https://ria.ru/20211230/aviabilety-1766144576.html

На новогодних рейсах Аэрофлота разыграют бесплатные авиабилеты

На новогодних рейсах Аэрофлота разыграют бесплатные авиабилеты - РИА Новости, 30.12.2021

На новогодних рейсах Аэрофлота разыграют бесплатные авиабилеты

Аэрофлот проведет традиционный розыгрыш на рейсах, которые вылетают 31 декабря и в полночь по московскому времени будут находиться в воздухе, сообщает... РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T12:11

2021-12-30T12:11

2021-12-30T12:11

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МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Аэрофлот проведет традиционный розыгрыш на рейсах, которые вылетают 31 декабря и в полночь по московскому времени будут находиться в воздухе, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.Победители получат сертификат на бесплатный перелёт экономическим классом в любую точку маршрутной сети авиакомпании и обратно. Путешествие можно будет совершить в течение 2022 года. В розыгрыше смогут принять участие все пассажиры двадцати внутренних и международных рейсов Аэрофлота: Москва — Нью-Йорк; Москва — Пхукет; Бангкок — Москва; Салоники — Москва; Москва — Каир; Коломбо — Москва; Москва — Стамбул; Москва — Иркутск; Майами — Москва; Пунта-Кана — Москва; Москва — Сургут; Сочи — Москва; Москва — Мале; Дели — Москва; Москва — Сочи; Москва — Ереван; Москва — Нурсултан; Москва — Новосибирск; Москва — Красноярск; Москва — Астрахань."Новогодняя акция на борту стала доброй традицией Аэрофлота. Розыгрыш проводится ежегодно, неизменно пользуется популярностью среди пассажиров авиакомпании и создаёт праздничную атмосферу новогоднего полёта", - говорится в пресс-релизе.

https://ria.ru/20211230/aeroflot-1766128863.html

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