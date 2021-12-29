https://ria.ru/20211229/pogoda-1765967850.html

Москвичам рассказали о погоде в новогоднюю ночь

Москвичам рассказали о погоде в новогоднюю ночь - РИА Новости, 29.12.2021

Москвичам рассказали о погоде в новогоднюю ночь

Облачная погода, небольшой снег и температура воздуха до минус 5 градусов ожидают москвичей в новогоднюю ночь, сообщила РИА Новости главный специалист... РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T12:03

2021-12-29T12:03

2021-12-29T12:03

новый год — 2022

общество

москва

новый год

погода

татьяна позднякова

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/10/1764123045_0:145:3160:1922_1920x0_80_0_0_807a0b640b622ca628c0675d93206f53.jpg

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Облачная погода, небольшой снег и температура воздуха до минус 5 градусов ожидают москвичей в новогоднюю ночь, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова."1 января погода будет меняться, к нам поступит порция еще более теплого воздуха, чем накануне. В новогоднюю ночь облачно, небольшой снежок и минимальная температура порядка минус 3-5 градусов, по области - до минус 8 градусов. Днем погода будет портиться - начнется снег, который продолжится в ночь на 2 января. Температура воздуха в Москве минус 1-3 градуса, по области - до минус 6", - рассказала Позднякова.

https://ria.ru/20211229/pogoda-1765965791.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва, новый год, погода, татьяна позднякова, россия