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Суперфинал конкурса "Лидеры России" пройдет в Гостином Дворе
Суперфинал конкурса "Лидеры России" пройдет в Гостином Дворе - РИА Новости, 28.12.2021
Суперфинал конкурса "Лидеры России" пройдет в Гостином Дворе
С 24 по 27 марта в Гостином Дворе будет проходить суперфинал четвертого сезона конкурса "Лидеры России" – флагманского проекта президентской платформы "Россия – РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T19:21
2021-12-28T19:21
2021-12-28T19:21
общество
сергей кириенко
алексей комиссаров
россия
ано "рсв" ("россия – страна возможностей")
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. С 24 по 27 марта в Гостином Дворе будет проходить суперфинал четвертого сезона конкурса "Лидеры России" – флагманского проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей". В нем примут участие победители региональных финалов и финалов треков, сообщает пресс-служба конкурса.В ходе заседания наблюдательного совета первый заместитель руководителя администрации президента РФ, наставник конкурса "Лидеры России" Сергей Кириенко отметил, что за четыре сезона в нем приняло участие более 840 тысяч человек из всех регионов России и 150 стран мира."Главная миссия платформы "Россия – страна возможностей" – это создание условий для развития, созидания и самосовершенствования участников. На мой взгляд, это хороший показатель заинтересованности в конкурсантах и их востребованности среди работодателей, которые ищут не просто хороших управленцев, а тех, кто обладает специализацией в конкретной сфере", – отметил Кириенко.В четвертом сезоне конкурс "Лидеры России" был разделен на восемь профильных специализаций. Треки "Здравоохранение", "Наука", "Информационные технологии" и "Культура" объединили участников со всей России и проходили в федеральном формате, а треки "Государственное управление" и "Бизнес и промышленность" проводились в восьми федеральных округах.Генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей", руководитель конкурса "Лидеры России" Алексей Комиссаров рассказал, что для суперфиналистов уже стартовала программа наставничества. В каждом треке наставниками являются успешные управленцы отраслей здравоохранения, культуры, информационных технологий, науки, бизнеса и государственной службы. Групповые встречи с победителями треков провели уже 73 наставника."В этом году суперфиналисты попробуют себя в двух ролях. Они будут не только наставляемыми, но и сами станут менторами. Это обязательное задание", – уточнил Комиссаров.Отмечается, что все участники суперфинала получат образовательный грант в размере 1 млн рублей. Победители суперфинала смогут поработать с ведущими управленцами страны – председателем и вице-премьерами правительства Российской Федерации, председателем Совета Федерации, руководителем и заместителями руководителя администрации презента РФ, федеральными министрами, губернаторами.
https://ria.ru/20211228/konkursy-1765895514.html
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общество, сергей кириенко, алексей комиссаров, россия, ано "рсв" ("россия – страна возможностей")
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. С 24 по 27 марта в Гостином Дворе будет проходить суперфинал четвертого сезона конкурса "Лидеры России" – флагманского проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей". В нем примут участие победители региональных финалов и финалов треков, сообщает пресс-служба конкурса.
В ходе заседания наблюдательного совета первый заместитель руководителя администрации президента РФ, наставник конкурса "Лидеры России" Сергей Кириенко отметил, что за четыре сезона в нем приняло участие более 840 тысяч человек из всех регионов России и 150 стран мира.
"Главная миссия платформы "Россия – страна возможностей" – это создание условий для развития, созидания и самосовершенствования участников. На мой взгляд, это хороший показатель заинтересованности в конкурсантах и их востребованности среди работодателей, которые ищут не просто хороших управленцев, а тех, кто обладает специализацией в конкретной сфере", – отметил Кириенко.
В четвертом сезоне конкурс "Лидеры России" был разделен на восемь профильных специализаций. Треки "Здравоохранение", "Наука", "Информационные технологии" и "Культура" объединили участников со всей России и проходили в федеральном формате, а треки "Государственное управление" и "Бизнес и промышленность" проводились в восьми федеральных округах.
Генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей", руководитель конкурса "Лидеры России" Алексей Комиссаров рассказал, что для суперфиналистов уже стартовала программа наставничества. В каждом треке наставниками являются успешные управленцы отраслей здравоохранения, культуры, информационных технологий, науки, бизнеса и государственной службы. Групповые встречи с победителями треков провели уже 73 наставника.
"В этом году суперфиналисты попробуют себя в двух ролях. Они будут не только наставляемыми, но и сами станут менторами. Это обязательное задание", – уточнил Комиссаров.
Отмечается, что все участники суперфинала получат образовательный грант в размере 1 млн рублей. Победители суперфинала смогут поработать с ведущими управленцами страны – председателем и вице-премьерами правительства Российской Федерации, председателем Совета Федерации, руководителем и заместителями руководителя администрации презента РФ, федеральными министрами, губернаторами.