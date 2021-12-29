https://ria.ru/20211229/sotrudnichestvo-1765951762.html

В МИД Китая заявили об активном развитии делового сотрудничества с Россией

В МИД Китая заявили об активном развитии делового сотрудничества с Россией - РИА Новости, 29.12.2021

В МИД Китая заявили об активном развитии делового сотрудничества с Россией

Российско-китайское двустороннее деловое сотрудничество стабильно развивается, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь на брифинге в среду. РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T10:54

2021-12-29T10:54

2021-12-29T10:54

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си цзиньпин

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чжао лицзянь

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ПЕКИН, 29 дек – РИА Новости. Российско-китайское двустороннее деловое сотрудничество стабильно развивается, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь на брифинге в среду."Китайские компании активно налаживают контакты с российскими партнерами. Деловое сотрудничество между двумя странами стабильно развивается", - сказал Чжао Лицзянь.Он отметил, что за первые 11 месяцев текущего года объем товарооборота между Россией и Китаем превысил 130 миллиардов долларов.Россия и Китай - крупнейшие соседи, "которые имеют прочный фундамент и широкие перспективы сотрудничества", подчеркнул Чжао Лицзянь.Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с лидером КНР Си Цзиньпином заявил, что товарооборот России и Китая за январь-ноябрь увеличился на 31% и превысил допандемийный уровень, в недалекой перспективе страны преодолеют рубеж в 200 миллиардов долларов.

https://ria.ru/20211223/energoresursy-1765093921.html

https://ria.ru/20211218/partnerstvo-1764339178.html

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в мире, китай, владимир путин, мид кнр, си цзиньпин, россия, чжао лицзянь