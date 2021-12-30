https://ria.ru/20211230/muzei-1766148135.html

Как работают и что показывают музеи Москвы в новогодние праздники

Как работают и что показывают музеи Москвы в новогодние праздники - РИА Новости, 30.12.2021

Как работают и что показывают музеи Москвы в новогодние праздники

В новогодние праздники будут открыты многие столичные музеи. Более подробно о графиках работы культурных учреждений на январских каникулах и о том, что в них... РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T15:05

2021-12-30T15:05

2021-12-30T15:05

культура

третьяковская галерея

гараж

государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина

музей русского импрессионизма (мри)

музеи

музей победы

новости культуры

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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. В новогодние праздники будут открыты многие столичные музеи. Более подробно о графиках работы культурных учреждений на январских каникулах и о том, что в них сейчас показывают — рассказываем в подборке РИА Новости. Музеи Московского КремляБудут работать 31 декабря. В архитектурный ансамбль Соборной площади и Оружейную палату можно будет попасть до 16:00. Пойти в Музеи Московского Кремля получится и 1 января. Правда, работать они начнут с 12:00. Архитектурный ансамбль Соборной площади открыты до 17:00, а Оружейная палата до 18:00.До 9 января еще есть возможность попасть на выставку "Франция и Россия. Десять веков вместе", посвященная культурным и дипломатическим отношениям между двумя странами. Многовековую историю этого культурного диалога рассказывают более двухсот экспонатов: архивные документы, живописные работы из российских и зарубежных музеев и многое другое. До 12 января для посещения доступна экспозиция "Александр Невский. Имя, символ, легенда", приуроченная к празднованию 800-летия со дня рождения великого князя Александра Невского.Пушкинский музейПоследний день работы Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина в 2021 году – четверг, 30 декабря, с 11:00 до 21:00, а в пятницу 31 декабря Главное здание и Галерея будут закрыты для посетителей, сообщила РИА Новости представитель пресс-службы Агния Надеждина.При этом ГМИИ будет одним из немногих культурных учреждений, готовым принять гостей 1 января – в первый день 2022 года музей будет работать с 12:00 до 20:00. В период со 2 по5 января, а также 8 и 9 января музей будет работать с 11:00 до 20:00, а 6 и 7 – до 21:00.До 16 января в музее проходит выставка "Свободное искусство. Итальянский футуризм из коллекции Джанни Маттиоли", включающая 26 произведений итальянских мастеров из частного собрания Маттиоли. В число произведений вошли "Портрет художника Фрэнка Хэвиленда" Амадео Модильяни, "Динамизм велосипедиста" Умберто Боччини, "Голубая танцовщица" Джино Северини и другие.В Галерее искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков проходит выставка "Ксения Хауснер. Правдивая ложь", которая тоже продлится до 16 января. Здесь посетители могут ознакомиться с 30 живописными работами австрийской художницы и фотографии, которые она сделала, когда готовилась писать картины. До 6 февраля в Главном здании музея открыт грандиозный выставочный проект известного французского куратора Жан-Юбера Мартена "Бывают странные сближенья...". Масштабная экспозиция включает более четырехсот произведений искусства из более чем 50 отечественных и зарубежных музейных и частных коллекций.Третьяковская галереяТретьяковскую галерею в Лаврушинском переулке и здание Новой Третьяковки на Крымском валу посетить 31 декабря и 1 января не удастся – они будут закрыты. Тем не менее, всем, кто купил билеты на эти даты, техподдержка "автоматически осуществит возврат денежных средств".Постоянные экспозиции в обоих филиалах откроются для посещения со 2 по 5 января и с 7 по 9 января с 10:00 до 21:00. В четверг 6 января музеи закроются в 18:00. Дом-музей Виктора Васнецова и музей-квартира Апполинария Васнецова будут работать 2, 5, 6, 8 и 9 января с 10:00 до 17:00.В праздники в Новой Третьяковке идут последние дни персональной выставки работ Юрия Пименова, она продлится до 9 января – в экспозицию вошли живопись и графика художника, воспроизведения его несохранившихся работ, книги, мультимедийная инсталляция.Третьяковская галерея в Лаврушинском предлагает к просмотру выставку "Илья Репин: известный и неизвестный", которая включает в себя живописные и графические работы, ранее не участвовавшие в масштабной ретроспективе художника на Крымском Валу, проходившей в 2019 году.Сходить стоит и на масштабную передвижную выставку "Многообразие. Единство. Современное европейское искусство. Берлин. Москва. Париж", которая уже побывала в Берлине, и на время остановилась в столице. До 13 марта у посетителей есть возможность посмотреть на работы, созданные за последние 30 лет звездами современного искусства и молодыми авторами. Затем "Многообразие. Единство" отправится в Париж. Сразу три "Демона" ждут посетителей на выставке "Михаил Врубель", которая считается одним из важнейших событий в искусстве. В экспозицию вошло 300 работ из 14 российских и зарубежных музеев, которые разместили на трех этажах. Это первое столь масштабное собрание работ русского художника за последние 65 лет. В Третьяковской галерее также работают выставки "Александр Иванов. Библейские эскизы. Евангельские мотивы", "История российского дизайна. Избранное. 