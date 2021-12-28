https://ria.ru/20211228/testy-1765876521.html
Экспресс-тесты на COVID-19 направят в регионы, чтобы отличать его от гриппа
Экспресс-тесты на COVID-19 направят в регионы, чтобы отличать его от гриппа - РИА Новости, 28.12.2021
Экспресс-тесты на COVID-19 направят в регионы, чтобы отличать его от гриппа
Экспресс-тесты для дифференциальной диагностики коронавируса направят в регионы России, чтобы отличить эту инфекцию от гриппа, сообщила глава Роспотребнадзора... РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T17:20
2021-12-28T17:20
2021-12-28T17:20
распространение коронавируса
общество
грипп
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
анна попова
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Экспресс-тесты для дифференциальной диагностики коронавируса направят в регионы России, чтобы отличить эту инфекцию от гриппа, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова."В субъекты РФ сейчас направляются экспресс-тесты для дифференциальной диагностики коронавируса - всего порядка для трех миллионов исследований, чтобы отличать грипп от новой коронавирусной инфекции, а также для того, чтобы выявлять инфекцию в отдаленных регионах, где ПЦР-тестирование затруднено", - сказала Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.
https://ria.ru/20211214/gripp-1763588422.html
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общество, грипп, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Экспресс-тесты на COVID-19 направят в регионы, чтобы отличать его от гриппа
Попова: экспресс-тесты на коронавирус направят в регионы, чтобы отличать его от гриппа