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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20211229/rozhdestvo-1765794369.html
Названы популярные направления для поездок на Рождество
Названы популярные направления для поездок на Рождество - РИА Новости, 29.12.2021
Названы популярные направления для поездок на Рождество
Эксперты назвали самые популярные направления для отдыха на Рождество, сообщает пресс-служба сервиса Tvil.ru. РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T07:35
2021-12-29T07:35
туризм
отдых
казань
калининград
санкт-петербург
москва
рождество христово
новости - туризм
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Эксперты назвали самые популярные направления для отдыха на Рождество, сообщает пресс-служба сервиса Tvil.ru.Количество бронирований жилья на праздничные даты увеличилось на 16 процентов относительно прошлого года, говорится в результатах исследования. Сильнее всего вырос спрос на путешествия в Москву (на 800 процентов) и Калининград (на 300).Больше всего туристов планируют поехать на Рождество в столицу, Санкт-Петербург и Казань. Также в топ вошли Казань, Кисловодск, Нижний Новгород, Суздаль, Осташков, Калининград, Екатеринбург и Ярославль.Уточняется, что чаще всего россияне бронируют отели, реже — квартиры. В среднем, поездка на три-четыре дня обходится в 17,5 тысяч рублей на семью из трех человек.
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отдых, казань, калининград, санкт-петербург, москва, рождество христово, новости - туризм, квартиры, туристы, отели, туризм, куда поехать
07:35 29.12.2021
 
Названы популярные направления для поездок на Рождество

Эксперты рассказали, в какие города российские туристы планируют отправится на Рождество

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПосетители на Рождественском базаре на Ратушной площади в Вене
Посетители на Рождественском базаре на Ратушной площади в Вене - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Эксперты назвали самые популярные направления для отдыха на Рождество, сообщает пресс-служба сервиса Tvil.ru.
Количество бронирований жилья на праздничные даты увеличилось на 16 процентов относительно прошлого года, говорится в результатах исследования. Сильнее всего вырос спрос на путешествия в Москву (на 800 процентов) и Калининград (на 300).
Больше всего туристов планируют поехать на Рождество в столицу, Санкт-Петербург и Казань. Также в топ вошли Казань, Кисловодск, Нижний Новгород, Суздаль, Осташков, Калининград, Екатеринбург и Ярославль.

Уточняется, что чаще всего россияне бронируют отели, реже — квартиры. В среднем, поездка на три-четыре дня обходится в 17,5 тысяч рублей на семью из трех человек.
Посетительница делает совместное фото с Дедом Морозом в его Вотчине в Великом Устюге - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
Вчера, 08:00Открывая Россию
Великий Устюг: как попасть в гости к Деду Морозу
 
ТуризмОтдыхКазаньКалининградСанкт-ПетербургМоскваРождество ХристовоНовости - ТуризмКвартирытуристыОтелиТуризмкуда поехать
 
 
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