Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211229/khranilischa-1766056813.html
Миллер: отбор газа из хранилищ в декабре был максимальным с 2012 года
Миллер: отбор газа из хранилищ в декабре был максимальным с 2012 года - РИА Новости, 29.12.2021
Миллер: отбор газа из хранилищ в декабре был максимальным с 2012 года
Отбор газа из подземных хранилищ в России в декабре был максимальным с 2012 года, сказал глава "Газпрома" Алексей Миллер. РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T18:10
2021-12-29T19:38
газпром
алексей миллер
россия
экономика
владимир путин
европа
германия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0c/1758769579_0:275:3071:2002_1920x0_80_0_0_bd7d1d1cd4b353b49fb9264837611713.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 дек - РИА Новости. Отбор газа из подземных хранилищ в России в декабре был максимальным с 2012 года, сказал глава "Газпрома" Алексей Миллер."В эти дни поставка газа на внутренний рынок российским потребителям и отбор газа из подземных хранилищ России был максимальным за последние 10 лет, начиная с 2012 года", - сказал он на совещании с президентом России Владимиром Путиным о прохождении осенне-зимнего отопительного сезона.Такой большой отбор связан с резким, со второй недели декабря, похолоданием. 23 декабря средняя температура в зоне единой системы газоснабжения (ЕСГ) упала до -17 градусов по Цельсию, что на 9,3 градуса ниже средней климатической нормы, уточнил Миллер.На 29 декабря из российских подземных хранилищ отобрано 12,36 миллиардов кубометров газа, или 17% от оперативного резерва, ПХГ России заполнены на 83%.Глава "Газпрома" напомнил, что уровень оперативного резерва газа на начало отбора составил 72,638 миллиарда кубометров, максимальная суточная производительность хранилищ достигла 847,9 миллиона кубометров. Оба показателя стали рекордными.Закачка собственного газа "Газпромом" в ПХГ Европы на конец декабря составит 1 миллиард кубометров.С 21 по 25 декабря европейские операторы фиксировали суточные рекордны отбора газа из европейских хранилищ. Сегодня "подземки" Европы истощены на 44%, в частности, Германии — на 47%. При этом резерв газа в европейских ПХГ на 21 миллиард кубометров, или почти на треть — на 28% — меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Дефицит газа в хранилищах Европы большой, он существенно влияет на газовый рынок региона, отметил Миллер.
https://ria.ru/20211229/tranzit-1766056532.html
https://ria.ru/20211229/gaz-1765926157.html
россия
европа
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0c/1758769579_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_5ff064700ec177d7371b615408818f71.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
газпром, алексей миллер, россия, экономика, владимир путин, европа, германия
18:10 29.12.2021 (обновлено: 19:38 29.12.2021)
 
Миллер: отбор газа из хранилищ в декабре был максимальным с 2012 года

Глава "Газпрома" Миллер заявил, что отбор газа из хранилищ был максимальным с 2012 года

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКомпрессорная станция "Казачья"
Компрессорная станция Казачья - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 дек - РИА Новости. Отбор газа из подземных хранилищ в России в декабре был максимальным с 2012 года, сказал глава "Газпрома" Алексей Миллер.
"В эти дни поставка газа на внутренний рынок российским потребителям и отбор газа из подземных хранилищ России был максимальным за последние 10 лет, начиная с 2012 года", - сказал он на совещании с президентом России Владимиром Путиным о прохождении осенне-зимнего отопительного сезона.
Такой большой отбор связан с резким, со второй недели декабря, похолоданием. 23 декабря средняя температура в зоне единой системы газоснабжения (ЕСГ) упала до -17 градусов по Цельсию, что на 9,3 градуса ниже средней климатической нормы, уточнил Миллер.
На 29 декабря из российских подземных хранилищ отобрано 12,36 миллиардов кубометров газа, или 17% от оперативного резерва, ПХГ России заполнены на 83%.
Комплекс подготовки экспортного газа на Украине - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
18:09
"Газпром" исполнил обязательства по транзиту через Украину, заявил Миллер
Глава "Газпрома" напомнил, что уровень оперативного резерва газа на начало отбора составил 72,638 миллиарда кубометров, максимальная суточная производительность хранилищ достигла 847,9 миллиона кубометров. Оба показателя стали рекордными.
Закачка собственного газа "Газпромом" в ПХГ Европы на конец декабря составит 1 миллиард кубометров.
С 21 по 25 декабря европейские операторы фиксировали суточные рекордны отбора газа из европейских хранилищ. Сегодня "подземки" Европы истощены на 44%, в частности, Германии — на 47%. При этом резерв газа в европейских ПХГ на 21 миллиард кубометров, или почти на треть — на 28% — меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Дефицит газа в хранилищах Европы большой, он существенно влияет на газовый рынок региона, отметил Миллер.
Вице-премьер РФ Александр Новак - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
02:28
Новак назвал условие для увеличения поставок газа в Европу
 
