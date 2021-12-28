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Мишустин поручил главам регионов взять на контроль ситуацию с COVID-19

Мишустин поручил главам регионов взять на контроль ситуацию с COVID-19 - РИА Новости, 28.12.2021

Мишустин поручил главам регионов взять на контроль ситуацию с COVID-19

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил главам регионов взять на личный контроль ситуацию с распространением коронавируса, призвал их наращивать темпы... РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T17:20

2021-12-28T17:20

2021-12-28T17:20

распространение коронавируса

общество

михаил мишустин

здоровье - общество

коронавирусы

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил главам регионов взять на личный контроль ситуацию с распространением коронавируса, призвал их наращивать темпы вакцинации."Коллеги, обращаюсь ко всем главам регионов. я прошу вас взять лично под контроль вопрос по борьбе с распространением коронавируса, заниматься этим буквально в ежедневном режиме, потому что предстоят длительные выходные и праздничные дни, и нужно, чтобы система здравоохранения работала стабильно, исследования проводились на должном уровне, ну и конечно, продолжайте наращивать темпы вакцинации", - сказал он на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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