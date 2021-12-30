https://ria.ru/20211230/integratsiya-1766154365.html

Россия и Белоруссия вывели интеграцию на новый уровень, заявил Путин

Россия и Белоруссия вывели интеграцию на новый уровень, заявил Путин - РИА Новости, 30.12.2021

Россия и Белоруссия вывели интеграцию на новый уровень, заявил Путин

Президент России Владимир Путин в поздравлении Александру Лукашенко отметил, что Россия и Белоруссия смогли вывести союзную интеграцию на качественно новый... РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T12:42

2021-12-30T12:42

2021-12-30T12:42

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении Александру Лукашенко отметил, что Россия и Белоруссия смогли вывести союзную интеграцию на качественно новый уровень несмотря на внешнее давление и пандемию, сообщает пресс-служба Кремля."В поздравлении президенту Республики Белоруссия Александру Лукашенко подчеркнуто, что за последнее время, невзирая на сильное внешнее давление и ограничения, обусловленные пандемией коронавируса, Россия и Белоруссия тесно и эффективно взаимодействовали в решении масштабных задач, стоящих на повестке дня двусторонних отношений, смогли вывести союзную интеграцию на качественно новый уровень", - говорится в сообщении.Российский президент добавил, что реализация документов, принятых на заседании Высшего госсовета Союзного государства, позволит сблизить законодательство России и Белоруссии, а также продвинуться в создании единого экономического пространства и успешно координировать усилия в противостоянии актуальным вызовам и угрозам, отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20211229/tovarooborot-1766033327.html

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в мире, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, россия