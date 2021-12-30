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https://ria.ru/20211230/kazakhstan-1766157320.html
Россия и Казахстан достигли успехов в двусторонних отношениях, заявил Путин
Россия и Казахстан достигли успехов в двусторонних отношениях, заявил Путин - РИА Новости, 30.12.2021
Россия и Казахстан достигли успехов в двусторонних отношениях, заявил Путин
Президент России Владимир Путин в поздравлении президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву и экс-президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву отметил, что двум... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T12:54
2021-12-30T12:54
новый год — 2022
в мире
казахстан
владимир путин
нурсултан назарбаев
касым-жомарт токаев
россия
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву и экс-президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву отметил, что двум странам удалось достичь успехов в развитии двусторонних отношений и в продвижении евразийских интеграционных процессов.Согласно сообщению пресс-службы Кремля, российский лидер отметил, что, несмотря на непростую эпидемическую обстановку, двум странам в 2021 году "удалось достичь существенных успехов как в развитии двусторонних отношений, так и в продвижении евразийских интеграционных процессов"."Весьма значимым мероприятием в этом контексте, подчеркивается в поздравлении, стал XVII Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана: заключенные по его итогам соглашения открыли новые возможности для взаимовыгодной кооперации. Глава Российского государства выразил уверенность, что совместными усилиями удастся обеспечить дальнейшее всестороннее укрепление стратегического партнерства и союзничества – на благо братских народов России и Казахстана, в интересах региональной стабильности и безопасности", - говорится в поздравлении.
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в мире, казахстан, владимир путин, нурсултан назарбаев, касым-жомарт токаев, россия
12:54 30.12.2021
 
Россия и Казахстан достигли успехов в двусторонних отношениях, заявил Путин

Президент Путин: России и Казахстану удалось достичь успехов в двусторонних отношениях

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву и экс-президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву отметил, что двум странам удалось достичь успехов в развитии двусторонних отношений и в продвижении евразийских интеграционных процессов.
Согласно сообщению пресс-службы Кремля, российский лидер отметил, что, несмотря на непростую эпидемическую обстановку, двум странам в 2021 году "удалось достичь существенных успехов как в развитии двусторонних отношений, так и в продвижении евразийских интеграционных процессов".
"Весьма значимым мероприятием в этом контексте, подчеркивается в поздравлении, стал XVII Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана: заключенные по его итогам соглашения открыли новые возможности для взаимовыгодной кооперации. Глава Российского государства выразил уверенность, что совместными усилиями удастся обеспечить дальнейшее всестороннее укрепление стратегического партнерства и союзничества – на благо братских народов России и Казахстана, в интересах региональной стабильности и безопасности", - говорится в поздравлении.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании 2030 - уже завтра. Что делать? международного экспортного форума Сделано в России - 2021 - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
20 декабря, 14:45
Мишустин рассказал о союзнических отношениях России и Казахстана
 
Новый год — 2022В миреКазахстанВладимир ПутинНурсултан НазарбаевКасым-Жомарт ТокаевРоссия
 
 
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