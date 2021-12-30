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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211230/mery-1766216737.html
Оперштаб поручил регионам принять дополнительные меры против COVID-19
Оперштаб поручил регионам принять дополнительные меры против COVID-19 - РИА Новости, 30.12.2021
Оперштаб поручил регионам принять дополнительные меры против COVID-19
Главам регионов поручено принять дополнительные меры для предотвращения распространения коронавируса и снижения уровня заболеваемости, сообщили журналистам в... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T17:39
2021-12-30T17:39
распространение коронавируса
татьяна голикова
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Главам регионов поручено принять дополнительные меры для предотвращения распространения коронавируса и снижения уровня заболеваемости, сообщили журналистам в Оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России."По итогам заседания оперативного штаба Татьяной Голиковой был дан ряд поручений. Высшим должностным лицам регионов под личный контроль обеспечить... принятие дополнительных мер, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции и снижение уровня заболеваемости", - говорится в сообщении оперштаба.
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татьяна голикова, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
17:39 30.12.2021
 
Оперштаб поручил регионам принять дополнительные меры против COVID-19

Оперштаб поручил регионам принять дополнительные меры против коронавируса

© РИА Новости / Алексей СухоруковВрач реаниматолог корректирует дозировки препаратов на инфузомате в реанимации Центра для лечения пневмоний вызванных новой коронавирусной инфекцией COVID-19 на базе Тамбовской областной клинической больницы имени В. Д. Бабенко в Тамбове.
Врач реаниматолог корректирует дозировки препаратов на инфузомате в реанимации Центра для лечения пневмоний вызванных новой коронавирусной инфекцией COVID-19 на базе Тамбовской областной клинической больницы имени В. Д. Бабенко в Тамбове. - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Главам регионов поручено принять дополнительные меры для предотвращения распространения коронавируса и снижения уровня заболеваемости, сообщили журналистам в Оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.
"По итогам заседания оперативного штаба Татьяной Голиковой был дан ряд поручений. Высшим должностным лицам регионов под личный контроль обеспечить... принятие дополнительных мер, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции и снижение уровня заболеваемости", - говорится в сообщении оперштаба.
 
Распространение коронавирусаТатьяна ГоликоваРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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