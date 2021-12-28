https://ria.ru/20211228/turtsiya-1765892822.html
В Турции поддержали территориальную целостность Украины
В Турции поддержали территориальную целостность Украины - РИА Новости, 28.12.2021
В Турции поддержали территориальную целостность Украины
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара внимательно следит за напряженной ситуацией между Россией и Украиной, выступает за сохранение РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T18:28
2021-12-28T18:28
2021-12-28T18:30
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АНКАРА, 28 дек – РИА Новости. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара внимательно следит за напряженной ситуацией между Россией и Украиной, выступает за сохранение стабильности в регионе."У нас нет отдельной политики для регионов, мы выступаем за мир. Мы внимательно следим за напряжением (между Россией и Украиной – ред.). Мы хотим, чтобы в регионе сохранялась стабильность. Мы выразили уважение к территориальной целостности Украины" - приводит слова Акара издание Huriyyet.
https://ria.ru/20211224/voyna-1765385768.html
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18:28 28.12.2021 (обновлено: 18:30 28.12.2021)
В Турции поддержали территориальную целостность Украины
Глава Минобороны Турции Акар поддержал территориальную целостность Украины