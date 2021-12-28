Глава Ингушетии исполнил мечты семи участников акции "Елка желаний"

"Желания детей должны обязательно исполняться. Сегодня есть много возможностей для этого. Добрыми волшебниками для них могут стать не только родители, но и другие люди. Неважно, кто сделал добро для ребенка, он это запомнит и будет стремиться так же радовать других людей, когда вырастет. Новогодний марафон добра, проходящий в эти дни по всей стране – это еще одна возможность осуществить детскую мечту и оправдать ожидания ребенка", - заметил глава Ингушетии.