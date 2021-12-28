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Минобороны раскрыло детали удара Израиля по объектам вблизи базы Хмеймим

Минобороны раскрыло детали удара Израиля по объектам вблизи базы Хмеймим - РИА Новости, 28.12.2021

Минобороны раскрыло детали удара Израиля по объектам вблизи базы Хмеймим

В момент атаки истребителей ВВС Израиля на порт в Латакии на посадку в окрестностях этого города заходил российский транспортный самолет, заявил замруководителя РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T22:05

2021-12-28T22:05

2021-12-28T23:57

в мире

израиль

сирия

латакия (город)

f-16

воздушно-космические силы россии

россия

ввс израиля

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. В момент атаки истребителей ВВС Израиля на порт в Латакии на посадку в окрестностях этого города заходил российский транспортный самолет, заявил замруководителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.Журавлев сообщил и подробности нападения. Так, два тактических истребителя F-16 ВВС Израиля минувшей ночью с 04:21 до 04:26 со стороны Средиземного моря, не пересекая границу, выпустили четыре управляемые ракеты по порту Латакия, нанеся ущерб инфраструктуре.Как рассказал РИА Новости сирийский журналист Касвара Осман, прибывший на место вместе с пожарными расчетами, в порту в результате ударов сгорели контейнеры с мукой, кофе, медицинскими материалами и бытовой химией. По его словам, на месте пожара не было ничего, что могло бы напоминать оружие или боеприпасы.Это уже второй за месяц удар израильских военных по этому объекту. В прошлый раз снаряды попали в торговую часть гавани, после чего начался пожар.Между двумя странами нет дипломатических отношений, они находятся в состоянии войны. В частности, у Дамаска и Тель-Авива многолетний территориальный конфликт из-за статуса Голанских высот.Израиль объясняет свои удары стремлением не допустить попадания современных вооружений в руки врагов. В первую очередь речь идет о ливанском движении "Хезболла", которое воюет в регионе на стороне Башара Асада и контролируется Тегераном.Дамаск неоднократно обращался в Совбез ООН с требованием оказать давление на Тель-Авив, чтобы там прекратили систематически нарушать суверенитет Сирии, так как это угрожает стабильности всего региона.

https://ria.ru/20211228/tsirkon-1765811259.html

израиль

сирия

латакия (город)

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в мире, израиль, сирия, латакия (город), f-16, воздушно-космические силы россии, россия, ввс израиля