1917–2022", "Алексей Венецианов. Пространство, свет и тишина" и другие. Исторический музейГИМ будет закрыт 31 декабря и 1 января и возобновит работу 2 января. Исторический музей, Новый выставочный зал, Выставочный комплекс и Музей Отечественной войны 1812 года будут открыты с 10:00 до 21:00. В Покровский собор можно будет попасть с 11 до 18, а в Палаты бояр Романовых с 11 до 19. В эти дни можно записаться на обзорные экскурсии по музею или посетить выставочные проекты. Например, "Российская империя", посвященная этому важному периоду в истории нашей страны. В экспозицию вошло 400 предметов. Большая часть из них представлены публике впервые. Посмотреть можно будет и полную серию портретов Левицкого "Смолянки" из собрания Русского музея. В Москве портреты первых первых студенток Смольного института Благородных девиц выставляются впервые. Ранее они никогда полностью не покидали стен Русского музея в Санкт-Петербурге. Музей русского импрессионизмаВ пятницу 31 декабря можно будет посетить в сокращенном режиме – учреждение закроется в 17:00, а последний доступный сеанс начнется в 15:30, говорится на сайте.В субботу 1 января музей закрыт для посетителей, а со 2 по 9 января возвращается к работе в обычном режиме: по понедельникам, вторникам, пятницам, субботам и воскресеньям – с 11:00 до 20:00, а по средам и четвергам – с 12:00 до 21:00.До 16 января в Музее Русского импрессионизма проходит выставка "Другие берега. Русское искусство в Нью-Йорке.1924". В нее вошло более 100 произведений, ранее представленных в залах Большого Центрального дворца на Манхэттене. Среди полотен – "Молодая крестьянка" Абрама Архипова, "Чайки" Аркадия Рылова, "Мужской портрет" Ильи Машкова и другие.Вход в музей осуществляется по сеансам, которые можно забронировать на сайте.Музей ПобедыВ новогодние праздники Музей Победы увеличивает время работы, сообщили в его пресс-службе. Так, со 2 по 9 января музей открывается для посетителей на час раньше – в 09:00 утра. В пятницу 31 декабря главное здание и открытая площадка Музея Победы также будут работать – до 16:00, но в субботу 1 января учреждение будет закрыто.Доступ к некоторым экспозициям будет бесплатным для всех категорий гостей: Зал исторической правды, мультимедийный зал "Лица Победы", коллекция портретов героев войны в Зале Полководцев, светозвуковая инсталляция "Дорога к Победе" в Зале Славы, экспозиционные павильоны "Сопротивление фашизму" и "Мир после войны", а также выставки "Ленинград. Дорога жизни", "Парад, изменивший историю" и новогодняя выставка "Елка Победы". Две экспозиции – "Подвиг Народа" и "Битва за Москву" – можно посетить только в составе экскурсий."Гараж"Музей современного искусства "Гараж", как рассказала РИА Новости глава пресс-службы Александра Сербина, отдыхает и 31 декабря, и 1 января, но со 2 по 9 января будет работать по обычному графику. Сербина добавила, что часть мероприятий будет бесплатна для посетителей.В "Гараже" продолжатся и текущие проекты — выставка немецкого художника Томаса Деманда "Зеркало без памяти", посвященная осмыслению идей макетности и модели. Коллективный проект "Служба времени", в котором приняло участие более 30 авторов. Они исследуют и тематизирует протяженность времени. Обе экспозиции продлятся до 30 января.Мультимедиа Арт Музей, Москва (МАММ)Открыт все январский праздники, за исключением 31 декабря и 1 января. В декабре в Мультимедиа Арт Музей открылась первая международная биеннале "Искусство будущего/Art for the future". На ней представлены художественные проекты с использованием новейших технологий: нейросети, 3D-анимации, VR и других. Благодаря этому зрители становятся участниками творческого процесса. Все праздники в МАММ также будут работать новогодние творческие мастерские, а в отдельные дни состоится показ интерактивного спектакля Михаила Плутахина "Трусливый зайка в космосе". В постановке задействованы выпускники Школы-студии МХАТ Мастерской Брусникина. Представление будет интересно взрослым и детям. Московский музей современного искусства (ММОМА)Тоже будет "отдыхать" 31 декабря и 1 января. А вот во все остальные дни Московский музей современного искусства будет работать в обычном режиме — со вторника по воскресенье с 12:00 до 21:00 (понедельник — выходной). До 23 января гости могут попасть на выставку "Возвращение домой", созданного ММОМА и онлайн-галерей SAMPLE. В экспозицию вошли произведения десяти современных художников, работающих в разных техниках: от графики до инсталляции. Все они размышляют на тему "воссоединения" и "пути домой". В ММОМА также проходит показ проектов: "Маленькая иррациональная ретроспектива под руководством художника" Маркуса Люперца, "Ретроспективная выставка Ивана Плюща", "Вместе. Обозначаю" с работами 11 финских художников, "Зверобой" Любы Саутиной и Рины Вольных и другие.

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