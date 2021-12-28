https://ria.ru/20211228/prazdnik-1765874527.html
Мишустин поздравил россиян с наступающим Новым годом
Мишустин поздравил россиян с наступающим Новым годом - РИА Новости, 28.12.2021
Мишустин поздравил россиян с наступающим Новым годом
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил россиян с наступающим Новым годом и пожелал беречь себя, а при первых же симптомах заболевания обращаться к врачу,... РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T17:13
2021-12-28T17:13
2021-12-28T17:24
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил россиян с наступающим Новым годом и пожелал беречь себя, а при первых же симптомах заболевания обращаться к врачу, чтобы тот вовремя поставил верный диагноз."Еще раз хочу обратиться ко всем гражданам России: если вы почувствуете недомогание, то нужно как можно скорее вызывать врача и получить его консультацию. Только специалист может поставить правильный диагноз. Чем быстрее начать лечение, тем эффективнее оно будет. Берегите себя, и с наступающим Новым годом", - сказал он на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.
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общество, правительство рф, михаил мишустин, новый год, здоровье - общество, россия
17:13 28.12.2021 (обновлено: 17:24 28.12.2021)
Мишустин поздравил россиян с наступающим Новым годом
Премьер-министр Мишустин поздравил россиян с наступающим Новым годом: берегите себя