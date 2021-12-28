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"Газпром" не забронировал мощности газопровода "Ямал – Европа"
"Газпром" не забронировал мощности газопровода "Ямал – Европа" - РИА Новости, 28.12.2021
"Газпром" не забронировал мощности газопровода "Ямал – Европа"
"Газпром" вновь не забронировал во время регулярной сессии аукциона мощности газопровода "Ямал-Европа" для транзита газа через Польшу, свидетельствуют данные... РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T20:05
2021-12-28T20:05
экономика
в мире
природный газ
украина
белоруссия
германия
польша
газпром
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. "Газпром" вновь не забронировал во время регулярной сессии аукциона мощности газопровода "Ямал-Европа" для транзита газа через Польшу, свидетельствуют данные платформы GSA Platform.Мощности в объёме 89,1 миллиона кубометров предлагались на точке входа в польский участок магистрали, которая является для "Газпрома" одним из основных маршрутов поставок газа в Европу, однако предложение уже больше недели остаётся невостребованным.Компания не бронирует польский участок ни на регулярной сессии в ходе аукциона "на сутки вперёд", ни на дополнительной сессии, которая проводится непосредственно перед началом газовых суток."Газпром" ранее не стал бронировать мощности этого газопровода на декабрь и использовал его на основе ежедневного бронирования. При этом в первой половине месяца компания бронировала по 31,4 миллиона кубометров в сутки из доступных 89,1 миллиона, с 17 декабря начала снижать объемы бронирования, а с 21 декабря магистраль перешла на реверсный режим, из Германии в Польшу.Компания, комментируя динамику поставок по "Ямалу-Европе", сообщала, что поставляет газ по магистрали согласно заявкам потребителей в полном соответствии с контрактными обязательствами. Представитель "Газпрома" Сергей Куприянов 25 декабря заявлял, что компания, как и раньше, готова поставлять дополнительные объёмы газа в Европу в рамках долгосрочных контрактов и дешевле спота. "Газпром", по его словам, не использует этот маршрут, так как ряд клиентов, в частности, из Франции и Германии, уже полностью выбрали все свои годовые контрактные объёмы и больше не выставляют заявок на поставку газа.Снижение поставок по "Ямал-Европе", как и прочие факторы, влияет на настроения участников газового рынка. Стоимость фьючерсов на газ по индексу TTF 21 декабря впервые в истории достигла 2190 долларов за тысячу кубометров, однако 28 декабря в рамках коррекции опускалась ниже 1150 долларов.Газопровод "Ямал-Европа", наряду с "Северным потоком" и газотранспортной системой Украины, составляет один из основных маршрутов поставок российского трубопроводного газа в Европу. Газопровод протяженностью более двух тысяч километров проходит по территории четырех стран — России, Белоруссии, Польши и Германии — и может прокачивать до 33 миллиардов кубометров газа в год.Долгосрочный договор "Газпрома" с Польшей на транзит газа по "Ямалу-Европе" закончился в прошлом году, и на 2020-2021 газовый год компания бронировала мощности магистрали через аукцион.
https://ria.ru/20211228/gaz-1765812601.html
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экономика, в мире, природный газ, украина, белоруссия, германия, польша, газпром, северный поток, сергей куприянов, россия
20:05 28.12.2021
 
"Газпром" не забронировал мощности газопровода "Ямал – Европа"

"Газпром" вновь не забронировал мощности "Ямала — Европы" на среду для транзита газа

© РИА Новости / Иван Руднев / Перейти в фотобанкГазокомпрессорная станция. Архивное фото
Газокомпрессорная станция. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
© РИА Новости / Иван Руднев
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. "Газпром" вновь не забронировал во время регулярной сессии аукциона мощности газопровода "Ямал-Европа" для транзита газа через Польшу, свидетельствуют данные платформы GSA Platform.
Мощности в объёме 89,1 миллиона кубометров предлагались на точке входа в польский участок магистрали, которая является для "Газпрома" одним из основных маршрутов поставок газа в Европу, однако предложение уже больше недели остаётся невостребованным.
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Компания не бронирует польский участок ни на регулярной сессии в ходе аукциона "на сутки вперёд", ни на дополнительной сессии, которая проводится непосредственно перед началом газовых суток.
"Газпром" ранее не стал бронировать мощности этого газопровода на декабрь и использовал его на основе ежедневного бронирования. При этом в первой половине месяца компания бронировала по 31,4 миллиона кубометров в сутки из доступных 89,1 миллиона, с 17 декабря начала снижать объемы бронирования, а с 21 декабря магистраль перешла на реверсный режим, из Германии в Польшу.
Компания, комментируя динамику поставок по "Ямалу-Европе", сообщала, что поставляет газ по магистрали согласно заявкам потребителей в полном соответствии с контрактными обязательствами. Представитель "Газпрома" Сергей Куприянов 25 декабря заявлял, что компания, как и раньше, готова поставлять дополнительные объёмы газа в Европу в рамках долгосрочных контрактов и дешевле спота. "Газпром", по его словам, не использует этот маршрут, так как ряд клиентов, в частности, из Франции и Германии, уже полностью выбрали все свои годовые контрактные объёмы и больше не выставляют заявок на поставку газа.
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Вчера, 15:59
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Снижение поставок по "Ямал-Европе", как и прочие факторы, влияет на настроения участников газового рынка. Стоимость фьючерсов на газ по индексу TTF 21 декабря впервые в истории достигла 2190 долларов за тысячу кубометров, однако 28 декабря в рамках коррекции опускалась ниже 1150 долларов.
Газопровод "Ямал-Европа", наряду с "Северным потоком" и газотранспортной системой Украины, составляет один из основных маршрутов поставок российского трубопроводного газа в Европу. Газопровод протяженностью более двух тысяч километров проходит по территории четырех стран — России, Белоруссии, Польши и Германии — и может прокачивать до 33 миллиардов кубометров газа в год.
Долгосрочный договор "Газпрома" с Польшей на транзит газа по "Ямалу-Европе" закончился в прошлом году, и на 2020-2021 газовый год компания бронировала мощности магистрали через аукцион.
Газопровод Ямал — ЕвропаГазопровод Ямал — Европа
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