https://ria.ru/20211229/psikhologiya-1765957622.html
Психологи рассказали, как не впасть в депрессию работающим на Новый год
Психологи рассказали, как не впасть в депрессию работающим на Новый год - РИА Новости, 29.12.2021
Психологи рассказали, как не впасть в депрессию работающим на Новый год
Как эффективнее подготовить себя к работе в новогоднюю ночь – эмоционально или физиологически, как миновать ощущение "упущенной жизни" и забыть про примету "как РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T11:20
2021-12-29T11:20
2021-12-29T11:20
новый год — 2022
общество
новый год
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Как эффективнее подготовить себя к работе в новогоднюю ночь – эмоционально или физиологически, как миновать ощущение "упущенной жизни" и забыть про примету "как Новый год встретишь, так его и проведешь", рассказали опрошенные РИА Новости психологи.Готовимся по всем фронтамКлинический психолог, психолог-консультант Екатерина Кузярина рассказала РИА Новости, что важно соблюдать баланс, но депрессия, в первую очень, связана с нарушением физиологии организма – пренебрежении сном, витаминами и правильным питанием. Поэтому к новогодней ночи нужно готовиться, прежде всего, физиологически."Первое - нужно позаботиться о своей энергии с точки зрения физиологии – о том, какое будет питание, чтобы, все-таки, был свежий воздух, витамины и сон. Если физиологически все будет в порядке, то можно говорить о 50% снижении стресса. Дальше, если эмоционально мы чувствуем, что мы в упадке и что все-таки нет сил, важно сказать себе о том, что этот период ограниченный, он закончится", - рассказала Кузярина.Она отметила, что "перекос" также во многом зависит от того, какой баланс между удовлетворением физиологических и эмоциональных потребностей в жизни выстроен. Поэтому важно себя поблагодарить за отработанную новогоднюю ночь."Второй момент – это, конечно же, сделать себе подарок за то, что работал в эти дни. Это может быть массаж, какая-то поездка, но именно посвященная тому, что человек работал, когда остальные праздновали. Прям обозначить для себя – что я себя благодарю", - добавила эксперт.Рушим привычные установкиВ свою очередь, клинический психолог, кандидат психологических наук Люция Сулейманова рассказала РИА Новости, что не стоит возлагать большие ожидания на новогоднюю ночь и вгонять себя в депрессию, дословно следуя примете "как Новый год встретишь, так его и проведешь"."Новый год - праздник из серии "как ты его встретишь, так и проведешь весь год". У нас очень много от этого праздника ожиданий. За счет этого мы его наделяем суперволшебными чертами - это усложняет ситуацию. Мы настраиваемся так, что работать в обычный выходной менее дискомфортно, чем в Новый год", -отметила Сулейманова.Также она подчеркнула, что, все равно, важно настроить себя на праздник эмоционально."В процессе подготовки важно понимать, что, несмотря на работу в Новый год, все равно, в этот день праздничное настроение и работу можно превратить в режим не совсем празднования, а в режим состояния, когда мы друг друга поздравляем, обмениваемся какими-то мелкими сувенирами. То есть находимся в состоянии того, что праздник у нас есть, просто, потому что он в 12 часов ночи наступает", - добавила психолог.Сами себе творцыСулейманова отметила, что Новый год можно устроить в любой другой день и даже отметить его по другому часовому поясу."Важная история – настроится на то, что праздник у тебя есть и он от тебя никуда не делся. Просто время праздника можно сдвинуть и отметить его по другому временному поясу. Плюс - произвести все ритуалы, которые человек в Новый год обычно делает: кто-то может желания загадывать, кто-то близких поздравлять. Если нет возможности сделать это в саму новогоднюю ночь, обязательно нужно этот ритуал провести в тот день, когда наступает отдых, чтобы не было ощущения упущенной жизни. В этой истории мы хозяева своей жизни и в любой день можем устроить себе Новый год", - отметила специалист.
https://ria.ru/20211224/sovety-1765257291.html
https://ria.ru/20211229/podarki-1765956530.html
https://ria.ru/20211229/puteshestviya-1765401213.html
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общество, новый год
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости.
Как эффективнее подготовить себя к работе в новогоднюю ночь – эмоционально или физиологически, как миновать ощущение "упущенной жизни" и забыть про примету "как Новый год
встретишь, так его и проведешь", рассказали опрошенные РИА Новости психологи.
Готовимся по всем фронтам
Клинический психолог, психолог-консультант Екатерина Кузярина рассказала РИА Новости, что важно соблюдать баланс, но депрессия, в первую очень, связана с нарушением физиологии организма – пренебрежении сном, витаминами и правильным питанием. Поэтому к новогодней ночи нужно готовиться, прежде всего, физиологически.
"Первое - нужно позаботиться о своей энергии с точки зрения физиологии – о том, какое будет питание, чтобы, все-таки, был свежий воздух, витамины и сон. Если физиологически все будет в порядке, то можно говорить о 50% снижении стресса. Дальше, если эмоционально мы чувствуем, что мы в упадке и что все-таки нет сил, важно сказать себе о том, что этот период ограниченный, он закончится", - рассказала Кузярина.
Она отметила, что "перекос" также во многом зависит от того, какой баланс между удовлетворением физиологических и эмоциональных потребностей в жизни выстроен. Поэтому важно себя поблагодарить за отработанную новогоднюю ночь.
"Второй момент – это, конечно же, сделать себе подарок за то, что работал в эти дни. Это может быть массаж, какая-то поездка, но именно посвященная тому, что человек работал, когда остальные праздновали. Прям обозначить для себя – что я себя благодарю", - добавила эксперт.
Рушим привычные установки
В свою очередь, клинический психолог, кандидат психологических наук Люция Сулейманова рассказала РИА Новости, что не стоит возлагать большие ожидания на новогоднюю ночь и вгонять себя в депрессию, дословно следуя примете "как Новый год встретишь, так его и проведешь".
"Новый год - праздник из серии "как ты его встретишь, так и проведешь весь год". У нас очень много от этого праздника ожиданий. За счет этого мы его наделяем суперволшебными чертами - это усложняет ситуацию. Мы настраиваемся так, что работать в обычный выходной менее дискомфортно, чем в Новый год", -отметила Сулейманова.
Также она подчеркнула, что, все равно, важно настроить себя на праздник эмоционально.
"В процессе подготовки важно понимать, что, несмотря на работу в Новый год, все равно, в этот день праздничное настроение и работу можно превратить в режим не совсем празднования, а в режим состояния, когда мы друг друга поздравляем, обмениваемся какими-то мелкими сувенирами. То есть находимся в состоянии того, что праздник у нас есть, просто, потому что он в 12 часов ночи наступает", - добавила психолог.
Сами себе творцы
Сулейманова отметила, что Новый год можно устроить в любой другой день и даже отметить его по другому часовому поясу.
"Важная история – настроится на то, что праздник у тебя есть и он от тебя никуда не делся. Просто время праздника можно сдвинуть и отметить его по другому временному поясу. Плюс - произвести все ритуалы, которые человек в Новый год обычно делает: кто-то может желания загадывать, кто-то близких поздравлять. Если нет возможности сделать это в саму новогоднюю ночь, обязательно нужно этот ритуал провести в тот день, когда наступает отдых, чтобы не было ощущения упущенной жизни. В этой истории мы хозяева своей жизни и в любой день можем устроить себе Новый год", - отметила специалист.