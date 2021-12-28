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Собянин рассказал о подготовке к новой волне коронавируса
Собянин рассказал о подготовке к новой волне коронавируса - РИА Новости, 28.12.2021
Собянин рассказал о подготовке к новой волне коронавируса
Москва занимается подготовкой к новой волне коронавируса, заявил мэр столицы Сергей Собянин, комментируя принимаемые меры в связи со штаммом "омикрон". РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T20:41
2021-12-28T20:41
2021-12-28T21:17
москва
коронавирус в россии
общество
сергей собянин
здоровье - общество
коронавирус covid-19
омикрон-штамм коронавируса
распространение коронавируса
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Москва занимается подготовкой к новой волне коронавируса, заявил мэр столицы Сергей Собянин, комментируя принимаемые меры в связи со штаммом "омикрон"."Вот сегодня как раз у нас проходил координационный совет. Министерство здравоохранения докладывало, что специально была делегирована группа врачей в Южную Африку, специально изучали методы лечения, с чем столкнулось человечество и так далее, и готовит новые рекомендации. Мы со своей стороны тоже занимаемся подготовкой к новой волне амбулаторного звена, стационарного", - сказал Собянин в эфире ТВЦ."Пятьдесят процентов коечного фонда сегодня находится в горячем резерве, 6 тысяч коек у нас задействовано, 6 тысяч даже еще не выводим из горячего этого резерва - постоянно находится, чтобы в случае вспышки заболеваемости у нас было достаточно коечного фонда, чтобы обеспечить москвичей", - добавил он.Мэр отметил, что систему здравоохранения Москвы готовят к новым вызовам. "Да, конечно, риски есть, поэтому мы готовим систему здравоохранения к новым вызовам. Будем стараться делать так, чтобы,... москвичи были максимально защищены, а... город работал", - добавил он.Москва живет нормальной жизнью, несмотря на пандемию, поэтому можно строить планы и после новогодних каникул, заявил Сергей Собянин."Мы прожили уже с ковидом два года, и в общем-то адаптировались. Город живет нормальной жизнью, экономика живет нормальной жизнью, все отрасли работают, транспорт работает и образование, здравоохранение, социальная помощь, и строительство жилья, и промышленные предприятия, инвестиции, все работает. Поэтому стройте жизнь так, как вы ее обычно строите", - сказал Собянин в эфире ТВЦ, отвечая на вопрос, могут ли москвичи строить планы после новогодних каникул.
https://ria.ru/20211228/sputnik-1765834458.html
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РИА Новости
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москва, коронавирус в россии, общество, сергей собянин, здоровье - общество, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
20:41 28.12.2021 (обновлено: 21:17 28.12.2021)
Собянин рассказал о подготовке к новой волне коронавируса
Мэр Москвы Собянин рассказал о подготовке к новой волне коронавируса из-за "омикрона"
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Москва
занимается подготовкой к новой волне коронавируса, заявил мэр столицы Сергей Собянин
, комментируя принимаемые меры в связи со штаммом "омикрон".
"Вот сегодня как раз у нас проходил координационный совет. Министерство здравоохранения докладывало, что специально была делегирована группа врачей в Южную Африку, специально изучали методы лечения, с чем столкнулось человечество и так далее, и готовит новые рекомендации. Мы со своей стороны тоже занимаемся подготовкой к новой волне амбулаторного звена, стационарного", - сказал Собянин в эфире ТВЦ
.
"Пятьдесят процентов коечного фонда сегодня находится в горячем резерве, 6 тысяч коек у нас задействовано, 6 тысяч даже еще не выводим из горячего этого резерва - постоянно находится, чтобы в случае вспышки заболеваемости у нас было достаточно коечного фонда, чтобы обеспечить москвичей", - добавил он.
Мэр отметил, что систему здравоохранения Москвы готовят к новым вызовам. "Да, конечно, риски есть, поэтому мы готовим систему здравоохранения к новым вызовам. Будем стараться делать так, чтобы,... москвичи были максимально защищены, а... город работал", - добавил он.
Москва живет нормальной жизнью, несмотря на пандемию, поэтому можно строить планы и после новогодних каникул, заявил Сергей Собянин.
"Мы прожили уже с ковидом два года, и в общем-то адаптировались. Город живет нормальной жизнью, экономика живет нормальной жизнью, все отрасли работают, транспорт работает и образование, здравоохранение, социальная помощь, и строительство жилья, и промышленные предприятия, инвестиции, все работает. Поэтому стройте жизнь так, как вы ее обычно строите", - сказал Собянин в эфире ТВЦ, отвечая на вопрос, могут ли москвичи строить планы после новогодних каникул.