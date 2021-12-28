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https://ria.ru/20211228/zhelaniya-1765909785.html
Глава Ингушетии исполнил мечты семи участников акции "Елка желаний"
Глава Ингушетии исполнил мечты семи участников акции "Елка желаний" - РИА Новости, 28.12.2021
Глава Ингушетии исполнил мечты семи участников акции "Елка желаний"
Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов исполнил новогодние мечты семи юных жителей республики, ставших участниками акции "Елка желаний", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T20:50
2021-12-28T20:50
общество
республика ингушетия
владимир путин
сергей кириенко
михаил мишустин
новый год
махмуд-али калиматов
елка желаний
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НАЛЬЧИК, 28 дек – РИА Новости. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов исполнил новогодние мечты семи юных жителей республики, ставших участниками акции "Елка желаний", сообщает пресс-служба руководителя региона.В рамках акции "Елка желаний" 23 декабря Калиматов снял с ели, установленной в здании региональной администрации, открытки с новогодними желаниями семи детей."Сегодня глава Ингушетии лично вручил заветные подарки четырехлетнему Абдуллаху Добриеву, который просил велосипед, Магомед-Амиру Султыгову - синтезатор, Хадижа Ажигова получила в подарок планшет, а Лидия Гиреева – смартфон. Трехлетнему Абубакару Евлоеву глава региона подарил железную дорогу, а Мухаммаду Евлоеву – смарт-часы", - говорится в сообщении.Хадиже Арсамаковой, которая попросила в подарок новую обувь, Калиматов подарил комплекты одежды и обуви для разных сезонов. Всем детям также вручили корзины со сладостями.Всероссийская акция "Елка желаний" организована благотворительным проектом "Мечтай со мной". В 2018 году проект вошел в президентскую платформу "Россия – страна возможностей" и приобрел статус федерального.В акции традиционно принимают участие президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин, первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко и другие представители власти.
https://ria.ru/20211227/malchik-1765682852.html
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общество, республика ингушетия, владимир путин, сергей кириенко, михаил мишустин, новый год, махмуд-али калиматов, елка желаний, россия
20:50 28.12.2021
 
Глава Ингушетии исполнил мечты семи участников акции "Елка желаний"

Глава Ингушетии Калиматов исполнил новогодние мечты семи участников акции "Елка желаний"

© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанк"Ёлка желаний" на форуме "Добровольцы России" в Сочи
Ёлка желаний на форуме Добровольцы России в Сочи - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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НАЛЬЧИК, 28 дек – РИА Новости. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов исполнил новогодние мечты семи юных жителей республики, ставших участниками акции "Елка желаний", сообщает пресс-служба руководителя региона.
В рамках акции "Елка желаний" 23 декабря Калиматов снял с ели, установленной в здании региональной администрации, открытки с новогодними желаниями семи детей.
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"Сегодня глава Ингушетии лично вручил заветные подарки четырехлетнему Абдуллаху Добриеву, который просил велосипед, Магомед-Амиру Султыгову - синтезатор, Хадижа Ажигова получила в подарок планшет, а Лидия Гиреева – смартфон. Трехлетнему Абубакару Евлоеву глава региона подарил железную дорогу, а Мухаммаду Евлоеву – смарт-часы", - говорится в сообщении.
Хадиже Арсамаковой, которая попросила в подарок новую обувь, Калиматов подарил комплекты одежды и обуви для разных сезонов. Всем детям также вручили корзины со сладостями.
"Желания детей должны обязательно исполняться. Сегодня есть много возможностей для этого. Добрыми волшебниками для них могут стать не только родители, но и другие люди. Неважно, кто сделал добро для ребенка, он это запомнит и будет стремиться так же радовать других людей, когда вырастет. Новогодний марафон добра, проходящий в эти дни по всей стране – это еще одна возможность осуществить детскую мечту и оправдать ожидания ребенка", - заметил глава Ингушетии.
Всероссийская акция "Елка желаний" организована благотворительным проектом "Мечтай со мной". В 2018 году проект вошел в президентскую платформу "Россия – страна возможностей" и приобрел статус федерального.
В акции традиционно принимают участие президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин, первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко и другие представители власти.
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ОбществоРеспублика ИнгушетияВладимир ПутинСергей КириенкоМихаил МишустинНовый годМахмуд-Али КалиматовЕлка желанийРоссия
 
 
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