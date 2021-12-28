https://ria.ru/20211228/zoloto-1765805839.html

Аксенов попросил Путина подключить ГП к делу о скифском золоте

Аксенов попросил Путина подключить ГП к делу о скифском золоте - РИА Новости, 28.12.2021

Аксенов попросил Путина подключить ГП к делу о скифском золоте

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой подключить генпрокуратуру к судебному процессу о коллекции... РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T12:37

2021-12-28T12:37

2021-12-28T12:56

культура

республика крым

генеральная прокуратура рф

сергей аксенов (политик)

ситуация вокруг коллекции скифского золота

музеи

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155646/39/1556463962_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8294afa2fc1dbe67923e42cbb6098d1f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой подключить генпрокуратуру к судебному процессу о коллекции крымских музеев "скифское золото".Ранее директор Восточно-Крымского музея-заповедника Татьяна Умрихина заявила РИА Новости, что после вердикта суда в Амстердаме о передаче коллекции Киеву России как государству необходимо вступить в судебный процесс о судьбе коллекции крымских музеев. По ее мнению, это может вернуть процесс на уровень суда первой инстанции.Апелляционный суд Амстердама в октябре постановил, что коллекция должна быть передана Украине, решение может быть обжаловано в Верховном суде Нидерландов. Крымские музеи выступили за обжалование этого решения, пока кассация не подана."Я по этому вопросу обращался к главе государства и попросил подключить в том числе генеральную прокуратуру в этот процесс", - сказал Аксенов в ходе итоговой пресс-конференции в Симферополе.Глава Крыма добавил, что считает важным, чтобы Россия как государство вошло в судебный процесс."Я подготовил письма и отправил в МИД и министерство юстиции России с обоснованиями позиции о том, что, на мой взгляд, в это дело должно войти российское государство, а не крымские музеи", – сказал Аксенов.Все время в длившемся процессе с российской стороны участвовали крымские музеи, со стороны оппонентов – Украина как государство, сообщили ранее крымские музейщики.Коллекция скифского золота из четырех крымских музеев, около 2 тысяч артефактов, была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. В августе 2014 года музей в Нидерландах решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами. Апелляционный суд Амстердама постановил в октябре, что коллекция скифского золота из крымских музеев должна быть передана Украине. Решение может быть обжаловано в Верховном суде Нидерландов.

https://ria.ru/20211026/zoloto-1756141775.html

https://ria.ru/20211106/krym-1757855049.html

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

республика крым, генеральная прокуратура рф, сергей аксенов (политик), ситуация вокруг коллекции скифского золота, музеи