https://ria.ru/20211228/ukraina-1765876032.html
ЕК выделит пять миллионов евро Украине на улучшение ядерной безопасности
ЕК выделит пять миллионов евро Украине на улучшение ядерной безопасности - РИА Новости, 28.12.2021
ЕК выделит пять миллионов евро Украине на улучшение ядерной безопасности
Европейская комиссия выделит 5 миллионов евро на совершенствование управления захоронением и обращением с ядерными отходами, сообщила вице-премьер Украины по... РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T17:18
2021-12-28T17:18
2021-12-28T17:30
в мире
украина
еврокомиссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155184/69/1551846970_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_af8f04b6d3025b0743c02695b9cb8e46.jpg
КИЕВ, 28 дек – РИА Новости. Европейская комиссия выделит 5 миллионов евро на совершенствование управления захоронением и обращением с ядерными отходами, сообщила вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.Отмечается, что Стефанишина подписала соглашение о финансировании "годовой программы действий 2020 года о сотрудничестве в сфере ядерной безопасности" между правительством Украины и Европейской Комиссией. Общая стоимость программы составляет 6,5 миллиона евро, из которых 5 миллионов евро предоставит ЕС, а 1,5 миллиона внесет Украина."Финансирование будет направлено на разработку рекомендаций по возможным вариантам и технологическим решениям для будущего управления пунктом захоронения радиоактивных отходов "Подлесный", а также обращению с содержащимися там отходами. Финансирование также будет способствовать усовершенствованию системы радиационного мониторинга водных ресурсов в зоне отчуждения", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20211225/voyna-1765465078.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155184/69/1551846970_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_6279d429e13692a1f08a35a5254b2452.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, еврокомиссия
17:18 28.12.2021 (обновлено: 17:30 28.12.2021)
ЕК выделит пять миллионов евро Украине на улучшение ядерной безопасности
ЕК выделит пять миллионов евро Украине на усовершенствование ядерной безопасности
КИЕВ, 28 дек – РИА Новости.
Европейская комиссия выделит 5 миллионов евро на совершенствование управления захоронением и обращением с ядерными отходами, сообщила вице-премьер Украины
по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина
.
"При поддержке ЕС начинаем проект, который будет способствовать совершенствованию безопасного обращения с радиоактивными отходами и отработанным ядерным топливом в Украине, а также улучшению экологической реабилитации бывших ядерных объектов", – цитирует Стефанишину пресс-служба правительства.
Отмечается, что Стефанишина подписала соглашение о финансировании "годовой программы действий 2020 года о сотрудничестве в сфере ядерной безопасности" между правительством Украины и Европейской Комиссией. Общая стоимость программы составляет 6,5 миллиона евро, из которых 5 миллионов евро предоставит ЕС, а 1,5 миллиона внесет Украина.
"Финансирование будет направлено на разработку рекомендаций по возможным вариантам и технологическим решениям для будущего управления пунктом захоронения радиоактивных отходов "Подлесный", а также обращению с содержащимися там отходами. Финансирование также будет способствовать усовершенствованию системы радиационного мониторинга водных ресурсов в зоне отчуждения", - говорится в сообщении.