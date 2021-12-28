https://ria.ru/20211228/iran-1765810107.html
Песков рассказал о подготовке визита президента Ирана в Россию
Песков рассказал о подготовке визита президента Ирана в Россию - РИА Новости, 28.12.2021
Песков рассказал о подготовке визита президента Ирана в Россию
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что готовятся российско-иранские контакты на высшем уровне. РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T12:51
2021-12-28T12:51
2021-12-28T12:54
иран
дмитрий песков
политика
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102712/52/1027125296_2:0:1998:1123_1920x0_80_0_0_fe8e5e9d9c29fd254cc7c1d7f4b06e51.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что готовятся российско-иранские контакты на высшем уровне."Готовятся российско-иранские контакты на высшем уровне", - сказал Песков журналистам во вторник.
иран
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102712/52/1027125296_252:0:1749:1123_1920x0_80_0_0_353cb9496d819b81d5e5b08c18a270bb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иран, дмитрий песков, политика, россия
12:51 28.12.2021 (обновлено: 12:54 28.12.2021)
Песков рассказал о подготовке визита президента Ирана в Россию
Пресс-секретарь Песков рассказал о подготовке визита президента Ирана Раиси