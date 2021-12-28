https://ria.ru/20211228/ukraina-1765876032.html

ЕК выделит пять миллионов евро Украине на улучшение ядерной безопасности

ЕК выделит пять миллионов евро Украине на улучшение ядерной безопасности - РИА Новости, 28.12.2021

ЕК выделит пять миллионов евро Украине на улучшение ядерной безопасности

Европейская комиссия выделит 5 миллионов евро на совершенствование управления захоронением и обращением с ядерными отходами, сообщила вице-премьер Украины по... РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T17:18

2021-12-28T17:18

2021-12-28T17:30

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украина

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КИЕВ, 28 дек – РИА Новости. Европейская комиссия выделит 5 миллионов евро на совершенствование управления захоронением и обращением с ядерными отходами, сообщила вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.Отмечается, что Стефанишина подписала соглашение о финансировании "годовой программы действий 2020 года о сотрудничестве в сфере ядерной безопасности" между правительством Украины и Европейской Комиссией. Общая стоимость программы составляет 6,5 миллиона евро, из которых 5 миллионов евро предоставит ЕС, а 1,5 миллиона внесет Украина."Финансирование будет направлено на разработку рекомендаций по возможным вариантам и технологическим решениям для будущего управления пунктом захоронения радиоактивных отходов "Подлесный", а также обращению с содержащимися там отходами. Финансирование также будет способствовать усовершенствованию системы радиационного мониторинга водных ресурсов в зоне отчуждения", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211225/voyna-1765465078.html

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в мире, украина, еврокомиссия