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Мишустин поручил главам регионов взять на контроль ситуацию с COVID-19
Мишустин поручил главам регионов взять на контроль ситуацию с COVID-19 - РИА Новости, 28.12.2021
Мишустин поручил главам регионов взять на контроль ситуацию с COVID-19
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил главам регионов взять на личный контроль ситуацию с распространением коронавируса, призвал их наращивать темпы... РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T17:20
2021-12-28T17:20
2021-12-28T17:20
распространение коронавируса
общество
михаил мишустин
здоровье - общество
коронавирусы
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил главам регионов взять на личный контроль ситуацию с распространением коронавируса, призвал их наращивать темпы вакцинации."Коллеги, обращаюсь ко всем главам регионов. я прошу вас взять лично под контроль вопрос по борьбе с распространением коронавируса, заниматься этим буквально в ежедневном режиме, потому что предстоят длительные выходные и праздничные дни, и нужно, чтобы система здравоохранения работала стабильно, исследования проводились на должном уровне, ну и конечно, продолжайте наращивать темпы вакцинации", - сказал он на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.
РИА Новости
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Мишустин поручил главам регионов взять на контроль ситуацию с COVID-19
Премьер Мишустин поручил главам регионов взять на личный контроль ситуацию с COVID-19