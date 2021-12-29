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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20211229/peterburg-1766016331.html
Эксперт рассказал, сколько денег туристы потратили в Петербурге в 2021 году
Эксперт рассказал, сколько денег туристы потратили в Петербурге в 2021 году - РИА Новости, 29.12.2021
Эксперт рассказал, сколько денег туристы потратили в Петербурге в 2021 году
Санкт-Петербург в 2021 году посетили около шести миллионов туристов, что в два раза больше, чем годом ранее, суммарно они потратили в городе почти 234 миллиарда РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T19:10
2021-12-29T19:10
туризм
санкт-петербург
московская область (подмосковье)
москва
александр беглов
новости - туризм
турпоток
туристы
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 дек — РИА Новости. Санкт-Петербург в 2021 году посетили около шести миллионов туристов, что в два раза больше, чем годом ранее, суммарно они потратили в городе почти 234 миллиарда рублей, сообщила член экспертного совета Российского союза туриндустрии Юлия Кислова."При этом 96 процентов приходится на внутренних туристов, то есть российских граждан, и 250 тысяч человек — на иностранных", — сказала она журналистам.Согласно презентации, которую представила Кислова, в 2020 году на фоне пандемии в северной столице побывали около трех миллионов отдыхающих.По оценке Кисловой, основными "поставщиками" отдыхающих, приезжающих в Санкт-Петербург, являются Москва и Московская область, на долю которых в текущем году пришлось около 38 процентов турпотока, тогда как у Северо-Западного федерального округа — более 16,4 процента.Уточняется, что траты на поездку в Петербург составили в среднем 32 тысячи рублей. Аналогичные расходы гостей из ближнего зарубежья – 62-63 тысячи, из дальнего – около 97 тысяч за путешествие.Ранее сообщалось, что 2019 год был рекордным для Петербурга по турпотоку – город посетили 10,5 миллиона человек, из них половина – иностранцы.
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санкт-петербург, московская область (подмосковье), москва, александр беглов, новости - туризм, турпоток, туристы, туризм
19:10 29.12.2021
 
Эксперт рассказал, сколько денег туристы потратили в Петербурге в 2021 году

Петербург в 2021 году посетили около 6 миллионов туристов, они потратили 234 миллиарда

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкОткрытие Рождественской ярмарки на Манежной площади в Санкт-Петербурге
Открытие Рождественской ярмарки на Манежной площади в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 дек — РИА Новости. Санкт-Петербург в 2021 году посетили около шести миллионов туристов, что в два раза больше, чем годом ранее, суммарно они потратили в городе почти 234 миллиарда рублей, сообщила член экспертного совета Российского союза туриндустрии Юлия Кислова.
"При этом 96 процентов приходится на внутренних туристов, то есть российских граждан, и 250 тысяч человек — на иностранных", — сказала она журналистам.
Согласно презентации, которую представила Кислова, в 2020 году на фоне пандемии в северной столице побывали около трех миллионов отдыхающих.
По оценке Кисловой, основными "поставщиками" отдыхающих, приезжающих в Санкт-Петербург, являются Москва и Московская область, на долю которых в текущем году пришлось около 38 процентов турпотока, тогда как у Северо-Западного федерального округа — более 16,4 процента.
Уточняется, что траты на поездку в Петербург составили в среднем 32 тысячи рублей. Аналогичные расходы гостей из ближнего зарубежья – 62-63 тысячи, из дальнего – около 97 тысяч за путешествие.
Ранее сообщалось, что 2019 год был рекордным для Петербурга по турпотоку – город посетили 10,5 миллиона человек, из них половина – иностранцы.
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