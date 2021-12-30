https://ria.ru/20211230/aeroflot-1766128863.html

"Аэрофлот" пока не будет аннулировать бонусные мили

"Аэрофлот" пока не будет аннулировать бонусные мили - РИА Новости, 30.12.2021

"Аэрофлот" пока не будет аннулировать бонусные мили

Российская авиакомпания "Аэрофлот" пока не будет аннулировать бонусные мили участников программы "Аэрофлот Бонус", сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T11:02

2021-12-30T11:02

2021-12-30T13:44

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Российская авиакомпания "Аэрофлот" пока не будет аннулировать бонусные мили участников программы "Аэрофлот Бонус", сообщили журналистам в пресс-службе перевозчика. "Аэрофлот" сохранит мили участников программы "Аэрофлот Бонус", совершивших хотя бы один перелёт в 2019 году. Также не будут аннулированы мили, накопленные пассажирами в 2021 году", - сказали в пресс-службе.В течение 2022 года авиапутешественники смогут воспользоваться милями, либо сохранить их на будущее, совершив хотя бы один полет. Перелёт должен быть регулярным рейсом авиакомпаний "Аэрофлот", "Россия", "Аврора", "Победа" (только под кодом SU) или рейсом авиакомпании-партнёра по альянсу SkyTeam при условии, что билет оформлен по тарифу, участвующему в начислении миль."Авиакомпания сохраняет мили пассажиров в знак благодарности и признательности за лояльность в непростой период пандемии. В 2020 году "Аэрофлот" уже отменял аннулирование миль, пассажиры могли воспользоваться ими в течение всего 2021 года", - отмечает компания.

https://ria.ru/20211229/aeroflot-1766061360.html

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