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Минобороны раскрыло детали удара Израиля по объектам вблизи базы Хмеймим
Минобороны раскрыло детали удара Израиля по объектам вблизи базы Хмеймим - РИА Новости, 28.12.2021
Минобороны раскрыло детали удара Израиля по объектам вблизи базы Хмеймим
В момент атаки истребителей ВВС Израиля на порт в Латакии на посадку в окрестностях этого города заходил российский транспортный самолет, заявил замруководителя РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T22:05
2021-12-28T23:57
в мире
израиль
сирия
латакия (город)
f-16
воздушно-космические силы россии
россия
ввс израиля
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. В момент атаки истребителей ВВС Израиля на порт в Латакии на посадку в окрестностях этого города заходил российский транспортный самолет, заявил замруководителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.Журавлев сообщил и подробности нападения. Так, два тактических истребителя F-16 ВВС Израиля минувшей ночью с 04:21 до 04:26 со стороны Средиземного моря, не пересекая границу, выпустили четыре управляемые ракеты по порту Латакия, нанеся ущерб инфраструктуре.Как рассказал РИА Новости сирийский журналист Касвара Осман, прибывший на место вместе с пожарными расчетами, в порту в результате ударов сгорели контейнеры с мукой, кофе, медицинскими материалами и бытовой химией. По его словам, на месте пожара не было ничего, что могло бы напоминать оружие или боеприпасы.Это уже второй за месяц удар израильских военных по этому объекту. В прошлый раз снаряды попали в торговую часть гавани, после чего начался пожар.Между двумя странами нет дипломатических отношений, они находятся в состоянии войны. В частности, у Дамаска и Тель-Авива многолетний территориальный конфликт из-за статуса Голанских высот.Израиль объясняет свои удары стремлением не допустить попадания современных вооружений в руки врагов. В первую очередь речь идет о ливанском движении "Хезболла", которое воюет в регионе на стороне Башара Асада и контролируется Тегераном.Дамаск неоднократно обращался в Совбез ООН с требованием оказать давление на Тель-Авив, чтобы там прекратили систематически нарушать суверенитет Сирии, так как это угрожает стабильности всего региона.
https://ria.ru/20211228/tsirkon-1765811259.html
израиль
сирия
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в мире, израиль, сирия, латакия (город), f-16, воздушно-космические силы россии, россия, ввс израиля
22:05 28.12.2021 (обновлено: 23:57 28.12.2021)
 
Минобороны раскрыло детали удара Израиля по объектам вблизи базы Хмеймим

ПВО Сирии не ударила по израильским F-16 из-за посадки самолета ВКС России в Хмеймиме

© REUTERS / SANAИзраильские войска совершили воздушную атаку на Латакию, Сирия
Израильские войска совершили воздушную атаку на Латакию, Сирия - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
© REUTERS / SANA
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. В момент атаки истребителей ВВС Израиля на порт в Латакии на посадку в окрестностях этого города заходил российский транспортный самолет, заявил замруководителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.
"Силы ПВО Сирии в противовоздушный бой не вступали, так как в момент удара в зоне поражения зенитных комплексов находился заходивший на посадку на аэродром Хмеймим самолет военно-транспортной авиации ВКС России", — пояснил он на брифинге.
Журавлев сообщил и подробности нападения. Так, два тактических истребителя F-16 ВВС Израиля минувшей ночью с 04:21 до 04:26 со стороны Средиземного моря, не пересекая границу, выпустили четыре управляемые ракеты по порту Латакия, нанеся ущерб инфраструктуре.
Как рассказал РИА Новости сирийский журналист Касвара Осман, прибывший на место вместе с пожарными расчетами, в порту в результате ударов сгорели контейнеры с мукой, кофе, медицинскими материалами и бытовой химией. По его словам, на месте пожара не было ничего, что могло бы напоминать оружие или боеприпасы.
Последствия израильских авиаударов по Латакии вблизи базы Хмеймим
© REUTERS / SANA

Воздушную атаку со стороны Средиземного моря в Сирии зафиксировали ранним утром, в 3.21 (4.21 по московскому времени).

