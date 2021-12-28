https://ria.ru/20211228/turtsiya-1765892822.html

В Турции поддержали территориальную целостность Украины

В Турции поддержали территориальную целостность Украины - РИА Новости, 28.12.2021

В Турции поддержали территориальную целостность Украины

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара внимательно следит за напряженной ситуацией между Россией и Украиной, выступает за сохранение РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T18:28

2021-12-28T18:28

2021-12-28T18:30

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турция

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АНКАРА, 28 дек – РИА Новости. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара внимательно следит за напряженной ситуацией между Россией и Украиной, выступает за сохранение стабильности в регионе."У нас нет отдельной политики для регионов, мы выступаем за мир. Мы внимательно следим за напряжением (между Россией и Украиной – ред.). Мы хотим, чтобы в регионе сохранялась стабильность. Мы выразили уважение к территориальной целостности Украины" - приводит слова Акара издание Huriyyet.

https://ria.ru/20211224/voyna-1765385768.html

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в мире, украина, турция, россия