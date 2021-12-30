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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20211230/bali-1766203875.html
Власти Бали пригрозили высылать туристов за нарушение антиковидных правил
Власти Бали пригрозили высылать туристов за нарушение антиковидных правил - РИА Новости, 30.12.2021
Власти Бали пригрозили высылать туристов за нарушение антиковидных правил
Власти Индонезии пригрозили депортацией иностранным туристам с острова Бали за нарушение антиковидных правил во время празднования Нового года, передает Франс... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T18:02
2021-12-30T18:02
туризм
индонезия
бали (остров)
туризм
новый год
новости - туризм
коронавирус covid-19
туристы
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Власти Индонезии пригрозили депортацией иностранным туристам с острова Бали за нарушение антиковидных правил во время празднования Нового года, передает Франс Пресс."Будьте готовы, что вас выдворят", — заявил агентству глава иммиграционной службы острова Джамарули Манихурук.По его словам, в 2021 году с Бали было депортировано около 200 туристов, причем семерых из них выслали за нарушение карантинных ограничений.Ранее власти запретили проведение карнавалов, фейерверков и собрания с числом участников более 50 на период Рождества и Нового года. Торговые центры, кафе и рестораны острова должны закрываться к 22 часам и работать с вместимостью до 75 процентов.Всего в Индонезии выявлено свыше 4,2 миллиона случаев коронавируса, у 68 жителей обнаружен новый штамм "омикрон". Скончались 144 тысячи заболевших и примерно 4,1 миллиона выздоровели.
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индонезия, бали (остров), туризм, новый год, новости - туризм, коронавирус covid-19, туристы, отдых на море
18:02 30.12.2021
 
Власти Бали пригрозили высылать туристов за нарушение антиковидных правил

Власти Бали грозят депортацией туристам за нарушение антиковидных правил в Новый год

© РИА Новости / Мария СеливановаБали. Аэропорт города Денпасар
Бали. Аэропорт города Денпасар - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
© РИА Новости / Мария Селиванова
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Власти Индонезии пригрозили депортацией иностранным туристам с острова Бали за нарушение антиковидных правил во время празднования Нового года, передает Франс Пресс.
"Будьте готовы, что вас выдворят", — заявил агентству глава иммиграционной службы острова Джамарули Манихурук.
По его словам, в 2021 году с Бали было депортировано около 200 туристов, причем семерых из них выслали за нарушение карантинных ограничений.
Ранее власти запретили проведение карнавалов, фейерверков и собрания с числом участников более 50 на период Рождества и Нового года. Торговые центры, кафе и рестораны острова должны закрываться к 22 часам и работать с вместимостью до 75 процентов.
Всего в Индонезии выявлено свыше 4,2 миллиона случаев коронавируса, у 68 жителей обнаружен новый штамм "омикрон". Скончались 144 тысячи заболевших и примерно 4,1 миллиона выздоровели.
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