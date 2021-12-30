Украина почти две тысячи раз за год нарушила перемирие, заявили в ДНР
Представитель ДНР: украинские силовики почти две тысячи раз нарушили перемирие в 2021 году
CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Вадим Ковальов / War UkraineУкраинские военные на линии разграничения в Донбассе
Украинские военные на линии разграничения в Донбассе
ДОНЕЦК, 30 дек - РИА Новости. Украинские силовики почти 2 тысячи раз нарушили перемирие в течение 2021 года, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"С 1 января по 30 декабря 2021 года вооружённые формирования Украины 1923 раза нарушили режим прекращения огня. По территории ДНР было выпущено 2651 мина калибром 120 миллиметров, 1260 мин калибром 82 миллиметра, 34 снаряда калибром 152 миллиметра, 252 снаряда калибром 122 миллиметра, кроме того, 22 раза использовались ударные БПЛА. Погибли семь мирных граждан и 31 человек получил ранения. Повреждены 283 жилых дома и 74 объекта инфраструктуры ", - сказал журналистам представитель ведомства.
Летом прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов.
Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.