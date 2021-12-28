https://ria.ru/20211228/poroshenko-1765916999.html

Порошенко рассказал, какой "подарок" Зеленский сделал Путину

Порошенко рассказал, какой "подарок" Зеленский сделал Путину - РИА Новости, 28.12.2021

Порошенко рассказал, какой "подарок" Зеленский сделал Путину

Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что его преемник на посту главы государства Владимир Зеленский его ненавидит и боится. РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T22:30

2021-12-28T22:30

2021-12-28T22:30

в мире

украина

владимир зеленский

петр порошенко

европейская солидарность

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КИЕВ, 28 дек – РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что его преемник на посту главы государства Владимир Зеленский его ненавидит и боится.Семнадцатого декабря Порошенко покинул страну и отправился в дипломатическое турне, в ходе которого были запланированы визиты в Турцию и Польшу. Позже он пообещал вернуться на родину в середине января. Порошенко заявил, что ответит на все обвинения в свой адрес после возвращения на Украину."Моим планам никак не препятствуют любые действия Зеленского. Зеленский меня ненавидит, Зеленский меня боится, Зеленский совершает преступления по незаконному политическому преследованию через систему искривленного правосудия. Это началось не сегодня, это продолжается почти три года… Это переворот, потому что то, что на день ФСБ Зеленский сделал такой подарок Путину, что объявил подозрение мне, пятому президенту, который пять лет давал отпор российской агрессии", - сказал Порошенко в интервью украинскому "5 каналу".Ранее пресс-служба офиса украинского генерального прокурора сообщила, что прокуратура попросит суд арестовать Порошенко по делу о госизмене с возможностью внесения залога примерно в 37 миллионов долларов. Украинская партия "Европейская солидарность" считает это политическими репрессиями. По данным ряда украинских СМИ, Печерский суд Киева разрешил задержать Порошенко, чтобы доставить его в суд и избрать меру пресечения.Порошенко впервые стал подозреваемым в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля с Донбасса. Ранее экс-президент заявлял, что против него возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них были закрыты. Порошенко имеет статус подозреваемого в деле о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки Украины. Ему по этому делу инкриминируется превышение власти. Порошенко фигурирует в делах о назначении судей, о перемещении картин через госграницу, об инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе, о передаче земельного участка. По этим делам у экс-президента статус свидетеля.

https://ria.ru/20211227/gaz-1765613152.html

https://ria.ru/20211227/poroshenko-1765731413.html

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в мире, украина, владимир зеленский, петр порошенко, европейская солидарность