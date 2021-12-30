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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211230/kino-1766002474.html
Джеймс Ганн представил нового героя спин-оффа "Отряда самоубийц"
Джеймс Ганн представил нового героя спин-оффа "Отряда самоубийц" - РИА Новости, 30.12.2021
Джеймс Ганн представил нового героя спин-оффа "Отряда самоубийц"
Джеймс Ганн представил нового героя сериала "Миротворец", спин-оффа "Отряда самоубийц: Миссия навылет". Кадр с изображением персонажа по имени Дзюдомастер... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T00:36
2021-12-30T00:37
культура
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Джеймс Ганн представил нового героя сериала "Миротворец", спин-оффа "Отряда самоубийц: Миссия навылет". Кадр с изображением персонажа по имени Дзюдомастер режиссер опубликовал в личном микроблоге. Его сыграл Нют Ле, известный по проектам "Шоу Кролла" и "Дом Рэйвен". Сериал Ганна посвящен одному из героев фильма по кличке "Миротворец" (Джон Сина) — патриоту, который готов прикончить кого угодно, чтобы сохранить мир. Судя по трейлеру, вышедшему в начале декабря, он наконец-то задумается о том, стоит ли убивать всех подряд ради своей цели. О персонаже Нюта Ле информации пока мало. Авторы Collider предположили, что он может сражаться против Миротворца и пытаться сделать все возможное, чтобы сорвать его новую миссию. Премьера "Миротворца" состоится 13 января 2022 года.
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новости культуры, кино и сериалы
00:36 30.12.2021 (обновлено: 00:37 30.12.2021)
 
Джеймс Ганн представил нового героя спин-оффа "Отряда самоубийц"

Джеймс Ганн представил нового героя сериала "Миротворец", спин-оффа "Отряда самоубийц"

© Warner Bros. (2021)Кадр из фильм "Отряд самоубийц: Миссия навылет"
Кадр из фильм Отряд самоубийц: Миссия навылет
© Warner Bros. (2021)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Джеймс Ганн представил нового героя сериала "Миротворец", спин-оффа "Отряда самоубийц: Миссия навылет". Кадр с изображением персонажа по имени Дзюдомастер режиссер опубликовал в личном микроблоге.
Его сыграл Нют Ле, известный по проектам "Шоу Кролла" и "Дом Рэйвен".
Сериал Ганна посвящен одному из героев фильма по кличке "Миротворец" (Джон Сина) — патриоту, который готов прикончить кого угодно, чтобы сохранить мир. Судя по трейлеру, вышедшему в начале декабря, он наконец-то задумается о том, стоит ли убивать всех подряд ради своей цели.
О персонаже Нюта Ле информации пока мало. Авторы Collider предположили, что он может сражаться против Миротворца и пытаться сделать все возможное, чтобы сорвать его новую миссию.
Премьера "Миротворца" состоится 13 января 2022 года.
Кадр из фильм Отряд самоубийц: Миссия навылет
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