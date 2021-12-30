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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211230/koronavirus-1766203270.html
Краснодарские врачи прочитали рэп о COVID-19, процитировав песню Бутусова
Краснодарские врачи прочитали рэп о COVID-19, процитировав песню Бутусова - РИА Новости, 30.12.2021
Краснодарские врачи прочитали рэп о COVID-19, процитировав песню Бутусова
Врачи из Краснодара опубликовали в интернете видеоклип, в котором читают рэп об опасности COVID-19, сравнивая вирус с невидимым врагом, который сковывает... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T16:22
2021-12-30T16:22
распространение коронавируса
общество
краснодарский край
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
наутилус помпилиус
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СОЧИ, 30 дек – РИА Новости. Врачи из Краснодара опубликовали в интернете видеоклип, в котором читают рэп об опасности COVID-19, сравнивая вирус с невидимым врагом, который сковывает человечество одной цепью.Профессионально сделанная видеозапись, в которой врачи краснодарских поликлиник агитируют за вакцинацию, цитируя один из известнейших текстов русского рока, мгновенно разошелся в социальных сетях."Коварный и глазу не видимый враг по миру победный печатает шаг... По сути, сейчас полыхает война, хотя без орудий и танков она... Пока все печально, пока все всерьез, и трудно какой-либо делать прогноз", - говорит речитативом молодая женщина в белом халате - по данным ряда СМИ, врач-психиатр Елена Хуако. Напоминая, что медлить в сложившейся ситуации больше нельзя, она призывает как можно скорее вакцинироваться. "Спутник" от ковида спасает тебя. Сделать прививку - минутное дело. Не бойся ее - вакцинируйся смело", - призывает исполнительница.В конце каждого куплета коллеги, стоящие за ее спиной, повторяют строки из стихотворения Ильи Кормильцева, ставшего одной из визитных карточек группы "Наутилус Помпилиус". "Скованные одной цепью, связанные одной целью", - ритмично раскачиваясь, декламируют белые фигуры в экипировке для "красной зоны". Перед зрителем проходят будничные кадры из больниц, где в условиях пандемии три смены одна за другой для медиков стали реальностью.Комментарий минздрава Краснодарского края РИА Новости пока получить не удалось.
https://ria.ru/20210815/koronavirus-1745781297.html
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общество, краснодарский край, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, наутилус помпилиус
16:22 30.12.2021
 
Краснодарские врачи прочитали рэп о COVID-19, процитировав песню Бутусова

Краснодарские врачи прочитали рэп о COVID-19, процитировав песню "Скованные одной цепью"

© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкГоспиталь для лечения больных Covid-19 в Краснодаре
Госпиталь для лечения больных Covid-19 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
© РИА Новости / Георгий Зимарев
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СОЧИ, 30 дек – РИА Новости. Врачи из Краснодара опубликовали в интернете видеоклип, в котором читают рэп об опасности COVID-19, сравнивая вирус с невидимым врагом, который сковывает человечество одной цепью.
Профессионально сделанная видеозапись, в которой врачи краснодарских поликлиник агитируют за вакцинацию, цитируя один из известнейших текстов русского рока, мгновенно разошелся в социальных сетях.
Девушка поет - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
15 августа, 03:18Распространение коронавируса
В Роспотребнадзоре посоветовали петь народные песни после COVID-19
"Коварный и глазу не видимый враг по миру победный печатает шаг... По сути, сейчас полыхает война, хотя без орудий и танков она... Пока все печально, пока все всерьез, и трудно какой-либо делать прогноз", - говорит речитативом молодая женщина в белом халате - по данным ряда СМИ, врач-психиатр Елена Хуако. Напоминая, что медлить в сложившейся ситуации больше нельзя, она призывает как можно скорее вакцинироваться. "Спутник" от ковида спасает тебя. Сделать прививку - минутное дело. Не бойся ее - вакцинируйся смело", - призывает исполнительница.
В конце каждого куплета коллеги, стоящие за ее спиной, повторяют строки из стихотворения Ильи Кормильцева, ставшего одной из визитных карточек группы "Наутилус Помпилиус". "Скованные одной цепью, связанные одной целью", - ритмично раскачиваясь, декламируют белые фигуры в экипировке для "красной зоны". Перед зрителем проходят будничные кадры из больниц, где в условиях пандемии три смены одна за другой для медиков стали реальностью.
Комментарий минздрава Краснодарского края РИА Новости пока получить не удалось.
Лидер группы Сплин Александр Васильев - РИА Новости, 1920, 26.12.2021
26 декабря, 01:17Культура
Участники группы "Сплин" проводили 2021 год песней "Топай!"
 
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