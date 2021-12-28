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В Кремле ответили на вопрос об участниках послания Федеральному собранию

В Кремле ответили на вопрос об участниках послания Федеральному собранию - РИА Новости, 28.12.2021

В Кремле ответили на вопрос об участниках послания Федеральному собранию

Количество участников послания президента РФ Федеральному собранию зависит от конкретного момента и решения Роспотребнадзора, заявил журналистам во вторник... РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T12:53

2021-12-28T12:53

2021-12-28T13:06

политика

владимир путин

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

россия

послание президента федеральному собранию в 2021 году

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 дек - РИА Новости. Количество участников послания президента РФ Федеральному собранию зависит от конкретного момента и решения Роспотребнадзора, заявил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Это каждый раз зависит от конкретного момента и каждый раз определяется вместе со специалистами Роспотребнадзора. Это зависит от пространства, это зависит от кривой волны", - сказал Песков.

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россия

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политика, владимир путин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, послание президента федеральному собранию в 2021 году