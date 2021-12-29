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Миллер: отбор газа из хранилищ в декабре был максимальным с 2012 года

Миллер: отбор газа из хранилищ в декабре был максимальным с 2012 года - РИА Новости, 29.12.2021

Миллер: отбор газа из хранилищ в декабре был максимальным с 2012 года

Отбор газа из подземных хранилищ в России в декабре был максимальным с 2012 года, сказал глава "Газпрома" Алексей Миллер. РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T18:10

2021-12-29T18:10

2021-12-29T19:38

газпром

алексей миллер

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 дек - РИА Новости. Отбор газа из подземных хранилищ в России в декабре был максимальным с 2012 года, сказал глава "Газпрома" Алексей Миллер."В эти дни поставка газа на внутренний рынок российским потребителям и отбор газа из подземных хранилищ России был максимальным за последние 10 лет, начиная с 2012 года", - сказал он на совещании с президентом России Владимиром Путиным о прохождении осенне-зимнего отопительного сезона.Такой большой отбор связан с резким, со второй недели декабря, похолоданием. 23 декабря средняя температура в зоне единой системы газоснабжения (ЕСГ) упала до -17 градусов по Цельсию, что на 9,3 градуса ниже средней климатической нормы, уточнил Миллер.На 29 декабря из российских подземных хранилищ отобрано 12,36 миллиардов кубометров газа, или 17% от оперативного резерва, ПХГ России заполнены на 83%.Глава "Газпрома" напомнил, что уровень оперативного резерва газа на начало отбора составил 72,638 миллиарда кубометров, максимальная суточная производительность хранилищ достигла 847,9 миллиона кубометров. Оба показателя стали рекордными.Закачка собственного газа "Газпромом" в ПХГ Европы на конец декабря составит 1 миллиард кубометров.С 21 по 25 декабря европейские операторы фиксировали суточные рекордны отбора газа из европейских хранилищ. Сегодня "подземки" Европы истощены на 44%, в частности, Германии — на 47%. При этом резерв газа в европейских ПХГ на 21 миллиард кубометров, или почти на треть — на 28% — меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Дефицит газа в хранилищах Европы большой, он существенно влияет на газовый рынок региона, отметил Миллер.

https://ria.ru/20211229/tranzit-1766056532.html

https://ria.ru/20211229/gaz-1765926157.html

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газпром, алексей миллер, россия, экономика, владимир путин, европа, германия