https://ria.ru/20211230/bezopasnost-1766135769.html
МИД заявил о многоголосице в Европе по предложениям России по безопасности
МИД заявил о многоголосице в Европе по предложениям России по безопасности - РИА Новости, 30.12.2021
МИД заявил о многоголосице в Европе по предложениям России по безопасности
В Европе наблюдается полная многоголосица по российским предложениям по гарантиям безопасности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T11:34
2021-12-30T11:34
2021-12-30T11:45
европа
россия
в мире
сша
нато
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764923083_0:0:3114:1753_1920x0_80_0_0_57195e25959c434f44cdf546a194f3f7.jpg
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. В Европе наблюдается полная многоголосица по российским предложениям по гарантиям безопасности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.По ее словам, "идет абсолютная многоголосица".Россия 17 декабря опубликовала проекты договора с США и соглашения с государствами-членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО, в том числе за счет бывших республик СССР. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.
https://ria.ru/20211228/peregovory-1765896352.html
европа
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764923083_195:0:2926:2048_1920x0_80_0_0_d6cdf428254938aca75b76c5a5388bc9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
европа, россия, в мире, сша, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова
11:34 30.12.2021 (обновлено: 11:45 30.12.2021)
МИД заявил о многоголосице в Европе по предложениям России по безопасности
Захарова: в ЕС идет многоголосица по российским предложениям по гарантиям безопасности