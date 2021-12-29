18:10 29.12.2021 (обновлено: 19:38 29.12.2021)
Миллер: отбор газа из хранилищ в декабре был максимальным с 2012 года
Глава "Газпрома" Миллер заявил, что отбор газа из хранилищ был максимальным с 2012 года
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 дек - РИА Новости. Отбор газа из подземных хранилищ в России в декабре был максимальным с 2012 года, сказал глава "Газпрома" Алексей Миллер.
"В эти дни поставка газа на внутренний рынок российским потребителям и отбор газа из подземных хранилищ России был максимальным за последние 10 лет, начиная с 2012 года", - сказал он на совещании с президентом России Владимиром Путиным о прохождении осенне-зимнего отопительного сезона.
Такой большой отбор связан с резким, со второй недели декабря, похолоданием. 23 декабря средняя температура в зоне единой системы газоснабжения (ЕСГ) упала до -17 градусов по Цельсию, что на 9,3 градуса ниже средней климатической нормы, уточнил Миллер.
На 29 декабря из российских подземных хранилищ отобрано 12,36 миллиардов кубометров газа, или 17% от оперативного резерва, ПХГ России заполнены на 83%.
Глава "Газпрома" напомнил, что уровень оперативного резерва газа на начало отбора составил 72,638 миллиарда кубометров, максимальная суточная производительность хранилищ достигла 847,9 миллиона кубометров. Оба показателя стали рекордными.
Закачка собственного газа "Газпромом" в ПХГ Европы на конец декабря составит 1 миллиард кубометров.
С 21 по 25 декабря европейские операторы фиксировали суточные рекордны отбора газа из европейских хранилищ. Сегодня "подземки" Европы истощены на 44%, в частности, Германии — на 47%. При этом резерв газа в европейских ПХГ на 21 миллиард кубометров, или почти на треть — на 28% — меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Дефицит газа в хранилищах Европы большой, он существенно влияет на газовый рынок региона, отметил Миллер.