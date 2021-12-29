https://ria.ru/20211229/rozhdestvo-1765794369.html

Названы популярные направления для поездок на Рождество

Названы популярные направления для поездок на Рождество - РИА Новости, 29.12.2021

Названы популярные направления для поездок на Рождество

Эксперты назвали самые популярные направления для отдыха на Рождество, сообщает пресс-служба сервиса Tvil.ru. РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T07:35

2021-12-29T07:35

2021-12-29T07:35

туризм

отдых

казань

калининград

санкт-петербург

москва

рождество христово

новости - туризм

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Эксперты назвали самые популярные направления для отдыха на Рождество, сообщает пресс-служба сервиса Tvil.ru.Количество бронирований жилья на праздничные даты увеличилось на 16 процентов относительно прошлого года, говорится в результатах исследования. Сильнее всего вырос спрос на путешествия в Москву (на 800 процентов) и Калининград (на 300).Больше всего туристов планируют поехать на Рождество в столицу, Санкт-Петербург и Казань. Также в топ вошли Казань, Кисловодск, Нижний Новгород, Суздаль, Осташков, Калининград, Екатеринбург и Ярославль.Уточняется, что чаще всего россияне бронируют отели, реже — квартиры. В среднем, поездка на три-четыре дня обходится в 17,5 тысяч рублей на семью из трех человек.

https://ria.ru/20211228/velikiyustyug-1765300974.html

казань

калининград

санкт-петербург

москва

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