13:20 29.12.2021 (обновлено: 13:50 29.12.2021)
Сыну Бабарико предъявили новое обвинение
Сыну Бабарико предъявили обвинение в разжигании вражды и организации массовых беспорядков
© РИА Новости / Андрей Александров / Перейти в фотобанкНочной вид привокзальной площади центрального железнодорожного вокзала Минска
МИНСК, 29 дек - РИА Новости. Сыну экс-банкира Виктора Бабарико, претендовавшего на пост президента Белоруссии в 2020 году, Эдуарду Бабарико предъявлено обвинение в разжигании вражды и организации массовых беспорядков, сообщили в среду в пресс-службе штаба его отца.
Ранее пресс-служба штаба сообщала, что впервые Бабарико-младшего задержали 18 июня 2020 года вместе с отцом. Ему было предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.
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"Эдуарду Бабарико все-таки предъявили новые обвинения. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. По нашей информации, сына Виктора Бабарико обвиняют в разжигании вражды и организации массовых беспорядков. Статус Эдуарда по уголовному делу, связанному с предполагаемым уклонением от уплаты налогов, остается неизвестным", - говорится в сообщении пресс-службы штаба.
Верховный суд Белоруссии 6 июля приговорил Виктора Бабарико, который на протяжении почти 20 лет возглавлял Белгазпромбанк, к 14 годам колонии усиленного режима и штрафу. Экс-банкира обвиняли в получении взятки организованной группой и легализации доходов, полученных преступным путем, в обоих случаях - в особо крупном размере. Свою вину Бабарико ни в ходе следствия, ни на суде не признал. Он и его адвокаты тогда заявили, что считают уголовное преследование политически мотивированным, и связывали его с намерением Бабарико баллотироваться на пост президента республики в 2020 году.