https://ria.ru/20211228/prazdnik-1765874527.html

Мишустин поздравил россиян с наступающим Новым годом

Мишустин поздравил россиян с наступающим Новым годом - РИА Новости, 28.12.2021

Мишустин поздравил россиян с наступающим Новым годом

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил россиян с наступающим Новым годом и пожелал беречь себя, а при первых же симптомах заболевания обращаться к врачу,... РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T17:13

2021-12-28T17:13

2021-12-28T17:24

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил россиян с наступающим Новым годом и пожелал беречь себя, а при первых же симптомах заболевания обращаться к врачу, чтобы тот вовремя поставил верный диагноз."Еще раз хочу обратиться ко всем гражданам России: если вы почувствуете недомогание, то нужно как можно скорее вызывать врача и получить его консультацию. Только специалист может поставить правильный диагноз. Чем быстрее начать лечение, тем эффективнее оно будет. Берегите себя, и с наступающим Новым годом", - сказал он на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

https://ria.ru/20211228/prrazdniki-1765712802.html

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общество, правительство рф, михаил мишустин, новый год, здоровье - общество, россия