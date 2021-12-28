https://ria.ru/20211228/zaschita-1765798838.html
В Совфеде напомнили о праве Вооруженных сил защищать россиян за рубежом
В Совфеде напомнили о праве Вооруженных сил защищать россиян за рубежом - РИА Новости, 28.12.2021
В Совфеде напомнили о праве Вооруженных сил защищать россиян за рубежом
Вооруженные силы России вправе защищать граждан страны за рубежом от военной агрессии, заявил РИА Новости вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T12:10
2021-12-28T12:10
2021-12-28T13:14
в мире
украина
владимир путин
константин косачев
валентина матвиенко
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155110/82/1551108246_0:0:2954:1663_1920x0_80_0_0_4889568b78426daabfc0b484931617d1.jpg
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Вооруженные силы России вправе защищать граждан страны за рубежом от военной агрессии, заявил РИА Новости вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.Он отметил, что это "никак не предрешает развитие событий (на юго-востоке Украины)".Сенатор напомнил о действующей редакции закона об обороне, десятая статья которого предусматривает в том числе возможность использовать армию для защиты россиян за границей.Ранее Косачев отмечал, что Москва никогда не использовала свои Вооруженные силы, чтобы захватить чужую территорию.В свою очередь, спикер Совфеда Валентина Матвиенко подчеркивала, что страна не планировала и не планирует нападать на Украину, большинство россиян считают украинцев братским народом.На большой пресс-конференции президент Владимир Путин, отвечая на вопрос британской журналистки о "возможности нападения" на соседнее государство, заявил, что Москва никому не угрожает.
https://ria.ru/20211228/krizis-1765768034.html
https://ria.ru/20211228/ukraina-1765761753.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155110/82/1551108246_223:0:2954:2048_1920x0_80_0_0_a011287449da13c228cd1e6af5e4eb59.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, владимир путин, константин косачев, валентина матвиенко, россия
12:10 28.12.2021 (обновлено: 13:14 28.12.2021)
В Совфеде напомнили о праве Вооруженных сил защищать россиян за рубежом
Вице-спикер Совфеда Косачев напомнил о праве Вооруженных сил защищать россиян за рубежом