Пожарные на месте авиаударов Израиля по порту Латакии у российской авиабазы Хмеймим
1 из 7

Воздушную атаку со стороны Средиземного моря в Сирии зафиксировали ранним утром, в 3.21 (4.21 по московскому времени).

© REUTERS / SANA
© REUTERS / SANA

Удар с использованием нескольких ракет был нанесен по площадке с контейнерами в торговом порту Латакии.

Последствия авиаударов Израиля по порту Латакии у российской авиабазы Хмеймим
2 из 7

Удар с использованием нескольких ракет был нанесен по площадке с контейнерами в торговом порту Латакии.

© REUTERS / SANA
© REUTERS / SANA

Отмечается, что были слышны звуки взрывов.

Последствия авиаударов Израиля по порту Латакии у российской авиабазы Хмеймим
3 из 7

Отмечается, что были слышны звуки взрывов.

© REUTERS / SANA
© REUTERS / SANA

Несколько контейнеров в порту загорелись.

Последствия авиаударов Израиля по порту Латакии у российской авиабазы Хмеймим
4 из 7

Несколько контейнеров в порту загорелись.

© REUTERS / SANA
© REUTERS / SANA

Для отражения атаки были задействованы сирийские системы ПВО.

Последствия авиаударов Израиля по порту Латакии у российской авиабазы Хмеймим
5 из 7

Для отражения атаки были задействованы сирийские системы ПВО.

© REUTERS / SANA
© REUTERS / SANA

Израильская армия отказалась комментировать сообщения об авиаударе.

Пожарные на месте авиаударов Израиля по порту Латакии у российской авиабазы Хмеймим
6 из 7

Израильская армия отказалась комментировать сообщения об авиаударе.

© REUTERS / SANA
© REUTERS / SANA

Это уже второй за месяц удар израильских войск по порту Латакии. В прошлый раз снаряды тоже попали в торговую часть гавани, вызвав пожар.

Последствия авиаударов Израиля по порту Латакии у российской авиабазы Хмеймим
7 из 7

Это уже второй за месяц удар израильских войск по порту Латакии. В прошлый раз снаряды тоже попали в торговую часть гавани, вызвав пожар.

© REUTERS / SANA
1 из 7

Воздушную атаку со стороны Средиземного моря в Сирии зафиксировали ранним утром, в 3.21 (4.21 по московскому времени).

© REUTERS / SANA
2 из 7

Удар с использованием нескольких ракет был нанесен по площадке с контейнерами в торговом порту Латакии.

© REUTERS / SANA
3 из 7

Отмечается, что были слышны звуки взрывов.

© REUTERS / SANA
4 из 7

Несколько контейнеров в порту загорелись.

© REUTERS / SANA
5 из 7

Для отражения атаки были задействованы сирийские системы ПВО.

© REUTERS / SANA
6 из 7

Израильская армия отказалась комментировать сообщения об авиаударе.

© REUTERS / SANA
7 из 7

Это уже второй за месяц удар израильских войск по порту Латакии. В прошлый раз снаряды тоже попали в торговую часть гавани, вызвав пожар.

© REUTERS / SANA
Это уже второй за месяц удар израильских военных по этому объекту. В прошлый раз снаряды попали в торговую часть гавани, после чего начался пожар.
Между двумя странами нет дипломатических отношений, они находятся в состоянии войны. В частности, у Дамаска и Тель-Авива многолетний территориальный конфликт из-за статуса Голанских высот.
Израиль объясняет свои удары стремлением не допустить попадания современных вооружений в руки врагов. В первую очередь речь идет о ливанском движении "Хезболла", которое воюет в регионе на стороне Башара Асада и контролируется Тегераном.
Дамаск неоднократно обращался в Совбез ООН с требованием оказать давление на Тель-Авив, чтобы там прекратили систематически нарушать суверенитет Сирии, так как это угрожает стабильности всего региона.
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В миреИзраильСирияЛатакия (город)F-16Воздушно-космические силы РоссииРоссияВВС Израиля
 
 
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