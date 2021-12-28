https://ria.ru/20211228/testy-1765876521.html

Экспресс-тесты на COVID-19 направят в регионы, чтобы отличать его от гриппа

Экспресс-тесты на COVID-19 направят в регионы, чтобы отличать его от гриппа - РИА Новости, 28.12.2021

Экспресс-тесты на COVID-19 направят в регионы, чтобы отличать его от гриппа

Экспресс-тесты для дифференциальной диагностики коронавируса направят в регионы России, чтобы отличить эту инфекцию от гриппа, сообщила глава Роспотребнадзора... РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T17:20

2021-12-28T17:20

2021-12-28T17:20

распространение коронавируса

общество

грипп

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

анна попова

россия

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1d/1756908721_0:12:3072:1740_1920x0_80_0_0_414f9a7699e26e2e730af95b84a9379b.jpg

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Экспресс-тесты для дифференциальной диагностики коронавируса направят в регионы России, чтобы отличить эту инфекцию от гриппа, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова."В субъекты РФ сейчас направляются экспресс-тесты для дифференциальной диагностики коронавируса - всего порядка для трех миллионов исследований, чтобы отличать грипп от новой коронавирусной инфекции, а также для того, чтобы выявлять инфекцию в отдаленных регионах, где ПЦР-тестирование затруднено", - сказала Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

https://ria.ru/20211214/gripp-1763588422.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, грипп, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии