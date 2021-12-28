https://ria.ru/20211228/sud-1765816402.html

СК завершил расследование дела матери, выкинувшей ребенка с балкона

СК завершил расследование дела матери, выкинувшей ребенка с балкона - РИА Новости, 28.12.2021

СК завершил расследование дела матери, выкинувшей ребенка с балкона

Уголовное дело в отношении женщины, выкинувшей с балкона трехлетнюю дочь, направлено в суд, сообщается на сайте Следственного комитета РФ. РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T13:23

2021-12-28T13:23

2021-12-28T13:24

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Уголовное дело в отношении женщины, выкинувшей с балкона трехлетнюю дочь, направлено в суд, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.По версии следствия, 8 июня женщина, будучи пьяной, находилась в квартире вместе со своей дочерью 2018 года рождения. Ребенок не хотел просыпаться, обвиняемая вывела девочку на балкон и перекинула за оконную раму. Ребенок упал с высоты шестого этажа на бетонную дорожку и разбился. Следствие также установило, что обвиняемая оставляла дочь одну в запертой квартире на долгое время без достаточного количества еды."Завершено расследование уголовного дела в отношении местной жительницы, обвиняемой в совершении преступлений ... убийство малолетнего лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии ... неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего ... дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.Максимальное наказание по этим статьям УК РФ - до 20 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20211223/ubiystvo-1765030346.html

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происшествия, жилье, россия