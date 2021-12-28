https://ria.ru/20211228/leto-1765710048.html

Россияне атаковали Instagram Джареда Лето в день его рождения

Россияне атаковали Instagram Джареда Лето в день его рождения - РИА Новости, 28.12.2021

Россияне атаковали Instagram Джареда Лето в день его рождения

Российские пользователи пришли в Instagram Джареда Лето после того, как он опубликовал на своей странице откровенную фотографию с тортом по случаю своего... РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T01:16

2021-12-28T01:16

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Российские пользователи пришли в Instagram Джареда Лето после того, как он опубликовал на своей странице откровенную фотографию с тортом по случаю своего 50-летия. "Спасибо за все пожелания", — написал актер и фронтмен рок-группы Thirty Seconds to Mars.К текст он приложил смелый кадр, на котором позирует полуобнаженный с куском разноцветного торта. Он хищно смотрит в камеру, а его рот вымазан в чем-то напоминающим кровь (возможно, это объяснение того, почему он "не стареет", — Прим. ред.). За несколько часов публикация набрала почти миллион лайков и семнадцать тысяч комментариев, среди которых много на русском языке. В конце января с участием актера выходит фильм Marvel "Морибус". В нем Лето сыграл врача, который становится вампиром.

https://ria.ru/20211226/leto-1765255216.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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джаред лето, шоу-бизнес, новости культуры, стиль жизни