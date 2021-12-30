Краснодарские врачи прочитали рэп о COVID-19, процитировав песню Бутусова
Краснодарские врачи прочитали рэп о COVID-19, процитировав песню "Скованные одной цепью"
© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкГоспиталь для лечения больных Covid-19 в Краснодаре
СОЧИ, 30 дек – РИА Новости. Врачи из Краснодара опубликовали в интернете видеоклип, в котором читают рэп об опасности COVID-19, сравнивая вирус с невидимым врагом, который сковывает человечество одной цепью.
Профессионально сделанная видеозапись, в которой врачи краснодарских поликлиник агитируют за вакцинацию, цитируя один из известнейших текстов русского рока, мгновенно разошелся в социальных сетях.
"Коварный и глазу не видимый враг по миру победный печатает шаг... По сути, сейчас полыхает война, хотя без орудий и танков она... Пока все печально, пока все всерьез, и трудно какой-либо делать прогноз", - говорит речитативом молодая женщина в белом халате - по данным ряда СМИ, врач-психиатр Елена Хуако. Напоминая, что медлить в сложившейся ситуации больше нельзя, она призывает как можно скорее вакцинироваться. "Спутник" от ковида спасает тебя. Сделать прививку - минутное дело. Не бойся ее - вакцинируйся смело", - призывает исполнительница.
В конце каждого куплета коллеги, стоящие за ее спиной, повторяют строки из стихотворения Ильи Кормильцева, ставшего одной из визитных карточек группы "Наутилус Помпилиус". "Скованные одной цепью, связанные одной целью", - ритмично раскачиваясь, декламируют белые фигуры в экипировке для "красной зоны". Перед зрителем проходят будничные кадры из больниц, где в условиях пандемии три смены одна за другой для медиков стали реальностью.
Комментарий минздрава Краснодарского края РИА Новости пока получить не удалось.
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