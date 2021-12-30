https://ria.ru/20211230/bali-1766203875.html

Власти Бали пригрозили высылать туристов за нарушение антиковидных правил

Власти Бали пригрозили высылать туристов за нарушение антиковидных правил - РИА Новости, 30.12.2021

Власти Бали пригрозили высылать туристов за нарушение антиковидных правил

Власти Индонезии пригрозили депортацией иностранным туристам с острова Бали за нарушение антиковидных правил во время празднования Нового года, передает Франс... РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T18:02

2021-12-30T18:02

2021-12-30T18:02

туризм

индонезия

бали (остров)

туризм

новый год

новости - туризм

коронавирус covid-19

туристы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156337/86/1563378661_0:62:2731:1598_1920x0_80_0_0_47be3f6f9ef33ee7d75fab8ffe369b0f.jpg

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Власти Индонезии пригрозили депортацией иностранным туристам с острова Бали за нарушение антиковидных правил во время празднования Нового года, передает Франс Пресс."Будьте готовы, что вас выдворят", — заявил агентству глава иммиграционной службы острова Джамарули Манихурук.По его словам, в 2021 году с Бали было депортировано около 200 туристов, причем семерых из них выслали за нарушение карантинных ограничений.Ранее власти запретили проведение карнавалов, фейерверков и собрания с числом участников более 50 на период Рождества и Нового года. Торговые центры, кафе и рестораны острова должны закрываться к 22 часам и работать с вместимостью до 75 процентов.Всего в Индонезии выявлено свыше 4,2 миллиона случаев коронавируса, у 68 жителей обнаружен новый штамм "омикрон". Скончались 144 тысячи заболевших и примерно 4,1 миллиона выздоровели.

https://ria.ru/20200115/1563380588.html

индонезия

бали (остров)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

индонезия, бали (остров), туризм, новый год, новости - туризм, коронавирус covid-19, туристы, отдых на море