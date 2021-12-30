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МИД заявил о многоголосице в Европе по предложениям России по безопасности

МИД заявил о многоголосице в Европе по предложениям России по безопасности - РИА Новости, 30.12.2021

МИД заявил о многоголосице в Европе по предложениям России по безопасности

В Европе наблюдается полная многоголосица по российским предложениям по гарантиям безопасности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T11:34

2021-12-30T11:34

2021-12-30T11:45

европа

россия

в мире

сша

нато

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. В Европе наблюдается полная многоголосица по российским предложениям по гарантиям безопасности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.По ее словам, "идет абсолютная многоголосица".Россия 17 декабря опубликовала проекты договора с США и соглашения с государствами-членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО, в том числе за счет бывших республик СССР. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.

https://ria.ru/20211228/peregovory-1765896352.html

европа

россия

сша

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европа, россия, в мире, сша, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова