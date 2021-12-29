https://ria.ru/20211229/pogoda-1765967850.html
Москвичам рассказали о погоде в новогоднюю ночь
Москвичам рассказали о погоде в новогоднюю ночь - РИА Новости, 29.12.2021
Москвичам рассказали о погоде в новогоднюю ночь
Облачная погода, небольшой снег и температура воздуха до минус 5 градусов ожидают москвичей в новогоднюю ночь, сообщила РИА Новости главный специалист... РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T12:03
2021-12-29T12:03
2021-12-29T12:03
новый год — 2022
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татьяна позднякова
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Облачная погода, небольшой снег и температура воздуха до минус 5 градусов ожидают москвичей в новогоднюю ночь, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова."1 января погода будет меняться, к нам поступит порция еще более теплого воздуха, чем накануне. В новогоднюю ночь облачно, небольшой снежок и минимальная температура порядка минус 3-5 градусов, по области - до минус 8 градусов. Днем погода будет портиться - начнется снег, который продолжится в ночь на 2 января. Температура воздуха в Москве минус 1-3 градуса, по области - до минус 6", - рассказала Позднякова.
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общество, москва, новый год, погода, татьяна позднякова, россия
Москвичам рассказали о погоде в новогоднюю ночь
Небольшой снег и температура до минус пяти градусов ожидают москвичей в новогоднюю ночь