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Защита подала кассацию на решение о признании ФБК* экстремистским
Защита подала кассацию на решение о признании ФБК* экстремистским - РИА Новости, 28.12.2021
Защита подала кассацию на решение о признании ФБК* экстремистским
Защита подала кассационную жалобу на признание экстремистской организацией "Фонда борьбы с коррупцией"* (ФБК*, запрещена в РФ), сообщил РИА Новости адвокат Иван РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T12:10
2021-12-28T12:22
фонд борьбы с коррупцией
россия
общество
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Защита подала кассационную жалобу на признание экстремистской организацией "Фонда борьбы с коррупцией"* (ФБК*, запрещена в РФ), сообщил РИА Новости адвокат Иван Павлов** (признан в РФ иноагентом)."Сегодня была подана кассационная жалоба, она изложена на 65 страницах. Дата слушания пока не назначена Вторым кассационным судом общей юрисдикции", - сказал собеседник агентства.Мосгорсуд в июне признал экстремистскими организациями ФБК*, "Фонд защиты прав граждан"* (также признан иноагентом) и общественное движение "Штабы Навального"*** и запретил их деятельность. Решение о запрете, как отмечалось в определении, подлежало немедленному исполнению.По оценке прокуратуры, ФБК* и две другие связанные с Алексеем Навальным структуры создавали условия для "цветной революции", регулярно устраивая несанкционированные акции, которые заканчивались массовыми беспорядками с участием подростков.Защита называла доводы прокуратуры необоснованными: по словам адвоката Ивана Павлова**, сменяемость власти – базовый конституционный принцип, понятие "цветная революция" не юридическое и не может служить аргументом в таком споре, а право на мирные собрания также закреплено в Конституции РФ.Экстремистский статус делает работу ФБК* в России невозможной, запрещена вся символика, а СМИ при упоминании этой организации должны подчеркивать, что она запрещена, отмечали опрошенные РИА Новости эксперты. В противном случае уголовная ответственность будет грозить как организаторам НКО, так и рядовым участникам и жертвователям.* Организации-иноагенты, признаны в России экстремистскими** Признан в России иностранным агентом*** Запрещенная в России экстремистская организация
https://ria.ru/20211219/sud-1764425335.html
https://ria.ru/20211019/shtraf-1755212919.html
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фонд борьбы с коррупцией, россия, общество
12:10 28.12.2021 (обновлено: 12:22 28.12.2021)
 
Защита подала кассацию на решение о признании ФБК* экстремистским

Защита ФБК* подала кассацию на решение о признании его экстремистской организацией

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкРешетка перед зданием Московского городского суда
Решетка перед зданием Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Защита подала кассационную жалобу на признание экстремистской организацией "Фонда борьбы с коррупцией"* (ФБК*, запрещена в РФ), сообщил РИА Новости адвокат Иван Павлов** (признан в РФ иноагентом).
"Сегодня была подана кассационная жалоба, она изложена на 65 страницах. Дата слушания пока не назначена Вторым кассационным судом общей юрисдикции", - сказал собеседник агентства.
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Мосгорсуд в июне признал экстремистскими организациями ФБК*, "Фонд защиты прав граждан"* (также признан иноагентом) и общественное движение "Штабы Навального"*** и запретил их деятельность. Решение о запрете, как отмечалось в определении, подлежало немедленному исполнению.
По оценке прокуратуры, ФБК* и две другие связанные с Алексеем Навальным структуры создавали условия для "цветной революции", регулярно устраивая несанкционированные акции, которые заканчивались массовыми беспорядками с участием подростков.
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Защита называла доводы прокуратуры необоснованными: по словам адвоката Ивана Павлова**, сменяемость власти – базовый конституционный принцип, понятие "цветная революция" не юридическое и не может служить аргументом в таком споре, а право на мирные собрания также закреплено в Конституции РФ.
Экстремистский статус делает работу ФБК* в России невозможной, запрещена вся символика, а СМИ при упоминании этой организации должны подчеркивать, что она запрещена, отмечали опрошенные РИА Новости эксперты. В противном случае уголовная ответственность будет грозить как организаторам НКО, так и рядовым участникам и жертвователям.
* Организации-иноагенты, признаны в России экстремистскими
** Признан в России иностранным агентом
*** Запрещенная в России экстремистская организация
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