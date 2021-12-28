https://ria.ru/20211228/leto-1765710048.html
Россияне атаковали Instagram Джареда Лето в день его рождения
Россияне атаковали Instagram Джареда Лето в день его рождения - РИА Новости, 28.12.2021
Россияне атаковали Instagram Джареда Лето в день его рождения
Российские пользователи пришли в Instagram Джареда Лето после того, как он опубликовал на своей странице откровенную фотографию с тортом по случаю своего... РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T01:16
2021-12-28T01:16
2021-12-28T01:16
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Российские пользователи пришли в Instagram Джареда Лето после того, как он опубликовал на своей странице откровенную фотографию с тортом по случаю своего 50-летия. "Спасибо за все пожелания", — написал актер и фронтмен рок-группы Thirty Seconds to Mars.К текст он приложил смелый кадр, на котором позирует полуобнаженный с куском разноцветного торта. Он хищно смотрит в камеру, а его рот вымазан в чем-то напоминающим кровь (возможно, это объяснение того, почему он "не стареет", — Прим. ред.). За несколько часов публикация набрала почти миллион лайков и семнадцать тысяч комментариев, среди которых много на русском языке. В конце января с участием актера выходит фильм Marvel "Морибус". В нем Лето сыграл врача, который становится вампиром.
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джаред лето, шоу-бизнес, новости культуры, стиль жизни
Россияне атаковали Instagram Джареда Лето в день его рождения
Россияне атаковали Instagram Джареда Лето в день его рождения
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Российские пользователи пришли в Instagram Джареда Лето после того, как он опубликовал на своей странице откровенную фотографию с тортом по случаю своего 50-летия.
"Спасибо за все пожелания", — написал актер и фронтмен рок-группы Thirty Seconds to Mars.
К текст он приложил смелый кадр, на котором позирует полуобнаженный с куском разноцветного торта. Он хищно смотрит в камеру, а его рот вымазан в чем-то напоминающим кровь (возможно, это объяснение того, почему он "не стареет", — Прим. ред.).
За несколько часов публикация набрала почти миллион лайков и семнадцать тысяч комментариев, среди которых много на русском языке.
"С юбилеем", "С днем рождения", "Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам...", "Да, мы догадывались, что Джаред вампир", "Джаред, тебе 50? Ты вообще когда-нибудь постареешь хоть немного?" — поздравили знаменитость поклонники из России.
В конце января с участием актера выходит фильм Marvel "Морибус". В нем Лето сыграл врача, который становится вампиром.