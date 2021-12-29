https://ria.ru/20211229/yemen-1765940121.html

Власти Йемена пытаются возобновить работу парламента

Власти Йемена пытаются возобновить работу парламента - РИА Новости, 29.12.2021

Власти Йемена пытаются возобновить работу парламента

Международно признанное правительство Йемена ищет возможность созвать заседание палаты представителей - парламента Йемена и консультативного совета - Меджлис... РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T09:41

2021-12-29T09:41

2021-12-29T09:41

в мире

иран

йемен

саудовская аравия

ансар алла

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ДОХА, 29 дек - РИА Новости, Юлия Троицкая. Международно признанное правительство Йемена ищет возможность созвать заседание палаты представителей - парламента Йемена и консультативного совета - Меджлис аш-Шура, заявил РИА Новости член Меджлис аш-Шура Салах Батис."Работа Меджлис аш-Шура (консультативного совета) была прервана в 2014 году с началом гражданской войны в Йемене, тогда парламент перестал исполнять свои обязанности. Однако власти республики предпринимают серьезные шаги, чтобы возобновить работу законотворческих структур, в том числе парламента и совета", - отметил Батис.Он напомнил, что заседание нижней палаты парламента состоялось в 2019 году в провинции Хадрамаут на востоке страны, и в настоящее время обсуждается возможность созыва встречи депутатов Меджлис аш-Шура в одной из провинций под контролем правительства Йемена, особенно после назначения руководства совета в начале этого года. Однако, по его словам, правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) запрещает депутатам с севера участвовать в парламентских заседаниях на территориях под контролем правительства и преследует их.Он напомнил, что в состав Меджлис аш-Шура входят 111 человек, старейшины племен, судьи и видные общественные деятели, которые были назначены президентом Йемена, его главой был избран бывший премьер-министр Ахмед Обейд бен Дагер.Депутат совета указал, что это важная организация с точки зрения управления племенами и имеет влияние на принятие политических решений. Законы и предложения вначале рассматриваются членами совета, а потом уже поступают в парламент на голосование.В Йемене с 2014 года идет гражданская война, которую спровоцировал захват власти хуситами. Президент страны Абд Раббу Мансур Хади был вынужден бежать на юг страны, а затем обосновался в Эр-Рияде, пригласив коалицию во главе с Саудовской Аравией оказать ему военную поддержку в борьбе с шиитскими повстанцами, которые пользуются покровительством Ирана. С 2015 года Саудовская Аравия возглавляет коалицию ряда арабских стран, которая воюет против хуситов в Йемене. Она постоянно наносит удары по их позициям на севере страны, в частности, по гражданским объектам в столице Сане и установила транспортную и экономическую блокаду севера Йемена. В ответ на это хуситы подвергают постоянным обстрелам пограничные территории королевства.

https://ria.ru/20211118/yemen-1759626890.html

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иран

йемен

саудовская аравия

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в мире, иран, йемен, саудовская аравия, ансар алла