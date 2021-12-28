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Сбер Управление Активами запустил инвестстратегию для вложений в Китай

Сбер Управление Активами запустил инвестстратегию для вложений в Китай - РИА Новости, 28.12.2021

Сбер Управление Активами запустил инвестстратегию для вложений в Китай

МОСКВА, 28 дек – Пресс-служба ПАО "Сбербанк". АО "Сбер Управление Активами" запустило стратегию доверительного управления для квалифицированных инвесторов... РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T13:40

2021-12-28T13:40

2021-12-28T13:40

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МОСКВА, 28 дек – Пресс-служба ПАО "Сбербанк". АО "Сбер Управление Активами" запустило стратегию доверительного управления для квалифицированных инвесторов "Доход Поднебесной". Стратегия вкладывает в наиболее интересные китайские акции и облигации. Инвестирование в акции и облигации осуществляется посредством приобретения инвестиционных паёв ИПИФ финансовых инструментов "Инвестиции в Китай" под управлением АО "Сбер Управление Активами"Доля облигаций в составе стратегии на 22.12.2021 составляет 70%. Она включает в себя долговые бумаги банков, автомобилестроительных компаний и девелоперов с господдержкой. Средняя дюрация портфеля — 5,9 лет. Доходность к погашению — 4,87%.30% портфеля стратегии на 22.12.2021 составляют акции 50 крупнейших по рыночной капитализации компаний Китая. Портфель широко диверсифицирован и включает в себя в основном такие сектора, как медиа, ретейл, производство полупроводников и автомобилей, банки и страховые компании, здравоохранение. Наибольшие доли в портфеле имеют такие крупные компании, как Tencent ("Тенсент"), Alibaba ("Алибаба") и Taiwan Semiconductor ("Тайвань Семикондактор"). В портфель включены акции с высоким потенциалом роста.Дмитрий Постоленко, старший портфельный управляющий Сбер Управление Активами:"Являясь одной из крупнейших мировых экономик с высоким потенциалом роста, Китай демонстрирует все предпосылки к тому, чтобы через 10–15 лет стать экономикой номер один в мире. Именно поэтому вложения в китайский рынок уже сегодня очень перспективны. Однако китайский рынок очень специфичен, механика его функционирования определяется своеобразными факторами. Если не обладать достаточной экспертизой и не следить за внутренними процессами страны, то разобраться в этих факторах очень непросто. Стратегия доверительного управления "Доход Поднебесной" позволяет инвестировать в китайский рынок, не обладая специальными знаниями и экспертизой".Условия инвестирования в стратегию "Доход Поднебесной" позволяют вкладывать от 15 тысяч долларов США. Валюта стратегии — доллары США. Рекомендуемый срок инвестирования — от 3 лет.АО "Сбер Управление Активами" зарегистрировано Московской регистрационной палатой 1 апреля 1996 года. Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00010 от 12 сентября 1996 года. Лицензия ФКЦБ России № 045-06044-001000 от 7 июня 2002 года на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами. Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах, ознакомиться с правилами доверительного управления и иными документами, подлежащими раскрытию и предоставлению в соответствии с федеральным законом и иными нормативными правовыми актами РФ, ознакомиться с условиями управления активами, получить сведения об АО "Сбер Управление Активами" и иную информацию заинтересованные лица могут по адресу: 121170, г. Москва, ул. Поклонная, дом 3, корп. 1, этаж 20, на сайте, по телефонам: 900, 8 (800) 555 55 50, 8 (495) 500 55 50.Инвестиции сопряжены с риском. Государство, ПАО Сбербанк, АО "Сбер Управление Активами" не гарантируют получения дохода от доверительного управления. Денежные средства, передаваемые в доверительное управление, не подлежат страхованию в соответствии с ФЗ от 23.12.2003 № 177-ФЗ. Результаты деятельности управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы учредителя управления в будущем. Прежде чем принять решение об инвестировании, необходимо внимательно ознакомиться с договором доверительного управления и декларацией о рисках.Стоимость инвестиционных паёв может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым фондом (ПДУ ПИФ).ИПИФ финансовых инструментов "Инвестиции в Китай" (правила доверительного управления № 4712-СД от 25.11.2021).Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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пресс-релизы