музей
3 из 3
teamLab "Жизнь и увядание в текущий момент вечности II", 2019, цифровое 12-канальное бесконечное произведение
© Фото : предоставлено пресс-службой Мультимедиа Арт Музей/ teamLab, courtesy Pace Gallery
Все праздники в МАММ также будут работать новогодние творческие мастерские, а в отдельные дни состоится показ интерактивного спектакля Михаила Плутахина "Трусливый зайка в космосе". В постановке задействованы выпускники Школы-студии МХАТ Мастерской Брусникина. Представление будет интересно взрослым и детям.

Московский музей современного искусства (ММОМА)

Тоже будет "отдыхать" 31 декабря и 1 января. А вот во все остальные дни Московский музей современного искусства будет работать в обычном режиме — со вторника по воскресенье с 12:00 до 21:00 (понедельник — выходной).
До 23 января гости могут попасть на выставку "Возвращение домой", созданного ММОМА и онлайн-галерей SAMPLE. В экспозицию вошли произведения десяти современных художников, работающих в разных техниках: от графики до инсталляции. Все они размышляют на тему "воссоединения" и "пути домой".
Экспонаты на выставке Чемпионы мира. Взмахи радости на выставке в Московском музее современного искусства
15 декабря, 15:21Культура
В ММОМА открылась выставка "Чемпионов мира"
В ММОМА также проходит показ проектов: "Маленькая иррациональная ретроспектива под руководством художника" Маркуса Люперца, "Ретроспективная выставка Ивана Плюща", "Вместе. Обозначаю" с работами 11 финских художников, "Зверобой" Любы Саутиной и Рины Вольных и другие.
Спектакль для детей в Малом театре - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
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На "Щелкунчика" и рейв-елку: куда сводить детей на новогодних праздниках
 
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