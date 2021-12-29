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Религия
https://ria.ru/20211229/oslik-1765975193.html
В Муромской епархии опровергли обвинения в жестоком обращении с осликом
В Муромской епархии опровергли обвинения в жестоком обращении с осликом - РИА Новости, 29.12.2021
В Муромской епархии опровергли обвинения в жестоком обращении с осликом
В Муромской епархии епархии опровергли обвинения в жестоком обращении с животным, ослик Моисей, которого обнаружили замерзшим на обочине дороги во Владимирской... РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T12:31
2021-12-29T12:35
религия
владимирская область
муром
русская православная церковь
здоровье - общество
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. В Муромской епархии епархии опровергли обвинения в жестоком обращении с животным, ослик Моисей, которого обнаружили замерзшим на обочине дороги во Владимирской области, умер в Спасо-Преображенском монастыре от болезни, его везли хоронить, но машина по пути сломалась, сообщается на официальном сайте епархии. Ранее в СМИ распространилась новость, что во Владимирской области на обочине дороги под Муромом обнаружили замерзший труп осла Моисея якобы он замерз после того, как два дня провел в снегу. "Обвинение монастыря в том, что ослика выбросили умирать в мороз на улицу не соответствует истине (...) Ослик, получивший от прежних хозяев кличку Моисей, жил в Спасо-Преображенском монастыре с 2013 года, поступив на содержание в возрасте примерно трех лет. Уход за животным был поручен М.В. Гуреевой, работнице монастыря, которая на протяжении многих лет и до настоящего времени безукоризненно выполняла свои обязанности. Все это время ослик был ухожен, сыт и получал необходимое лечение. Смерть ослика наступила неожиданно 21 декабря 2021 года в загончике, животное не болело. Предположительная причина смерти – колики", - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте Муромской епархии. Как сообщается на сайте, захоронение ослика было поручено одному из работников монастыря, который повез его на машине до места захоронения, но машина по дороге сломалась, не смогла доехать до места. "Работник принял решение временно выгрузить останки ослика на обочину. После того, как появился подходящий транспорт, труп животного был доставлен к месту захоронения. За время, пока труп ослика лежал на обочине, его успели сфотографировать, сделав ничем не обоснованный вывод, что он был выброшен и замерз у дороги", - говорится в сообщении. В епархии подчеркнули, что имеется видеозапись, на которой зафиксирована транспортировка уже мертвого животного из загона на территории монастыря к автомашине.
https://ria.ru/20200914/koshki-1577176872.html
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владимирская область, муром, русская православная церковь, здоровье - общество
12:31 29.12.2021 (обновлено: 12:35 29.12.2021)
 

В Муромской епархии опровергли обвинения в жестоком обращении с осликом

CC BY-SA 4.0 / Максим Шанин / Спасо-Преображенский собор и Покровский храм в Муроме
Спасо-Преображенский собор и Покровский храм в Муроме - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
CC BY-SA 4.0 / Максим Шанин /
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. В Муромской епархии епархии опровергли обвинения в жестоком обращении с животным, ослик Моисей, которого обнаружили замерзшим на обочине дороги во Владимирской области, умер в Спасо-Преображенском монастыре от болезни, его везли хоронить, но машина по пути сломалась, сообщается на официальном сайте епархии.
Ранее в СМИ распространилась новость, что во Владимирской области на обочине дороги под Муромом обнаружили замерзший труп осла Моисея якобы он замерз после того, как два дня провел в снегу.
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"Обвинение монастыря в том, что ослика выбросили умирать в мороз на улицу не соответствует истине (...) Ослик, получивший от прежних хозяев кличку Моисей, жил в Спасо-Преображенском монастыре с 2013 года, поступив на содержание в возрасте примерно трех лет. Уход за животным был поручен М.В. Гуреевой, работнице монастыря, которая на протяжении многих лет и до настоящего времени безукоризненно выполняла свои обязанности. Все это время ослик был ухожен, сыт и получал необходимое лечение. Смерть ослика наступила неожиданно 21 декабря 2021 года в загончике, животное не болело. Предположительная причина смерти – колики", - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте Муромской епархии.
Как сообщается на сайте, захоронение ослика было поручено одному из работников монастыря, который повез его на машине до места захоронения, но машина по дороге сломалась, не смогла доехать до места.
"Работник принял решение временно выгрузить останки ослика на обочину. После того, как появился подходящий транспорт, труп животного был доставлен к месту захоронения. За время, пока труп ослика лежал на обочине, его успели сфотографировать, сделав ничем не обоснованный вывод, что он был выброшен и замерз у дороги", - говорится в сообщении.
В епархии подчеркнули, что имеется видеозапись, на которой зафиксирована транспортировка уже мертвого животного из загона на территории монастыря к автомашине.
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