https://ria.ru/20211228/iran-1765810107.html

Песков рассказал о подготовке визита президента Ирана в Россию

Песков рассказал о подготовке визита президента Ирана в Россию - РИА Новости, 28.12.2021

Песков рассказал о подготовке визита президента Ирана в Россию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что готовятся российско-иранские контакты на высшем уровне. РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T12:51

2021-12-28T12:51

2021-12-28T12:54

иран

дмитрий песков

политика

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/102712/52/1027125296_2:0:1998:1123_1920x0_80_0_0_fe8e5e9d9c29fd254cc7c1d7f4b06e51.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что готовятся российско-иранские контакты на высшем уровне."Готовятся российско-иранские контакты на высшем уровне", - сказал Песков журналистам во вторник.

иран

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

иран, дмитрий песков, политика, россия