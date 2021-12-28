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Косачев оценил перспективы развития международных отношений в 2022 году
Косачев оценил перспективы развития международных отношений в 2022 году - РИА Новости, 28.12.2021
Косачев оценил перспективы развития международных отношений в 2022 году
В 2022 году было бы важным дать старт переговорам России и США по предложенным Москвой гарантиям безопасности, еще одна тема – налаживание коммуникации с новым... РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T10:20
2021-12-28T10:20
в мире
германия
владимир путин
константин косачев
северный поток — 2
россия
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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. В 2022 году было бы важным дать старт переговорам России и США по предложенным Москвой гарантиям безопасности, еще одна тема – налаживание коммуникации с новым правительством в Германии, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев."В ближайшем времени хотелось бы надеяться на начало обсуждения наших инициатив с США, а также на продолжение диалога по комплексу разоруженческих тем", - сказал Косачев РИА Новости, говоря о перспективах в сфере международных отношений на будущий год.По его словам, ключевым стала задача добиваться предоставления Западом серьёзных долгосрочных гарантий обеспечения безопасности России. "Россия представила проекты соглашений в этой сфере, которые уже вызвали достаточно противоречивую реакцию у адресатов – от "полностью неприемлемо" до "нужно обсуждать". Однако важен сам факт, что Россия действует, во-первых, вполне предметно и конкретно, не ограничиваясь обвинениями в адрес визави. И, во-вторых, она представила свое видение того, как можно выйти из кризиса", - подчеркнул сенатор."Если с ним не согласны, предлагайте дипломатические альтернативы, отметил законодатель. "Но сразу отметим, что санкции и давление на Россию, как и все разговоры на тему "а пусть Россия сначала прекратит…", такой альтернативой не являются. Россия реагирует, и устранять нужно первопричины ее реакции", - отметил Косачев.Еще одна тема, на которую обратил внимание парламентарий - налаживание коммуникации с новым правительством Германии. По его мнению, это "будет непросто, учитывая его партийный и персональный состав".В числе ожидаемых и важных вещей – "старт "Северного потока 2", международная сертификация российской вакцины против коронавируса", отметил политик.Косачев считает, что 2021 год был весьма важным с точки зрения международной повестки, даже – кульминационным. "Президент России Владимир Путин на заседании клуба "Валдай" в октябре сказал, что мы живём в эпоху грандиозных перемен. И нынешний кризис, по его мнению, имеет фундаментальный характер – это кризис принципов, толкований того, что есть сам человек, в чём смысл его существования", - сказал политик.Поэтому сейчас действительно происходит столкновение ценностей, но не в вульгарно-догматическом понимании Запада, который сводит все к конфликту между "демократиями и авторитаризмом", полагает он.
https://ria.ru/20211209/zakharova-1762866679.html
https://radiosputnik.ria.ru/20211201/lavrov-1761640084.html
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в мире, германия, владимир путин, константин косачев, северный поток — 2, россия
10:20 28.12.2021
 
Косачев оценил перспективы развития международных отношений в 2022 году

Вице-спикер СФ Косачев: в 2022 году важно дать старт переговорам с США по безопасности

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоКонстантин Косачев
Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. В 2022 году было бы важным дать старт переговорам России и США по предложенным Москвой гарантиям безопасности, еще одна тема – налаживание коммуникации с новым правительством в Германии, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
"В ближайшем времени хотелось бы надеяться на начало обсуждения наших инициатив с США, а также на продолжение диалога по комплексу разоруженческих тем", - сказал Косачев РИА Новости, говоря о перспективах в сфере международных отношений на будущий год.
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По его словам, ключевым стала задача добиваться предоставления Западом серьёзных долгосрочных гарантий обеспечения безопасности России. "Россия представила проекты соглашений в этой сфере, которые уже вызвали достаточно противоречивую реакцию у адресатов – от "полностью неприемлемо" до "нужно обсуждать". Однако важен сам факт, что Россия действует, во-первых, вполне предметно и конкретно, не ограничиваясь обвинениями в адрес визави. И, во-вторых, она представила свое видение того, как можно выйти из кризиса", - подчеркнул сенатор.
"Если с ним не согласны, предлагайте дипломатические альтернативы, отметил законодатель. "Но сразу отметим, что санкции и давление на Россию, как и все разговоры на тему "а пусть Россия сначала прекратит…", такой альтернативой не являются. Россия реагирует, и устранять нужно первопричины ее реакции", - отметил Косачев.
Еще одна тема, на которую обратил внимание парламентарий - налаживание коммуникации с новым правительством Германии. По его мнению, это "будет непросто, учитывая его партийный и персональный состав".
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В числе ожидаемых и важных вещей – "старт "Северного потока 2", международная сертификация российской вакцины против коронавируса", отметил политик.
Косачев считает, что 2021 год был весьма важным с точки зрения международной повестки, даже – кульминационным. "Президент России Владимир Путин на заседании клуба "Валдай" в октябре сказал, что мы живём в эпоху грандиозных перемен. И нынешний кризис, по его мнению, имеет фундаментальный характер – это кризис принципов, толкований того, что есть сам человек, в чём смысл его существования", - сказал политик.
Поэтому сейчас действительно происходит столкновение ценностей, но не в вульгарно-догматическом понимании Запада, который сводит все к конфликту между "демократиями и авторитаризмом", полагает он.
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В миреГерманияВладимир ПутинКонстантин КосачевСеверный поток — 2Россия
 
 
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