ГазпромАлексей МиллерРоссияЭкономикаВладимир ПутинЕвропаГермания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:41В Петербурге оправдали фигурантов дела о насилии над детьми-сиротами
01:29Британский журналист раскрыл правду об отношении Запада к Украине
01:26Кабмин подготовил поправки в закон об ответственности за утилизацию отходов
01:22ПФР расширит меры поддержки россиян
01:16Диетолог рассказала, как сэкономить на новогоднем столе
01:04Зеленский поручил выяснить, прививали ли украинцев просроченными вакцинами
00:52Посол Китая заявил о рекордном товарообороте с Россией по итогам 2021 года
00:45В Белом доме раскрыли детали предстоящего разговора Путина и Байдена
00:34Главы МИД ФРГ, Франции, Британии и США обсудили форматы диалога с Россией
00:22Блинкен и главы МИД Франции и Британии обсудили ситуацию вокруг Украины
00:17Зарегистрировать рождение ребенка теперь можно в любом ЗАГСе России
23:58Глава саратовского Минздрава не считает медиков-антипрививочников врачами
23:51В Уругвае выявили первый случай заражения "омикроном"
23:44В Париже вводят обязательное ношение масок на улицах
23:38ОБСЕ зафиксировала 127 раз украинских военных в Донбассе, заявили в ЛНР
23:30В Германии не смогли уточнить сроки запуска "Северного потока — 2"
23:22В Раде заявили, что Зеленский нарушил девять статей конституции
23:10Число заражений коронавирусом в Ливане за сутки увеличилось вдвое
23:03Премьер Ирака подтвердил вывод боевых частей международной коалиции
22:50Белый дом не исключил, что Путин и Байден 30 декабря обсудят Иран
Лента новостейМолния
В Петербурге оправдали фигурантов дела о насилии над детьми-сиротамиБританский журналист раскрыл правду об отношении Запада к УкраинеКабмин подготовил поправки в закон об ответственности за утилизацию отходовПФР расширит меры поддержки россиянДиетолог рассказала, как сэкономить на новогоднем столеЗеленский поручил выяснить, прививали ли украинцев просроченными вакцинамиПосол Китая заявил о рекордном товарообороте с Россией по итогам 2021 годаВ Белом доме раскрыли детали предстоящего разговора Путина и БайденаГлавы МИД ФРГ, Франции, Британии и США обсудили форматы диалога с РоссиейБлинкен и главы МИД Франции и Британии обсудили ситуацию вокруг УкраиныЗарегистрировать рождение ребенка теперь можно в любом ЗАГСе РоссииГлава саратовского Минздрава не считает медиков-антипрививочников врачамиВ Уругвае выявили первый случай заражения "омикроном"В Париже вводят обязательное ношение масок на улицахОБСЕ зафиксировала 127 раз украинских военных в Донбассе, заявили в ЛНРВ Германии не смогли уточнить сроки запуска "Северного потока — 2"В Раде заявили, что Зеленский нарушил девять статей конституции Число заражений коронавирусом в Ливане за сутки увеличилось вдвоеПремьер Ирака подтвердил вывод боевых частей международной коалицииБелый дом не исключил, что Путин и Байден 30 декабря обсудят Иран