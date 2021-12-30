https://ria.ru/20211230/izolyatsiya-1766216869.html
Регионам поручили усилить контроль за соблюдением изоляции по коронавирусу
Регионам поручили усилить контроль за соблюдением изоляции по коронавирусу - РИА Новости, 30.12.2021
Регионам поручили усилить контроль за соблюдением изоляции по коронавирусу
Высшим должностным лицам регионов России поручено обеспечить усиления контроль за изоляцией пациентов с коронавирусом и контактными лицами, сообщили журналистам РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T17:39
2021-12-30T17:39
2021-12-30T17:41
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МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Высшим должностным лицам регионов России поручено обеспечить усиления контроль за изоляцией пациентов с коронавирусом и контактными лицами, сообщили журналистам в оперштабе по борьбе с коронавирусом."По итогам заседания оперативного штаба Татьяной Голиковой был дан ряд поручений. Высшим должностным лицам регионов под личный контроль обеспечить: усиление контроля за изоляцией лиц, с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции, контактными лицами и лицами, возвращающимися на территорию России из иностранных государств с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20211230/immunitet-1766216265.html
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здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
17:39 30.12.2021 (обновлено: 17:41 30.12.2021)
Регионам поручили усилить контроль за соблюдением изоляции по коронавирусу
Оперштаб: главам регионов поручили усилить контроль за соблюдением изоляции по COVID-19