https://ria.ru/20211230/izolyatsiya-1766216869.html

Регионам поручили усилить контроль за соблюдением изоляции по коронавирусу

Регионам поручили усилить контроль за соблюдением изоляции по коронавирусу - РИА Новости, 30.12.2021

Регионам поручили усилить контроль за соблюдением изоляции по коронавирусу

Высшим должностным лицам регионов России поручено обеспечить усиления контроль за изоляцией пациентов с коронавирусом и контактными лицами, сообщили журналистам РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T17:39

2021-12-30T17:39

2021-12-30T17:41

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МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Высшим должностным лицам регионов России поручено обеспечить усиления контроль за изоляцией пациентов с коронавирусом и контактными лицами, сообщили журналистам в оперштабе по борьбе с коронавирусом."По итогам заседания оперативного штаба Татьяной Голиковой был дан ряд поручений. Высшим должностным лицам регионов под личный контроль обеспечить: усиление контроля за изоляцией лиц, с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции, контактными лицами и лицами, возвращающимися на территорию России из иностранных государств с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211230/immunitet-1766216265.html

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здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии