https://ria.ru/20211228/sobyanin-1765908879.html
Собянин пообещал вводить минимальные ограничения из-за "омикрона"
Собянин пообещал вводить минимальные ограничения из-за "омикрона" - РИА Новости, 28.12.2021
Собянин пообещал вводить минимальные ограничения из-за "омикрона"
При распространении новых штаммов коронавируса власти Москвы будут стараться не нарушать жизнь города строгими мерами, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в... РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T20:41
2021-12-28T20:41
2021-12-28T21:34
распространение коронавируса
здоровье - общество
общество
москва
сергей собянин
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. При распространении новых штаммов коронавируса власти Москвы будут стараться не нарушать жизнь города строгими мерами, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в эфире ТВЦ."Если там какие-то "омикроны" или еще что-то будет, я думаю, что как и прежде мы будем стараться ограничения делать минимальные, точечные, чтобы не нарушать ритм работы города", — заявил градоначальник.Он отметил, что с приходом "дельты" и подъемом заболеваемости город все равно продолжал работать, но риски сохраняются, поэтому власти готовят систему здравоохранения Москвы к новым вызовам.Мэр сообщил, что на сегодня в городе задействованы шесть тысяч мест в больницах для пациентов с COVID-19, еще столько же находится в "горячем резерве" на случай вспышки заболеваемости.Согласно утренним данным оперштаба, в Москве за минувшие сутки выявили 1705 новых случаев заражения COVID-19. Специалисты фиксируют в столице один из самых низких темпов прироста по стране — 0,08 процента.Наиболее эффективной защитой от коронавируса остается вакцинация. Министр здравоохранения Михаил Мурашко подчеркивал, что большинство пациентов с COVID-19, которые поступают в российские стационары, не были привиты.
https://ria.ru/20211228/koronavirus-1765870590.html
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здоровье - общество, общество, москва, сергей собянин
20:41 28.12.2021 (обновлено: 21:34 28.12.2021)
Собянин пообещал вводить минимальные ограничения из-за "омикрона"
Мэр Москвы Собянин пообещал вводить минимальные ограничения из-за омикрон-штамма COVID-19
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости.
При распространении новых штаммов коронавируса власти Москвы
будут стараться не нарушать жизнь города строгими мерами, сообщил мэр столицы Сергей Собянин
в эфире ТВЦ
.
"Если там какие-то "омикроны" или еще что-то будет, я думаю, что как и прежде мы будем стараться ограничения делать минимальные, точечные, чтобы не нарушать ритм работы города", — заявил градоначальник.
Он отметил, что с приходом "дельты" и подъемом заболеваемости город все равно продолжал работать, но риски сохраняются, поэтому власти готовят систему здравоохранения Москвы к новым вызовам.
"Вот сегодня как раз у нас проходил координационный совет. Министерство здравоохранения докладывало, что специально была делегирована группа врачей в Южную Африку, специально изучали методы лечения, с чем столкнулось человечество и так далее, и готовит новые рекомендации. Мы со своей стороны тоже занимаемся подготовкой к новой волне амбулаторного звена, стационарного", — пояснил Собянин.
Мэр сообщил, что на сегодня в городе задействованы шесть тысяч мест в больницах для пациентов с COVID-19, еще столько же находится в "горячем резерве" на случай вспышки заболеваемости.
Согласно утренним данным оперштаба, в Москве за минувшие сутки выявили 1705 новых случаев заражения COVID-19. Специалисты фиксируют в столице один из самых низких темпов прироста по стране — 0,08 процента.
Наиболее эффективной защитой от коронавируса остается вакцинация. Министр здравоохранения Михаил Мурашко
подчеркивал, что большинство пациентов с COVID-19, которые поступают в российские стационары, не были привиты.