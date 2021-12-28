https://ria.ru/20211228/zaschita-1765798838.html

В Совфеде напомнили о праве Вооруженных сил защищать россиян за рубежом

В Совфеде напомнили о праве Вооруженных сил защищать россиян за рубежом - РИА Новости, 28.12.2021

В Совфеде напомнили о праве Вооруженных сил защищать россиян за рубежом

Вооруженные силы России вправе защищать граждан страны за рубежом от военной агрессии, заявил РИА Новости вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T12:10

2021-12-28T12:10

2021-12-28T13:14

в мире

украина

владимир путин

константин косачев

валентина матвиенко

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155110/82/1551108246_0:0:2954:1663_1920x0_80_0_0_4889568b78426daabfc0b484931617d1.jpg

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Вооруженные силы России вправе защищать граждан страны за рубежом от военной агрессии, заявил РИА Новости вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.Он отметил, что это "никак не предрешает развитие событий (на юго-востоке Украины)".Сенатор напомнил о действующей редакции закона об обороне, десятая статья которого предусматривает в том числе возможность использовать армию для защиты россиян за границей.Ранее Косачев отмечал, что Москва никогда не использовала свои Вооруженные силы, чтобы захватить чужую территорию.В свою очередь, спикер Совфеда Валентина Матвиенко подчеркивала, что страна не планировала и не планирует нападать на Украину, большинство россиян считают украинцев братским народом.На большой пресс-конференции президент Владимир Путин, отвечая на вопрос британской журналистки о "возможности нападения" на соседнее государство, заявил, что Москва никому не угрожает.

https://ria.ru/20211228/krizis-1765768034.html

https://ria.ru/20211228/ukraina-1765761753.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, владимир путин, константин косачев, валентина матвиенко, россия