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Оперштаб поручил регионам принять дополнительные меры против COVID-19

Оперштаб поручил регионам принять дополнительные меры против COVID-19 - РИА Новости, 30.12.2021

Оперштаб поручил регионам принять дополнительные меры против COVID-19

Главам регионов поручено принять дополнительные меры для предотвращения распространения коронавируса и снижения уровня заболеваемости, сообщили журналистам в... РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T17:39

2021-12-30T17:39

2021-12-30T17:39

распространение коронавируса

татьяна голикова

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Главам регионов поручено принять дополнительные меры для предотвращения распространения коронавируса и снижения уровня заболеваемости, сообщили журналистам в Оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России."По итогам заседания оперативного штаба Татьяной Голиковой был дан ряд поручений. Высшим должностным лицам регионов под личный контроль обеспечить... принятие дополнительных мер, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции и снижение уровня заболеваемости", - говорится в сообщении оперштаба.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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