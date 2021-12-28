https://ria.ru/20211228/qr-kod-1765820220.html

Аксенов рассказал, почему носит с собой распечатку QR-кода

Аксенов рассказал, почему носит с собой распечатку QR-кода - РИА Новости, 28.12.2021

Аксенов рассказал, почему носит с собой распечатку QR-кода

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что носит с собой распечатанный QR-код о вакцинации, так как пользуется кнопочным телефоном. РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T13:39

2021-12-28T13:39

2021-12-28T13:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что носит с собой распечатанный QR-код о вакцинации, так как пользуется кнопочным телефоном."У меня на бумаге QR-код. Ношу с собой. Коллеги меня выручают, пропускают, пока не задерживали", - сказал Аксенов на пресс-конференции, отвечая на вопрос, как он предъявляет QR-код, и продемонстрировал кнопочный телефон.

https://ria.ru/20211124/qr-kody-1760452490.html

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