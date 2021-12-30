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ЛНР обвинила Украину в размещении ЗРК и бронетехники в жилых районах
ЛНР обвинила Украину в размещении ЗРК и бронетехники в жилых районах - РИА Новости, 30.12.2021
ЛНР обвинила Украину в размещении ЗРК и бронетехники в жилых районах
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики обвинила украинских силовиков в размещении зенитно-ракетного комплекса "Оса" и бронетехники в РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T11:16
2021-12-30T11:16
в мире
киев
луганская народная республика
донбасс
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 30 дек - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики обвинила украинских силовиков в размещении зенитно-ракетного комплекса "Оса" и бронетехники в подконтрольном Киеву населенном пункте Врубовка в Донбассе."В зоне ответственности 24-й бригады (украинских силовиков – ред.) отмечено нахождение зенитного ракетного комплекса 9К33 "Оса", четырех боевых бронированных машин вблизи населенного пункта Врубовка", - заявил журналистам в четверг представитель оборонного ведомства ЛНР.По его словам, бронетехника также обнаружена вблизи Подлесного, а в районе Мирной Долины - зенитная установка ЗУ-23. Оба населенных пункта подконтрольны Киеву. "За линиями отвода, но вне выделенных мест хранения вооружения, на территории объекта на аэродроме возле населенного пункта Сиротино (также под контролем Киева – ред.) отмечено размещение двух самоходных зенитных ракетных комплексов 2K22 "Тунгуска", - добавил представитель оборонного ведомства.Он пояснил, что такими действиями украинские силовики нарушают третий пункт договоренностей по перемирию в Донбассе.Летом прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
https://ria.ru/20211229/lnr-1766067736.html
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в мире, киев, луганская народная республика, донбасс, ситуация в днр и лнр
11:16 30.12.2021
 
ЛНР обвинила Украину в размещении ЗРК и бронетехники в жилых районах

Народная милиция ЛНР обвинила Украину в размещении ЗРК и бронетехники в жилых районах

© AP Photo / Andriy DubchakУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
© AP Photo / Andriy Dubchak
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ЛУГАНСК, 30 дек - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики обвинила украинских силовиков в размещении зенитно-ракетного комплекса "Оса" и бронетехники в подконтрольном Киеву населенном пункте Врубовка в Донбассе.
"В зоне ответственности 24-й бригады (украинских силовиков – ред.) отмечено нахождение зенитного ракетного комплекса 9К33 "Оса", четырех боевых бронированных машин вблизи населенного пункта Врубовка", - заявил журналистам в четверг представитель оборонного ведомства ЛНР.
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По его словам, бронетехника также обнаружена вблизи Подлесного, а в районе Мирной Долины - зенитная установка ЗУ-23. Оба населенных пункта подконтрольны Киеву. "За линиями отвода, но вне выделенных мест хранения вооружения, на территории объекта на аэродроме возле населенного пункта Сиротино (также под контролем Киева – ред.) отмечено размещение двух самоходных зенитных ракетных комплексов 2K22 "Тунгуска", - добавил представитель оборонного ведомства.
Он пояснил, что такими действиями украинские силовики нарушают третий пункт договоренностей по перемирию в Донбассе.
Летом прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Владислав Дейнего - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
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