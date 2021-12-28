https://ria.ru/20211228/sobyanin-1765908879.html

Собянин пообещал вводить минимальные ограничения из-за "омикрона"

Собянин пообещал вводить минимальные ограничения из-за "омикрона" - РИА Новости, 28.12.2021

Собянин пообещал вводить минимальные ограничения из-за "омикрона"

При распространении новых штаммов коронавируса власти Москвы будут стараться не нарушать жизнь города строгими мерами, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в... РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T20:41

2021-12-28T20:41

2021-12-28T21:34

распространение коронавируса

здоровье - общество

общество

москва

сергей собянин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/02/1761841362_0:255:2456:1636_1920x0_80_0_0_57b09fc16c5cc2f8c075b228cbeb4f87.jpg

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. При распространении новых штаммов коронавируса власти Москвы будут стараться не нарушать жизнь города строгими мерами, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в эфире ТВЦ."Если там какие-то "омикроны" или еще что-то будет, я думаю, что как и прежде мы будем стараться ограничения делать минимальные, точечные, чтобы не нарушать ритм работы города", — заявил градоначальник.Он отметил, что с приходом "дельты" и подъемом заболеваемости город все равно продолжал работать, но риски сохраняются, поэтому власти готовят систему здравоохранения Москвы к новым вызовам.Мэр сообщил, что на сегодня в городе задействованы шесть тысяч мест в больницах для пациентов с COVID-19, еще столько же находится в "горячем резерве" на случай вспышки заболеваемости.Согласно утренним данным оперштаба, в Москве за минувшие сутки выявили 1705 новых случаев заражения COVID-19. Специалисты фиксируют в столице один из самых низких темпов прироста по стране — 0,08 процента.Наиболее эффективной защитой от коронавируса остается вакцинация. Министр здравоохранения Михаил Мурашко подчеркивал, что большинство пациентов с COVID-19, которые поступают в российские стационары, не были привиты.

https://ria.ru/20211228/koronavirus-1765870590.html

https://ria.ru/20211228/immunitet-1765754080.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

здоровье - общество, общество, москва, сергей собянин