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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211228/zoloto-1765805839.html
Аксенов попросил Путина подключить ГП к делу о скифском золоте
Аксенов попросил Путина подключить ГП к делу о скифском золоте - РИА Новости, 28.12.2021
Аксенов попросил Путина подключить ГП к делу о скифском золоте
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой подключить генпрокуратуру к судебному процессу о коллекции... РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T12:37
2021-12-28T12:56
культура
республика крым
генеральная прокуратура рф
сергей аксенов (политик)
ситуация вокруг коллекции скифского золота
музеи
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой подключить генпрокуратуру к судебному процессу о коллекции крымских музеев "скифское золото".Ранее директор Восточно-Крымского музея-заповедника Татьяна Умрихина заявила РИА Новости, что после вердикта суда в Амстердаме о передаче коллекции Киеву России как государству необходимо вступить в судебный процесс о судьбе коллекции крымских музеев. По ее мнению, это может вернуть процесс на уровень суда первой инстанции.Апелляционный суд Амстердама в октябре постановил, что коллекция должна быть передана Украине, решение может быть обжаловано в Верховном суде Нидерландов. Крымские музеи выступили за обжалование этого решения, пока кассация не подана."Я по этому вопросу обращался к главе государства и попросил подключить в том числе генеральную прокуратуру в этот процесс", - сказал Аксенов в ходе итоговой пресс-конференции в Симферополе.Глава Крыма добавил, что считает важным, чтобы Россия как государство вошло в судебный процесс."Я подготовил письма и отправил в МИД и министерство юстиции России с обоснованиями позиции о том, что, на мой взгляд, в это дело должно войти российское государство, а не крымские музеи", – сказал Аксенов.Все время в длившемся процессе с российской стороны участвовали крымские музеи, со стороны оппонентов – Украина как государство, сообщили ранее крымские музейщики.Коллекция скифского золота из четырех крымских музеев, около 2 тысяч артефактов, была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. В августе 2014 года музей в Нидерландах решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами. Апелляционный суд Амстердама постановил в октябре, что коллекция скифского золота из крымских музеев должна быть передана Украине. Решение может быть обжаловано в Верховном суде Нидерландов.
https://ria.ru/20211026/zoloto-1756141775.html
https://ria.ru/20211106/krym-1757855049.html
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республика крым, генеральная прокуратура рф, сергей аксенов (политик), ситуация вокруг коллекции скифского золота, музеи
12:37 28.12.2021 (обновлено: 12:56 28.12.2021)
 
Аксенов попросил Путина подключить ГП к делу о скифском золоте

Клава Крыма Аксенов попросил Путина подключить генпрокуратуру к делу о скифском золоте

© AP Photo / Peter DejongЭкспонат выставки "Крым: золото и секреты Черного моря" в Амстердаме
Экспонат выставки Крым: золото и секреты Черного моря в Амстердаме - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
© AP Photo / Peter Dejong
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой подключить генпрокуратуру к судебному процессу о коллекции крымских музеев "скифское золото".
Ранее директор Восточно-Крымского музея-заповедника Татьяна Умрихина заявила РИА Новости, что после вердикта суда в Амстердаме о передаче коллекции Киеву России как государству необходимо вступить в судебный процесс о судьбе коллекции крымских музеев. По ее мнению, это может вернуть процесс на уровень суда первой инстанции.
Апелляционный суд Амстердама в октябре постановил, что коллекция должна быть передана Украине, решение может быть обжаловано в Верховном суде Нидерландов. Крымские музеи выступили за обжалование этого решения, пока кассация не подана.
"Я по этому вопросу обращался к главе государства и попросил подключить в том числе генеральную прокуратуру в этот процесс", - сказал Аксенов в ходе итоговой пресс-конференции в Симферополе.
Глава Крыма добавил, что считает важным, чтобы Россия как государство вошло в судебный процесс.
Экспонат выставки Крым: золото и секреты Черного моря в Амстердаме - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
26 октября, 08:00Культура
Золото раздора: скифские сокровища отдают Украине, а не Крыму
"Я подготовил письма и отправил в МИД и министерство юстиции России с обоснованиями позиции о том, что, на мой взгляд, в это дело должно войти российское государство, а не крымские музеи", – сказал Аксенов.
Все время в длившемся процессе с российской стороны участвовали крымские музеи, со стороны оппонентов – Украина как государство, сообщили ранее крымские музейщики.
Коллекция скифского золота из четырех крымских музеев, около 2 тысяч артефактов, была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. В августе 2014 года музей в Нидерландах решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами. Апелляционный суд Амстердама постановил в октябре, что коллекция скифского золота из крымских музеев должна быть передана Украине. Решение может быть обжаловано в Верховном суде Нидерландов.
Экспонат выставки Крым: золото и секреты Черного моря в Амстердаме - РИА Новости, 1920, 06.11.2021
6 ноября, 08:49Культура
В Крыму предложили изменить тактику борьбы за скифское золото
 
КультураРеспублика КрымГенеральная прокуратура РФСергей Аксенов (политик)Ситуация вокруг коллекции скифского золотаМузеи
 
 
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