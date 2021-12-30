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МИД заявил о многоголосице в Европе по предложениям России по безопасности
МИД заявил о многоголосице в Европе по предложениям России по безопасности - РИА Новости, 30.12.2021
МИД заявил о многоголосице в Европе по предложениям России по безопасности
В Европе наблюдается полная многоголосица по российским предложениям по гарантиям безопасности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T11:34
2021-12-30T11:45
европа
россия
в мире
сша
нато
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. В Европе наблюдается полная многоголосица по российским предложениям по гарантиям безопасности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.По ее словам, "идет абсолютная многоголосица".Россия 17 декабря опубликовала проекты договора с США и соглашения с государствами-членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО, в том числе за счет бывших республик СССР. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.
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европа, россия, в мире, сша, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова
11:34 30.12.2021 (обновлено: 11:45 30.12.2021)
 
МИД заявил о многоголосице в Европе по предложениям России по безопасности

Захарова: в ЕС идет многоголосица по российским предложениям по гарантиям безопасности

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. В Европе наблюдается полная многоголосица по российским предложениям по гарантиям безопасности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"В ЕС в последнее время немало высказываются о недавно внесенных российских предложениях, причем, что самое интересное, каждый раз мы видим разные заявления на этот счет", - сказала она в ходе брифинга.
По ее словам, "идет абсолютная многоголосица".
Россия 17 декабря опубликовала проекты договора с США и соглашения с государствами-членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО, в том числе за счет бывших республик СССР. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.
Флаги государств-членов НАТО возле штаб-квартиры блока в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
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Запад не отделается пустыми словами в диалоге с Россией, заявил дипломат
 
ЕвропаРоссияВ миреСШАНАТОМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария Захарова
 
 
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