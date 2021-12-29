https://ria.ru/20211229/belorussiya-1765986537.html

Сыну Бабарико предъявили новое обвинение

Сыну Бабарико предъявили новое обвинение - РИА Новости, 29.12.2021

Сыну Бабарико предъявили новое обвинение

Сыну экс-банкира Виктора Бабарико, претендовавшего на пост президента Белоруссии в 2020 году, Эдуарду Бабарико предъявлено обвинение в разжигании вражды и... РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T13:20

2021-12-29T13:20

2021-12-29T13:50

в мире

белоруссия

виктор бабарико

белгазпромбанк

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МИНСК, 29 дек - РИА Новости. Сыну экс-банкира Виктора Бабарико, претендовавшего на пост президента Белоруссии в 2020 году, Эдуарду Бабарико предъявлено обвинение в разжигании вражды и организации массовых беспорядков, сообщили в среду в пресс-службе штаба его отца.Ранее пресс-служба штаба сообщала, что впервые Бабарико-младшего задержали 18 июня 2020 года вместе с отцом. Ему было предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере."Эдуарду Бабарико все-таки предъявили новые обвинения. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. По нашей информации, сына Виктора Бабарико обвиняют в разжигании вражды и организации массовых беспорядков. Статус Эдуарда по уголовному делу, связанному с предполагаемым уклонением от уплаты налогов, остается неизвестным", - говорится в сообщении пресс-службы штаба.Верховный суд Белоруссии 6 июля приговорил Виктора Бабарико, который на протяжении почти 20 лет возглавлял Белгазпромбанк, к 14 годам колонии усиленного режима и штрафу. Экс-банкира обвиняли в получении взятки организованной группой и легализации доходов, полученных преступным путем, в обоих случаях - в особо крупном размере. Свою вину Бабарико ни в ходе следствия, ни на суде не признал. Он и его адвокаты тогда заявили, что считают уголовное преследование политически мотивированным, и связывали его с намерением Бабарико баллотироваться на пост президента республики в 2020 году.

https://ria.ru/20210809/babariko-1745053498.html

https://ria.ru/20210813/advokat-1745695952.html

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в мире, белоруссия, виктор бабарико, белгазпромбанк