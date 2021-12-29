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В МИД Китая заявили об активном развитии делового сотрудничества с Россией
В МИД Китая заявили об активном развитии делового сотрудничества с Россией - РИА Новости, 29.12.2021
В МИД Китая заявили об активном развитии делового сотрудничества с Россией
Российско-китайское двустороннее деловое сотрудничество стабильно развивается, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь на брифинге в среду. РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T10:54
2021-12-29T10:54
в мире
китай
владимир путин
мид кнр
си цзиньпин
россия
чжао лицзянь
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ПЕКИН, 29 дек – РИА Новости. Российско-китайское двустороннее деловое сотрудничество стабильно развивается, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь на брифинге в среду."Китайские компании активно налаживают контакты с российскими партнерами. Деловое сотрудничество между двумя странами стабильно развивается", - сказал Чжао Лицзянь.Он отметил, что за первые 11 месяцев текущего года объем товарооборота между Россией и Китаем превысил 130 миллиардов долларов.Россия и Китай - крупнейшие соседи, "которые имеют прочный фундамент и широкие перспективы сотрудничества", подчеркнул Чжао Лицзянь.Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с лидером КНР Си Цзиньпином заявил, что товарооборот России и Китая за январь-ноябрь увеличился на 31% и превысил допандемийный уровень, в недалекой перспективе страны преодолеют рубеж в 200 миллиардов долларов.
https://ria.ru/20211223/energoresursy-1765093921.html
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в мире, китай, владимир путин, мид кнр, си цзиньпин, россия, чжао лицзянь
10:54 29.12.2021
 
В МИД Китая заявили об активном развитии делового сотрудничества с Россией

Представитель МИД КНР Лицзянь отметил активное развитие делового сотрудничества с Россией

© AP Photo / Andy WongОфициальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
© AP Photo / Andy Wong
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ПЕКИН, 29 дек – РИА Новости. Российско-китайское двустороннее деловое сотрудничество стабильно развивается, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь на брифинге в среду.
"Китайские компании активно налаживают контакты с российскими партнерами. Деловое сотрудничество между двумя странами стабильно развивается", - сказал Чжао Лицзянь.
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Путин: Россия готова поставлять энергоресурсы в Китай и после 2060 года
Он отметил, что за первые 11 месяцев текущего года объем товарооборота между Россией и Китаем превысил 130 миллиардов долларов.
Россия и Китай - крупнейшие соседи, "которые имеют прочный фундамент и широкие перспективы сотрудничества", подчеркнул Чжао Лицзянь.
Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с лидером КНР Си Цзиньпином заявил, что товарооборот России и Китая за январь-ноябрь увеличился на 31% и превысил допандемийный уровень, в недалекой перспективе страны преодолеют рубеж в 200 миллиардов долларов.
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 18.12.2021
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В миреКитайВладимир ПутинМИД КНРСи ЦзиньпинРоссияЧжао Лицзянь
 
 
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