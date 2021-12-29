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Главу замерзавшего города Яровое на Алтае отстранили от должности

Главу замерзавшего города Яровое на Алтае отстранили от должности - РИА Новости, 29.12.2021

Главу замерзавшего города Яровое на Алтае отстранили от должности

Главу города Яровое Виталия Самобочего отстранили от должности после возбуждения уголовного дела из-за срыва отопительного сезона, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T11:29

2021-12-29T11:29

2021-12-29T11:29

происшествия

яровое

жкх

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БАРНАУЛ, 29 дек - РИА Новости. Главу города Яровое Виталия Самобочего отстранили от должности после возбуждения уголовного дела из-за срыва отопительного сезона, сообщила пресс-служба регионального правительства.В среду губернатор Виктор Томенко выехал в Яровое, чтобы обсудить ситуацию с отоплением с исполняющим обязанности главы города Николаем Бачуриным."На встрече с активом Ярового Виктор Томенко предложил обсудить задачи текущей деятельности органов власти в связи с тем, что глава города Виталий Самобочий временно отстранен от должности как подозреваемый по уголовному делу", - говорится в сообщении.Уточняется, что сейчас в домах жителей города тепло. В работе находятся два котла Яровской ТЭЦ, параметры теплоносителя выше нормативных. В резерве находится еще один котел. Запас угля на станции составляет порядка 6 тысяч тонн, в начале января ожидается поставка еще 6,7 тысячи тонн, чего должно быть достаточно для отопления города до конца января."Николай Бачурин поблагодарил за постоянную помощь со стороны правительств края, в том числе за финансирование на приобретение угля. При этом и.о. главы города посетовал на то, что дальнейшие объемы поставок топлива могут измениться в результате скачков цен", - отмечают в правительстве.В начале ноября жители Ярового начали жаловаться на холод в домах. Когда выяснилось, что на местной ТЭЦ работает только один котёл, в дело вмешались краевые власти. Тогда котлы удалось починить. В середине декабря два котла из трёх Сената вышли из строя. Уголовные дела о нарушении требований промышленной безопасности и халатности завели на руководство теплоэлектрокомплекса Ярового и главу города.

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происшествия, яровое, жкх