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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211228/leto-1765710048.html
Россияне атаковали Instagram Джареда Лето в день его рождения
Россияне атаковали Instagram Джареда Лето в день его рождения - РИА Новости, 28.12.2021
Россияне атаковали Instagram Джареда Лето в день его рождения
Российские пользователи пришли в Instagram Джареда Лето после того, как он опубликовал на своей странице откровенную фотографию с тортом по случаю своего... РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T01:16
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культура
джаред лето
шоу-бизнес
новости культуры
стиль жизни
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Российские пользователи пришли в Instagram Джареда Лето после того, как он опубликовал на своей странице откровенную фотографию с тортом по случаю своего 50-летия. "Спасибо за все пожелания", — написал актер и фронтмен рок-группы Thirty Seconds to Mars.К текст он приложил смелый кадр, на котором позирует полуобнаженный с куском разноцветного торта. Он хищно смотрит в камеру, а его рот вымазан в чем-то напоминающим кровь (возможно, это объяснение того, почему он "не стареет", — Прим. ред.). За несколько часов публикация набрала почти миллион лайков и семнадцать тысяч комментариев, среди которых много на русском языке. В конце января с участием актера выходит фильм Marvel "Морибус". В нем Лето сыграл врача, который становится вампиром.
https://ria.ru/20211226/leto-1765255216.html
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джаред лето, шоу-бизнес, новости культуры, стиль жизни
01:16 28.12.2021
 
Россияне атаковали Instagram Джареда Лето в день его рождения

Россияне атаковали Instagram Джареда Лето в день его рождения

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкСолист Thirty seconds to Mars Джаред Лето
Солист Thirty seconds to Mars Джаред Лето - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Российские пользователи пришли в Instagram Джареда Лето после того, как он опубликовал на своей странице откровенную фотографию с тортом по случаю своего 50-летия.
"Спасибо за все пожелания", — написал актер и фронтмен рок-группы Thirty Seconds to Mars.
К текст он приложил смелый кадр, на котором позирует полуобнаженный с куском разноцветного торта. Он хищно смотрит в камеру, а его рот вымазан в чем-то напоминающим кровь (возможно, это объяснение того, почему он "не стареет", — Прим. ред.).
За несколько часов публикация набрала почти миллион лайков и семнадцать тысяч комментариев, среди которых много на русском языке.
"С юбилеем", "С днем рождения", "Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам...", "Да, мы догадывались, что Джаред вампир", "Джаред, тебе 50? Ты вообще когда-нибудь постареешь хоть немного?" — поздравили знаменитость поклонники из России.
В конце января с участием актера выходит фильм Marvel "Морибус". В нем Лето сыграл врача, который становится вампиром.
Актер и музыкант Джаред Лето на ежегодном мероприятии по сбору средств в пользу Института костюма Метрополитен-музея в Нью-Йорке Met Gala - РИА Новости, 1920, 26.12.2021
26 декабря, 08:00Культура
Вечно молодой, вечно Лето. У артиста и рок-звезды юбилей
 
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